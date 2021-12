EPM anunció que habrá prórroga con el Consorcio CCC Ituango para que estos continúen con las obras físicas de Hidroituango.



Dicho contrato, que vence el 31 de diciembre de este año, se prorrogará por otros 8 meses para avanzar en las obras más otros tres meses de empalme con un futuro contratista.



A través de un comunicado, el Consorcio CCC Ituango (conformado por Camargo Correa, Coninsa Ramón H y Conconcreto) explicó que este acuerdo se logró tras la evaluación de la mitigación de los riesgos derivados del fallo de responsabilidad fiscal proferido por la Contraloría, que según las declaraciones del contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, al momento en que entren los recursos del acuerdo entre EPM y Mapfre cesaría cualquier inhabilidad o sanción.



El consorcio agregó que: “la decisión de EPM de continuar con el Consorcio CCC Ituango es una muestra de la confianza sobre nuestra capacidad de ejecución y la calidad de nuestros servicios, y con la presente prórroga reafirmamos nuestro compromiso de ejecutar la mayor cantidad de obras posibles en el periodo definido por EPM, de modo que se puedan alcanzar los objetivos del proyecto”.



Por su parte, Jorge Andrés Carrillo, gerente general de EPM explicó que "EPM nunca ha tenido la intención de minar la continuidad del proyecto Ituango, pero estuvimos expuestos a situaciones exógenas, como lo fue el proceso de responsabilidad fiscal, que son acciones que no controlamos. Hoy tenemos un panorama más favorable en cuanto las inhabilidades y esto permite que EPM pueda seguir cumpliendo el cronograma del proyecto".



Rueda de prensa en la que se anunció la prórroga Foto: Cortesía EPM

Carillo agregó que bajo este panorama continúa el cronograma actual que contempla el funcionamiento de una primera unidad para julio de 2022 y la segunda en noviembre del mismo año.



“Una prorroga no es la firma de un papel y esto involucra una gran cantidad de dedicación de una gran cantidad de personas y hoy podemos decir que hay continuidad y vamos a seguir de cuerdo al cronograma, y eso es bueno para el proyecto y las comunidades aguas abajo y es también cumplirle con lo que siempre nos hemos comprometido”, agregó el gerente.



De acuerdo con lo dicho por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, con esta prórroga se estaría suspendiendo el proceso de licitación para un nuevo contratista.



Sin embargo, aclaró, hay dos variables que pueden activar nuevamente el proceso.



“Uno es que les toca pagar y dos es que no pueden continuar. Pero si pagan, pueden continuar. Si pagan, la licitación se mantendría suspendida. Lo otro es que no haya acuerdo sobre algunos términos del contrato y eso obligue a reactivar la licitación, pero en cualquier caso, habrá una firma de una prórroga, por lo menos por ocho meses, que puede ser extendida”, expresó Quintero.



MEDELLÍN

