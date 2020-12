Caso Hidroituango: Ramos, Gaviria y Salazar rompen el silencio

Tras la imputación de cargos por parte del Contraloría General a 19 personas por un presunto detrimento de $ 4,1 billones por las irregularidades en la contratación y ejecución del proyecto Hidroituango, algunos de los implicados se pronunciaron al respecto.

Los exgerentes de EPM, Juan Esteban Calle y Federico Restrepo, así como el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, y el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, dieron sus puntos de vista sobre el proceso de responsabilidad fiscal.



Juan Esteban Calle, quien fungió como gerente de EPM entre 2012 y 2015, manifestó lo siguiente: "Me siento totalmente tranquilo con respecto a todas las actuaciones durante mi gestión como gerente de EPM, las cuales seguiré defendiendo con absoluta tranquilidad de conciencia, diligencia y convicción, por su total apego a la integridad personal, la ética empresarial y la Ley. Continuaré atendiendo los requerimientos de las autoridades, con plena confianza en la institucionalidad y en la justicia".

De otro lado, Federico Restrepo, quien dirigió EPM del 2008 hasta finales del 2011, expresó que se encuentra analizando el auto de imputación para posteriormente referirse al tema con más detalle.



"Estaré atento para colaborar y cooperar con la Contraloría General de la República. Es importante resaltar que esta imputación de cargos no es una sentencia, una decisión definitiva o una declaración de culpabilidad, tan solo se trata de una decisión preliminar en el avance de una investigación sobre las decisiones administrativas que tomé como gerente de EPM y que estoy seguro, fueron transparentes, de buena fe, apegadas a la ley y orientadas a generar los mejores resultados para la compañía y para el país", indicó Restrepo, quien recientemente fue elegido como rector de la Universidad de Medellín.



Y aclaró que él es el "más interesado" en que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, para dar claridad a la opinión pública y confía en que una vez se surtan los trámites correspondientes se demuestre que no le asiste ninguna responsabilidad administrativa ni fiscal.

Conocer lo sucedido en el proyecto #Hidroituango es un derecho de la ciudadanía. He respondido y responderé por las decisiones tomadas entre 2008 y 2011, tiempo en el que fuí Alcalde. Las correspondientes a la etapa preliminar al diseño y construcción de presa. @FedericoRes — Alonso Salazar J. (@AlonSalazarJ) September 7, 2020

De otro lado, Alonso Salazar, alcalde de Medellín entre 2008 y 2011 y quien por ende presidía la Junta Directiva de EPM en esa época, expresó que aún no conoce la resolución, por lo que esperará para conocerla para manifestarse al respecto.



Por su parte, Luis Alfredo Ramos, quien fue gobernador de Antioquia entre 2008 y 2011, expresó en su cuenta de twitter que siempre ha estado dispuesto a responder ante los organismos de control sobre sus actuaciones relacionadas a Hidroituango.



"Precisando que nunca fui miembro de la Junta Directiva de esa Sociedad ni participé en las decisiones de planeación y ejecución de la obra", dice el documento.

Comunicado a la opinión pública sobre decisión de la @CGR_Colombia en caso #Hidroituango. pic.twitter.com/D08T8qU6zL — #AníbalGobernador (@anibalgaviria) December 3, 2020

Otro exmandatario implicado es Aníbal Gaviria, quien actualmente es gobernador de Antioquia, pero que entre 2012 y 2015 fue alcalde de Medellín.



"Durante mi gestión como alcalde de Medellín estuve atento a ser informado del avance del proyecto e hice el acompañamiento que se correspondía basado en la confianza que siempre me generaron los equipos de trabajo conformados por profesionales idóneos en todas las disciplinas", expresó Gaviria en un comunicado.



Entre tanto, Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia entre 2012 y 2015, envió un comunicado en el que asegura que siempre ha respondido por las actuaciones en Hidroituango, algo que seguirá haciendo.



"La Contraloría está haciendo lo que tiene que hacer, investigar. Y yo seguiré haciendo lo que siempre he hecho, responder por todas y cada una de mis actuaciones. Sobre este tema di una versión libre hace unos meses y hoy doy una explicación, que ampliaré a la Contraloría y a todos los interesados. ¿Por qué me vinculan? La Contraloría me vincula a la investigación para explicar el control y seguimiento realizado a las personas que delegué ante la junta directiva de Hidroeléctrica Ituango durante mi administración en el departamento de Antioquia entre los años 2012- 2015", dice parte del comunicado.



Previo a estos pronunciamientos, el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, afirmó en un comunicado que responderá por todas sus actuaciones.



"He participado en la vida pública defendiendo que la transparencia debería ser la base de una transformación política", dijo, y agregó: "No sobra mencionar que este es el inicio de una investigación formal de índole administrativa y no una condena. Vivo bajo la convicción de que la verdad y la decencia salen adelante, aunque a veces se demoren".



