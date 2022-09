La Cámara Colombiana de Infraestructura, seccional Antioquia, se refirió a los cambios que hizo Empresas Públicas de Medellín al proceso de contratación de las obras civiles finales de Hidroituango.



Se trata de la adenda número 7 que la empresa publicó en su portal de contratación el pasado viernes 26 de agosto y que comunicó a la Superintendencia Financiera un día después.

"Con el propósito de incentivar la participación de más empresas colombianas y de promover una mayor pluralidad de participantes en el proceso de Solicitud Pública de Ofertas CRW167467 se han modificado algunos requisitos de este proceso", informó EPM.



En la modificación se dispuso que nuevos interesados en el proyecto podían adquirir el derecho de participación en la convocatoria entre el 29 y el 31 de agosto. Su valor era de 4 millones de pesos, no reembolsables.



Es importante recordar que en abril se conoció el listado de 10 empresas nacionales e internacionales que en su momento manifestaron el interés en participar.



Y el pasado 12 de agosto, EPM amplió, por tercera vez, la fecha para la recepción de ofertas, que se fijó para el próximo viernes 14 de octubre a las 4 de la tarde.

Desde @CCIAntioquia manifestamos preocupación frente a publicación de @EPMestamosahi el domingo 28 de agosto, en la cual invita a nuevos interesados en participar en proceso de contratación para construcción de obras civiles finales del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

Entre los requisitos que se modificaron en la adenda están algunos puntos de las condiciones particulares de la convocatoria en lo que tiene que ver con experiencia, pólizas y cláusula penal.



Sobre esto, la Cámara Colombiana de Infraestructura lanzó una serie de preocupaciones por los recientes cambios.

'EPM no nos tiene acostumbrados a esto'

En diálogo con EL TIEMPO, el director ejecutivo de la agremiación, José Fernando Villegas, empezó por señalar que: "EPM muy concentrada en cambio de contratistas y siempre están hablando de unidades 1 y 2, pero dejan de lado la 3 y 4 y de la 5 a la 8, que tenemos entendido, llevan varios meses sin que se adelanten obras, por esperar el nuevo contratista".



Villegas aseguró que un proceso que es prioritario no debería tardar tanto tiempo. "Nos llama la atención porque EPM no nos tiene acostumbrados a eso, EPM nos tiene acostumbrados a procesos muy bien estructurados y muy bien planeados".



Y agregó que: "Nos llama mucho la atención porque es un proceso que ha tenido tres prórrogas y se supone que es prioritario".

10 empresas compraron en abril el derecho a participar del proceso. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

En cuanto a los cambios que la empresa hizo a la convocatoria, afirmó que hay dos fundamentales: "El primero es que están exigiendo unas garantías de seguros que el mercado colombiano no está dispuesto a otorgar y se lo hemos dicho desde el principio y ellos insistieron en esa publicación. Con los últimos cambios, dicen que no es obligación conseguirla. Eso es un cambio radical que lo advertimos hace meses".



Pero, el segundo, a juicio del directivo, el más importante. "Se habían determinado unos requisitos para participar en ese proceso, de experiencia fundamentalmente, que los flexibilizaron de una forma notoria. Había un componente colombiano al que le pusieron una menor experiencia, eso no lo entendemos", agregó.



Villegas explicó que la preparación de un proceso de esta magnitud es muy costoso y que la clave para que marche bien es que "haya reglas claras de juego desde el principio, no se pueden estar cambiando".



Además, comentó que hay un desequilibrio con el hecho de que lleguen nuevos interesados porque apenas tendrán un mes y medio para analizar la información, cuando las demás empresas lo han hecho por cinco meses.

Esta es la adenda 6 con la que EPM amplió, por tercera vez, el plazo para la recepción de ofertas de Hidroituango. Foto: Archivo particular

Por último, Villegas manifestó su preocupación por la entrada en operación del proyecto y la continuidad en las obras. "Estudios nuestros señalan que cuando Hidroituango entre en operación, una sola unidad puede representar ingresos por 3.300 millones de pesos al día, si uno es el dueño quiere que empiece a funcionar lo más pronto posible".



El directivo mostró su preocupación por el corto plazo que tendría la empresa para adjudicar el nuevo contratista y realizar el proceso de empalme, antes de que termine el contrato con CCCI.



"¿Cómo va a haber continuidad con un cronograma tan ajustado? La experiencia dice que es imposible", concluyó.

¿Qué dice EPM?

En diciembre de 2021, EPM y el consorcio CCC Ituango perfeccionaron la prórroga del contrato de obras, que se extendió por 8 meses -a partir del 1 de enero de 2022- con tres adicionales para el empalme. Hasta el momento, la empresa no ha anunciado alguna modificación a ese acuerdo.



Desde Empresas Públicas de Medellín le respondieron a EL TIEMPO que: "mientras se esté realizando el proceso de solicitud pública de ofertas, la empresa prefiere pronunciarse a través de los mecanismos oficiales como Información relevante y comunicados para garantizar la transparencia del mismo".





