Universidades paisas piden no cambiar los constructores de Hidroituango

En medio del tire y afloje entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y los contratistas por el caso de Hidroituango, las universidades antioqueñas se pronunciaron y expresaron, entre otros aspectos, que es inconveniente cambiar de constructores en estos momentos, como se ha venido sugiriendo por parte de EPM y el mandatario local.



“En el estado de avance actual, forzar un cambio en los contratistas del proyecto implicaría un mayor retraso en la terminación de la obra y, por lo tanto, una demora adicional de cara a la interconexión eléctrica y al suministro de energía del país”, dice el comunicado.



Este texto, firmado por los decanos de las facultades de ingeniería de las universidades Pontificia Bolivariana, Cooperativa de Colombia, Unaula, Católica de Oriente, EIA, Eafit y Minuto de Dios, explicaron que un cambio en los responsables de una obra de estas haría muy difícil el adecuado seguimiento a su continuidad y a la correcta asignación de responsabilidades pues detener el proyecto podría implicar que las empresas queden asfixiadas con las deudas, sin posibilidad de generar recursos, corriendo riesgos de quiebras y la no finalización de un proyecto como Hidroituango, el cual representa un alivio para el suministro de energía eléctrica del país.



De otro lado, los decanos expresaron que no se debe culpar a la ingeniería por aspectos relacionados con los riesgos propios de cualquier proyecto, como ocurrió con este megaproyecto.



“El ejercicio de la ingeniería, por su propia naturaleza, acarrea la consideración de incertidumbres y riesgos inherentes a cualquier proyecto. Estas incertidumbres y riesgos, cuando se materializan, no necesariamente implican una actuación errada desde la ingeniería”, detalló el comunicado.



Cabe recordar que este pronunciamiento se da en medio de discusiones entre el alcalde de Medellín y los constructores del proyecto. Quintero dijo a EL TIEMPO, por ejemplo, que el traspiés mayor es buscar la manera de continuar con Hidroituango, teniendo en cuenta que dos de los constructores (Conconcreto y Coninsa Ramón H) se declararon en insolvencia.



"Abordamos el caso de que los contratistas no puedan continuar, dado que ellos ya se declararon, algunos de ellos en insolvencia, o porque el fallo de segunda instancia los obligue a pagar o castigue a tener que ceder sus contratos hasta que paguen. Los abogados nos han dicho que es una mala noticia para EPM, porque esto podría retrasar o dilatar los tiempos de cobro de las platas que queremos recuperar", agregó Quintero.



De otro lado ese consorcio CCC de constructores se defendió de las críticas que ha hecho el alcalde en medios de comunicación. "Rechazamos enfáticamente los juicios del Alcalde de Medellín en los que realizó falsas afirmaciones sobre la calidad de los materiales utilizados en la ejecución de las obras y cambios en los diseños, entre otros aspectos", fueron las palabras del constructor en un comunicado.



