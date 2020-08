Quintero deberá elegir nuevos integrantes de la Junta Directiva de EPM

Luego de conocerse la carta de la renuncia de los integrantes de la Junta de EPM, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, afirmó en la noche de este martes que había aceptado la decisión de los ocho integrantes.



(Le recomendamos leer: ¿Qué pasará en Hidroituango tras renuncia de la junta directiva?)

Así, el mandatario quedó solo en la Junta y, dentro de sus competencias, está la de elegir a los sucesores de los empresarios que dejaron el cargo. De hecho, al llegar al cargo, Quintero solo designó a dos de los integrantes de la Junta, dejando a los demás que venían del Gobierno Anterior.



En ese entonces, eligió al abogado Luis Fernando Álvarez Jaramillo y al ingeniero Jesús Aristizábal Guevara (también firmantes de la renuncia del martes), en remplazo de los abogados Claudia Jiménez Jaramillo y Carlos Raúl Yepes Jiménez, quienes habían presentado su renuncia como miembros de la Junta Directiva de EPM a partir del 31 de diciembre de 2019.



Al respecto de la Junta, Quintero calificó como exagerada la decisión de la renuncia colectiva y recordó que en la misma carta los integrantes manifiestan que no se oponen al pleito legal que emprenderá la empresa contra los diseñadores, constructores y auditores del proyecto hidroelétrico de Ituango, Hidroituango, pero que estaban inconformes con no haber sido tenidos en cuenta.



(Lea la nueva historia de nuestro especial de sobrevivientes: Así sobreviví a la mordedura de una de las serpientes más venenosas)



En cuanto a por qué no la consultó, el mandatario manifestó que se vencían los términos ayer, por lo que no se podía perder la oportunidad de reclamar. Además: "Cuando hay intereses, esas personas se tienen que declarar impedidas sobre el particular, y pues eso toma tiempos, en este caso hubiera tomado por lo menos una semana, y yo creo que la mayoría (de la Junta) hubiera tenido que declararse impedida", explicó.



"Renunciar porque un gerente y su vicepresidente jurídico presentan un proceso de conciliación para recuperar una plata pública me parece un poco exagerado", afirmó Quintero.

Renunciar porque un gerente y su vicepresidente jurídico presentan un proceso de conciliación para recuperar una plata pública me parece un poco exagerado FACEBOOK

TWITTER

Agregó que llamó a cada uno, les agradeció por sus servicios y los calificó como prohombres, quienes cuentan con gran historia y son empresarios de alto nivel en la ciudad.



De acuerdo con EPM, el alcalde no tiene un tiempo específico para elegir a los integrantes de la Junta.



Si bien, Quintero Calle no mencionó a quiénes designaría para la Junta, manifestó que "tiene que ser gente de las mayores calidades, como siempre ha tenido Empresas Públicas de Medellín. Muy independiente, me parece fundamental eso. Será un proceso que habrá que hacer con mucho cuidado".



(Le puede interesar: Polémica en Medellín por denuncia de abuso sexual en un taxi)



En la ciudad, algunos personajes de la opinión pública cuestionaron la independencia de una Junta en pleno elegida por el propio Alcalde.

Gremios piden explicaciones

El Comité Intergremial de Antioquia, constituido por 29 Gremios y las 5 Cámaras de Comercio del departamento, manifestó su preocupación por la renuncia de todos los miembros de la Junta Directiva de EPM.



"El desconocimiento que se viene haciendo a la Junta Directiva de EPM y que justifica la masiva renuncia de sus integrantes, genera pérdida de credibilidad en el manejo de la empresa, afectando gravemente su operación, la relación con la banca y los inversionistas, ocasionando problemas futuros que resultarán en nefastas consecuencias sociales y económicas que afectarán a millones de personas", manifestó el Comité en un comunicado.



A su vez, le solicitó al representante legal de la empresa dar una explicación ante los hechos.



(Además: ¡Qué susto! Familia de Cali encontró un tigrillo viviendo en su baño)



Finalmente, el Comité Intergremial anunció que promoverá la constitución de un comité cívico que actuando como veeduría cuide celosamente los intereses de EPM que son los de Medellín y de Antioquia.



Ahora, más que nunca, es imperativa la participación de los trabajadores de EPM y de

todos los sectores sociales en la defensa de Empresas Públicas de Medellín FACEBOOK

TWITTER

"Ahora, más que nunca, es imperativa la participación de los trabajadores de EPM y de

todos los sectores sociales en la defensa de Empresas Públicas de Medellín como ente autónomo y 100 por ciento de propiedad de la comunidad. Las actuaciones del alcalde de Medellín deben enmarcarse exclusivamente a través de la Junta Directiva y no de intereses ajenos a los de su dueño, los habitantes de Medellín", manifestó el Sindicato de Profesionales de EPM y Une, Sinpro.



MEDELLÍN