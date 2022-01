El cantante de música vallenata, Diomedes Dionisio Díaz, permaneció hospitalizado esta mañana del domingo en el Hospital San Sebastián de Urabá de Necoclí, Antioquia.



De acuerdo con información de su equipo de trabajo publicado en redes sociales, el cantante sufrió una descompensación tras un concierto e ingresó al centro asistencial en esta misma madrugada.



“Anoche estaba en Necoclí, en la plaza principal, obviamente cantando, pero el calor y la emoción que siente uno como artista en la tarima, no la medí. Veníamos de una viaje largo por carretera, de Valledupar a acá, son 12-13 horas y llegamos en la madrugada, a las 1 de la mañana, y nos montamos a las 2 de la mañana a la tarima y ahí y a las 4 (am) sentí que se me movió el mundo”, narró el cantante en su cuenta oficial de Instagram.



Sin embargo, cuando se subió a un bus para regresar a descansar, empezó a sudar en exceso y su corazón se aceleró por lo que sus compañeros de banda musical lo trasladaron al hospital de este municipio.



El cantante siendo atendido en el Hospital San Sebastián de Urabá de Necoclí. Foto: Cortesía ciudadanía

“Quiero agradecerle a todo el cuerpo médico, a todas las enfermeras que trabajan aquí porque enseguida me vieron, se asustaron más que yo, me tomaron la presión y la tenía muy alta, el ritmo cardíaco era demasiado rápido y enseguida me dejaron en observación, me hicieron análisis y me colocaron unos medicamentos”, agregó Díaz.



Tras la atención médica, el hijo de Diomedes Díaz fue dado de alta y estuvo acompañado por su esposa y su mánager.



