Sociedad Hidroituango informó que no pagará Plan de Aceleración

“El Plan de Aceleración de Hidroituango fue un fracaso”. Eso expresó el gobernador de Antioquia, Luis Pérez tras informar que tras una reunión de la Junta Directiva de Hidroituango S.A. propietaria del proyecto, se decidió no pagar una prima de éxito de dicho Plan, por 70.000 millones de pesos.



La Junta Directiva revisó las actas 151 y 152 de 2015 y encontraron que el Plan de Aceleración “lo había ya iniciado EPM como constructora de la Obra sin tener ninguna aprobación de la Junta Directiva de Hidroituango”.

En estos trabajos de aceleración está incluido el tercer túnel o Galería Auxiliar de Desviación (GAD) que se taponó a finales de abril de este año ocasionando la crisis actual.



Según la Junta, en noviembre 26 del 2015 no aprobó dicho Plan de Aceleración, que comenzó a ejecutarse desde 2014.

Será decisión de EPM si la paga o no a sus contratistas con cargo a su propio presupuesto FACEBOOK

TWITTER

Gustavo Jiménez, presidente de la Sociedad Hidroituango, expresó que EPM como contratista para desarrollar la obra, firmó un contrato con el Consorcio CCC Ituango (conformada por las firmas Comercio Camargo Correa S.A., Constructora Conconcreto S.A. y Coninsa Ramón H. S.A.) para poner en funcionamiento la primera turbina el 28 de noviembre de este año, algo que no pasará.“La Junta no aprobó el Plan de Aceleración, sino que aprobó que a la luz de la matriz de riesgos del contrato BOOMT (siglas en inglés para Construir, operar, poseer, mantener y transferir), al evaluar los costos del proyecto, la gerencia de Hidroituango tomará en consideración si los considera o no pertinentes”, expresó Jiménez.

Ya que la central hidroeléctrica no operará a finales de este mes, y aún tiene un futuro incierto, Hidroituango S.A. tomó la decisión de no reconocer el Plan de Aceleración “que EPM ejecutó a motu propio desde 2014 (…) sin haberse firmado antes un acuerdo legal entre EPM e Hidroituango S.A. Esto incluye que Hidroituango no reconoce tampoco la prima de éxito de $70.000 millones. Será decisión de EPM si la paga o no a sus contratistas con cargo a su propio presupuesto”.



Si bien EPM no se ha manifestado al respecto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien preside la Junta Directiva de EPM, aseguró que la multilatina presentará la documentación sobre los contratos hechos.



"Sin importar que se hayan firmado en otras Administraciones, se debe determinar cómo se tomaron estas decisiones. Todas las dudas se irán solucionando. Estimo que a mediados de diciembre se le pueda contar al país qué fue lo que ocurrió", dijo Gutiérrez.

Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez El mandatario opinó sobre la decisión de la Sociedad Hidroituango de no pagar el Plan de Aceleración El audio embebido no es soportado

MEDELLÍN