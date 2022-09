La megaobra de Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico que promete ser el más importante de Colombia, ha estado inmersa en problemas naturales, técnicos y judiciales. Tras las emergencias de 2018 que obligaron a evacuar y a prescindir de parte de las máquinas, se busca que las aseguradoras respondan por los daños.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, cuestionó el monto a cubrir del siniestro. Según él, los gobiernos pasados contrataron pólizas por más de 14 billones de pesos, por lo que no se explica cómo se está solicitando un valor mucho menor.



“Hoy se sigue diciendo que el siniestro es de mayor valor. Los seguros ahí están bien contratados. ¿Por qué se negociaron cuatro billones teniendo cobertura de 14?”, criticó en charla con la emisora ‘Blu Radio’.

“Ese acuerdo se debía haber hecho, claro, pero se debía haber hecho de la siguiente forma: señores seguros, paguen los cuatro billones y, después se sigue la reclamación, y si la reclamación no da sino 4 billones, listo, pero si la reclamación da cinco, seis o siete, paguen lo otro”, añadió el mandatario de los antioqueños.

Los seguros de Hidroituango se contrataron con rigurosidad. Por ello se recuperaron $4 billones, pero pudo ser más, pues cobertura contratada en los gobiernos de Fajardo, Salazar y el nuestro, era mayor a $14 billones. ¿Por qué se negociaron 4 billones teniendo cobertura de 14? pic.twitter.com/6OErHHXl6H — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) September 27, 2022

Alfonso Salazar, exalcalde de Medellín, fue más allá: culpó a Daniel Quintero, actual alcalde, por el “arreglo” con los aseguradores. “Se transó por cuatro billones cuando el monto era hasta por 14 billones. Les regaló 10 billones”, escribió en sus redes sociales.

Tiene razón el gobernador @anibalgaviria al denunciar que el "arreglo" de @QuinteroCalle con los aseguradores de Hidroituango es un detrimento para el proyecto. Se tranzo por 4 billones cuando el monto era hasta por 14 billones. Les regaló 10 billones. https://t.co/vLZnTIyQP4 — Alonso Salazar J. (@AlonSalazarJ) September 27, 2022

¿Se podía pedir más dinero por las pólizas?

Hacer una referencia a 14 billones de pesos no se acompasa a lo que tenía contratado la organización FACEBOOK

Ante los cuestionamientos, Andrés Uribe Mesa, vicepresidente de Riesgos de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), defendió el análisis que se hizo de las pérdidas y la posterior negociación con Mapfre y otras aseguradoras.



Para él, es importante diferenciar tres conceptos: los daños asumidos por la organización, los daños amparados por los seguros y la indemnización. A partir de eso, según comentó en la ‘W Radio’, esperaban recibir 5,3 billones de pesos y 186 millones de dólares “en el marco del proceso arbitral adelantado con Mapfre”.

Ese “era el techo” que tenían presupuestado. Además, Uribe Mesa rechazó los valores dados por el gobernador de Antioquia.



“Nosotros hicimos una negociación por un monto total en dólares equivalentes a 983 millones de dólares. Hacer una referencia a 14 billones de pesos no se acompasa a lo que tenía contratado la organización”, sentenció.

Hidroituango. Foto: Grupo EPM

De acuerdo con lo explicado, en Hidroituango “aseguraron el 100 % de lo que debían asegurar”. Otros temas o rubros, como el macizo rocoso, no estaban cubiertos, por lo que no se tenía cómo recibir dinero por ellos.



El valor recibido de las pólizas ya no está en discusión, expresó Uribe Mesa: “Hemos dado por terminada cualquier controversia con los aseguradores. También, la misma contó con el visto bueno de la Controlaría General”.

“No es posible asemejar el valor de los seguros por el que finalmente se recibe por la indemnización”, enfatizó.



Por último, insistió en que EPM ha “entendido que la única manera de garantizar la vida humana y la estabilidad energética de Colombia es finalizar el proyecto de la mejor manera posible”.

