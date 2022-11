El próximo miércoles vence el plazo que tiene Empresas Públicas de Medellín (EPM) con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para prender las dos primeras unidades de generación de Hidroituango y todavía no hay claridad sobre cuándo va a comenzar a generar el proyecto energético.



Tanto el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el presidente de la junta directiva de EPM, como el gerente general de la empresa, Jorge Carrillo, han sido reiterativos en señalar que las pruebas de los últimos meses han resultado exitosas y que todo está listo para el encendido de la primera turbina pero no hablan de fecha.

Y esta semana Quintero afirmó que una vez se completen las evacuaciones aguas abajo, se iniciarán las operaciones en Hidroituango.



La evacuación es el tema clave ahora para la fecha del encendido, por el riesgo que puede presentar la presa, según ha advertido el Gobierno.



Una resolución de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con fecha del 4 de noviembre, ordenó adelantar evacuaciones preventivas en las comunidades aguas abajo del proyecto, principalmente, en el corregimiento de Puerto Valdivia y El Doce, en Tarazá, antes de realizar la prueba con carga nominal que falta para el encendido.

El futuro del proyecto Hidroituango preocupa a la Personería. Foto: Jaiver Nieto

Las indicaciones de la UNGRD

El problema es que para que ocurra esto tienen que ponerse de acuerdo varias partes. Autoridades locales, departamentales y nacionales adelantan reuniones, desde que se conoció la resolución, con el fin de definir los detalles del proceso, pero, hasta el momento, hay poca claridad sobre cómo se va a realizar y, sobre todo, cuándo.



El director de la UNGRD, Javier Pava, indicó que hay una preocupación por parte del Gobierno nacional, pues después de todo lo que ha ocurrido en la obra, se prevé que las condiciones del macizo no sean las mejores y esto pueda traer complicaciones.



“Es un principio de precaución el que estamos manejando. Para nadie es un secreto todo lo que ha pasado en la obra desde el 2018, entonces necesitamos que haya una certeza”, señaló Pava.



El ingeniero asegura que la situación del macizo rocoso debe ser estudiada por el Servicio Geológico de Colombia, pero esta recomendación no parece haber sido acogida por EPM.

Javier Pava, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (der.) y Jorge Carrillo, gerente general de EPM. Foto: EPM

“Tenemos un panorama de lluvias fuerte en el país, hay problemas ya generados por el río Cauca que cada día es más imprevisible y las intervenciones que se han hecho sobre el macizo rocoso, es necesario que se revise eso. Nosotros como autoridad nacional hicimos unas recomendaciones que por ley se deben tener en cuenta”, advierte Pava.



EPM dice que la fecha de encendido la determina el Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), mientras que desde esta entidad dicen que EPM es quien adelanta las labores y que deben ser los alcaldes de los municipios quienes la fijen.



Así también lo señaló el director de la UNGRD, que invitó a los mandatarios locales a acatar la ley 1523 del 2012 . “Las autoridades locales son las encargadas de realizar esta evacuación, ellos determinan el tiempo y lo que sea necesario para cumplirlo, si no se hace, corren el riesgo de que ocurra algo y por ley son los directos responsables. Los invito a que lean la ley, porque ahí está estipulado eso. Ellos pueden cumplirlas o no cumplirlas, pero hay una ley que los obliga a tenerlas en cuenta”, dijo Pava.

El corregimiento de Puerto Valdivia es el primer caserío aguas abajo de Hidroituango. Foto: Jaiver Nieto

Aún no se sabe el número de personas

El alcalde de Ituango, Edwin Mira, dice que los sectores de su municipio están preparados para la evacuación y que está a la espera de que se defina el día cero para dar la orden. Comunidades en Valdivia y Tarazá se muestran reticentes a salir de sus casas y el simulacro del 15 de noviembre fracasó por la baja participación.



Sin embargo, aún no hay claridad sobre el número de personas que deben evacuar ni cuánto tiempo deberán permanecer por fuera.



“Venimos trabajando con los diferentes consejos municipales de gestión del riesgo con el fin de coordinar todas las acciones y preparativos para la evacuación. Es una acción que debe adelantar EPM, que es la que está construyendo el proyecto, en coordinación con los municipios y el departamento”, explicó Jaime Gómez, director del Dagran.



El funcionario admitió que el componente comunitario ha sido difícil dentro del proceso y que, por tanto, “estamos en ese trabajo con la participación de la comunidad para definir la mejor formar de realizar la evacuación”.



Pava asegura que bajo cada ciudadano está la responsabilidad de asumir su propio riesgo si no quiere realizar la evacuación.

En la última semana y media comunidades aguas abajo de Hidroituango protestaron al frente de la instalaciones de EPM, en Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

'No tenemos nada concreto'

Lo que se ha establecido por el momento, según la resolución de la UNGRD y conversaciones entre EPM, el Dagran y los municipios aguas abajo de Hidroituango, es que algunas veredas y sectores de Ituango, Briceño, Valdivia (Norte) y Tarazá (Bajo Cauca) tendrán la medida preventiva.



“La población de Ituango es poca y dispersa, a diferencia de Tarazá y Valdivia. En unos será más difícil que en otros. Por ahora no tenemos nada concreto y esa es la articulación que debemos tener”, dijo Gómez.



Pese a lo dicho por el Gobierno, EPM ha reiterado que el proyecto está bajo control y que el mayor riesgo en la actualidad es el uso continúo del vertedero, por donde hoy pasan las aguas del río Cauca, que no fue diseñado para ese fin.



“No tengo evidencia de que el proyecto Hidroituango es inestable. Lo digo como vocero de un grupo que tiene estudios que soportan esa afirmación”, dijo el gerente Carrillo ante el Senado de la República esta semana.



En medio del debate, la fecha de entrada en operación de Hidroituango es incierta y a esto se suma que en los próximos días se conocerá el futuro financiero de la compañía que depende, en buena medida, de la decisión de la Creg.



En caso de hacerse efectiva la garantía, EPM tendrá que responder por 207 millones de dólares y, según sus cuentas, dejará de recibir cerca de 65 millones de dólares anuales por los próximos 17 años.

EPM ha reiterado que las primeras dos unidades están listas para iniciar operaciones. Foto: Cortesía EPM

¿Qué pasará con la sanción?

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, asegura que pese a que Hidroituango no prenda sus dos primeras turbinas en noviembre no serán sancionados.



“Tenemos la certeza jurídica de que la sanción en este caso no aplica. La auditoría de XM (encargada de operar el Sistema Interconectado Nacional) ha certificado que EPM está lista para entrar en operación dentro del cronograma”, indicó el mandatario.



Pero XM, en un comunicado que dio a conocer tras las declaraciones del alcalde, aseguró que aún existen dos requisitos pendientes para ser declarar la operación comercial: “certificado del agente transportador del punto de conexión, que indique que las unidades de generación cumplen con los requisitos definidos por la reglamentación y acuerdo expedido por el Consejo Nacional de Operación que avale el cumplimiento de las pruebas técnicas”.



Además, la Creg, por su parte, no ha confirmado una decisión en torno a la solicitud que hizo EPM —y que previamente hicieron el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, 17 diputados de la Asamblea departamental y 23 congresistas de la bancada antioqueña, a través del presidente de la República, Gustavo Petro— para que se modifique la fecha límite para cumplir con la obligación de energía en firme de Hidroituango.



EL TIEMPO consultó con la entidad y desde allí mencionaron que, por ahora, no hablarán del proyecto.



A lo que sí se refirió esta semana el director de la entidad, José Fernando Prada, en la Comisión V del Senado de la República, fue a un posible racionamiento de energía por la no entrada en operación del proyecto, como lo señaló el alcalde Quintero en ese debate.



“De acuerdo con los estudios y balances que hacemos de energía del sistema, si no entrase el proyecto no identificamos un déficit de energía antes del 2025. Esperamos que para ese momento ya haya entrado el proyecto”, aseguró Prada ante los congresistas.

SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @SEBASCARVAJAL28