“Hidroituango es como tener un paciente en cuidados intensivos: después de un grave accidente ahora se le está revisando cada órgano para garantizar que todo esté funcionando bien para darlo de alta. Es un proceso delicado que no se puede hacer a la carrera”.



Así define William Giraldo, vicepresidente de proyectos de Generación de EPM, lo que pasa con el proyecto Hidroituango, que viene luchando contra el tiempo después de modificar dos veces la fecha de entrada en operación de las dos primeras turbinas, primero el 26 de julio y luego el 15 de octubre.

Actualmente, EPM tiene hasta el 30 de noviembre para el encendido de dichas unidades de generación, so pena de incurrir en millonarias multas.



El diputado de Antioquia, Luis Peláez, advirtió que, de no entrar en operación en dicha fecha, el pago por incumplir con los compromisos adquiridos con la CREG sería de 1.200 millones de dólares, equivalentes a casi 5,8 billones de pesos.



“En términos económicos, el no entrar a funcionar en los tiempos estipulados implica que se ejecuten las garantías por ‘incumplimiento grave e insalvable’, eso significa que la CREG iniciaría una actuación administrativa que podría derivar en la ejecución de las garantías”, dijo el diputado, citando lo dicho por Miguel Lotero, exviceministro de Energía.



Agregó Peláez que, referente al cargo por confiabilidad, la garantía es de $170 millones de dólares y de las obligaciones de energía en firme ascienden a $990 millones de dólares, “es decir suman cerca de $1.260 millones de dólares”.



Por su parte, EPM confirmó que la amenaza por incumplimientos no sería solo este año.



Giraldo contó que, en efecto, si el último día de noviembre no se ponen en funcionamiento las dos primeras de las ocho turbinas de Hidroituango, EPM tendría que pagar, aunque no confirmó el monto exacto.



Asimismo, si solo pone a operar solo una de las dos turbinas, también tendría que pagar por el incumplimiento.



“Así pongamos en operación las dos turbinas antes del 30 de noviembre, eso no quiere decir que no siga el riesgo, si en 2023 no entran las turbinas 3 y 4 también nos toca pagar”, aseguró Giraldo, quien confirmó que las directivas de EPM están gestionando ante el Ministerio de Minas un aplazamiento de esta fecha para evitar el cobro de esas multas.

“Llevamos más de 55 meses trabajando arduamente desde la contingencia, pero el cronograma se ha visto afectado en unos seis meses, producto de la pandemia del covid, los paros y bloqueos en las vías y hasta la situación con Rusia y Ucrania, la cual ha afectado la logística y el envío de algunos elementos. Sin todo esto, de seguro ya estaríamos operando”, aseguró el funcionario.



No hay un tiempo específico que están solicitando, solo que los dejen realizar las pruebas con tranquilidad para garantizar la entrada en operación de la Central.

Y aunque por ahora no hay respuesta oficial a esta petición, este viernes 21 de octubre, la ministra de Minas, Irene Vélez, la de Medioambiente, Susana Muhamad y Javier Pava, director de la UNGRD, visitaron el proyecto para conocer su avance.



Para el diputado Peláez, esta petición se hace tarde, pues desde el 26 de julio, cuando se incumplió la primera fecha, se debió solicitar dicha prórroga. “El alcalde fue completamente irresponsable al mentir sobre la entrada en operación de las turbinas y ahora sale a pedir prórrogas”, criticó el diputado.



Por su parte, el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, también reiteró la importancia de que el megaproyecto arranque antes del 30 del próximo mes, pero dejó en claro que lo primordial es que este se entregue con todas las garantías y sin afanes.





Desde la alcaldía de Daniel Quintero aseguraron que se declaró PMU permanentemente. “Se van a evaluar con detalle las pruebas adicionales que EPM recomendaría hacer si tuviera tiempo adicional y cuál es la instancia que permitiría avanzar con las pruebas sin incurrir en sanciones. Si no hay pruebas adicionales, la primera turbina arranca el 15 de noviembre”, dijeron.

Lo que hace falta

Giraldo aclaró que, actualmente y con todo lo que ha pasado, se cumplirían los tiempos para entrar en operación antes del 30 de noviembre. Sin embargo, aún faltan pasos muy importantes que podrían generar eventualidades que modificarían los tiempos.



“Ya hicimos pruebas en seco de las unidades de generación y pruebas con aguas muertas (del río), en las cuales resultaron novedades que hubo que resolver y ajustar para garantizar su óptimo funcionamiento, como fugas en la Almenara, entre otros ajustes. Esto es normal en cualquier prueba”, aseguró.



Una vez surtida esta etapa, agregó el experto, lo que sigue son las pruebas con aguas dinámicas, es decir, las aguas que vienen del embalse. Dicha prueba esperan realizarla en unos 10 o 15 días y, si todo sale bien, siguen otras actividades previas como: girar la turbina lentamente y luego llevarla a su velocidad nominal.



“Es poner a rodar una máquina de 700 toneladas a 180 revoluciones por minuto, o sea que cada segundo esa masa da tres vueltas. Estamos hablando de palabras mayores, no es cualquier cosa”, explicó el vocero de EPM.



DAVID ALEJANDRO MERCADO

REDACTOR EL TIEMPO

MEDELLÍN

En Twitter: @AlejoMercado10