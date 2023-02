Transformar la potencia del agua del río Cauca en energía para garantizar no solo la seguridad energética del país, sino también las arcas de EPM, los municipios, las Corporaciones Autónomas Regionales y hasta el Gobierno Nacional, es lo que está sucediendo en Hidroituango.



Y es que la entrada en funcionamiento de la megaobra con sus dos primeras unidades de generación, ya puede medir en su impacto financiero.

Carlos Orduz Aguilar, vicepresidente de generación de energía de EPM, contó que desde finales de noviembre la unidad 1 ha estado en operación continua, mientras que la número 2 lo hizo desde el 23 de enero de este año. Ambas vienen funcionando de manera satisfactoria, dijo el funcionario.



Sobre los ingresos que ha generado Hidroituango desde que entró en operación, el vicepresidente de generación explicó que, si bien no es fácil hacer el cálculo, el valor sería entre 150.000 y 200.000 millones de pesos, los cuales llegaron a las arcas de EPM.



Aclaró Orduz, sin embargo, que si bien las dos unidades tienen capacidad para generar 600 MW (megavatios) en 24 ciclos diarios -suficiente para abastecer una ciudad intermedia como Pereira- ambas turbinas no están generando en toda su capacidad.



“Cada día la empresa ofrece la energía que tiene y se programa para 24 ciclos. Estamos generando un poco menos de 600 MW porque las máquinas van a ir subiendo de capacidad poco a poco. Hoy están en 270 MW cada una y la idea es llevarlas a los 300 MW, es un proceso paulatino”, explicó Orduz.



Estas unidades, que están ubicadas en casa de máquinas a pocos metros de las turbinas 3 y 4, actualmente en construcción, no afectan dichos trabajos y aseguró que son máquinas “muy seguras, muy confiables y que están operando con total normalidad todos estos días”.



Sobre los seguros



A comienzos de febrero, durante la visita del Contralor General Carlos Hernán Rodríguez a la obra, el funcionario destacó la importancia de la obra e indicó que EPM es el actor más importante del país en cuanto a generación de energía, pues genera el más del 27 % de la energía que se consume en el país y dicho porcentaje subirá a 40% cuando las ocho turbinas estén operando.



Entre los anuncios destacados que hizo Rodríguez, está que no habrá más procesos fiscales en Hidroituango hasta que se termine la obra. Asimismo, aclaró la importancia de que esta cuente con todos los seguros.



“Se ha avanzado, a raíz del llamado que se hizo desde la Contraloría para procurar asegurar lo más posible la previsión del riesgo, pero a raíz de la contingencia no ha sido posible en su totalidad, no por irresponsabilidad de la dirección de EPM, sino porque las aseguradoras no han querido asegurar en su totalidad este tema”, expresó el Contralor.

Los equipos están operando sin contratiempos, aseguró EPM Foto: Jaiver Nieto

Sobre esto, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, aseguró que ha puesto a disposición toda la información necesaria a la Contraloría para que investigue todo lo ocurrido en la obra.



“Cuando se termine la obra, que se hagan las respectivas investigaciones, porque aún faltan 5 billones de pesos por recuperar. Y tiene razón el Contralor, porque Hidroituango puede tener sobrecostos adicionales y es muy importante que se recupere, no solo una parte, sino toda la plata”, expresó Quintero.



De otro lado, referente a los seguros, Andrés Uribe, vicepresidente de Riesgos de EPM, recordó que los seguros contratados inicialmente estaban concebidos para 10 años, desde el 2011 al 2021. Sin embargo, cuando se venció la cobertura en marzo del 2021 las aseguradoras, no presentaron un esquema de aseguramiento todo riesgo en construcción, debido a la contingencia del 28 de abril del 2018 y al estado de la obra en ese entonces.



“Lo que hoy tenemos son unos seguros complementarios que hacen relación al estado de riesgo, no solo para el proyecto, sino también la central de generación. Entonces, la central de generación, como un todo, está asegurada en lo que tiene que ver con el vertedero, los campamentos, las vías, la presa, las subestaciones y las dos unidades de generación”, explicó Uribe.



De manera adicional, agregó, la obra tiene otros seguros que complementan el esquema de aseguramiento como la póliza de montaje, la de responsabilidad civil extracontractual, la de sabotaje y terrorismo, la de maquinaria y equipos y la de transporte y mercancía.



“Entonces, cuando sumamos estas coberturas y tomamos en consideración el fondo de autoseguro de la organización se asemeja a lo que se teníamos en su momento, entendiendo que son realidades completamente diferentes”, expresó el vicepresidente de Riesgos.



Aclaró Uribe que no se puede hablar de un valor total asegurado, ya que, lo que se hace es, cuando se tiene una valoración total de los riesgos que pudieran materializarse se concluye que cuentan con un esquema se aseguramiento completo y robusto similar a lo que se tenía en 2011.



Agregó el vocero de EPM que, adicional a lo anterior, el sector de los seguros está pasando por una etapa denominada ‘mercado blando’, en el que hay situaciones que no están asegurando, como coberturas del 100 por ciento del valor asegurado o coberturas el lucro cesante.



Sobre la polémica por el pago de $4,3 billones por los daños ocurridos durante la contingencia, a pesar de que la póliza estaba por $14 billones, Uribe le salió al paso a las acusaciones y aseguró que se actuó de manera correcta.

“Creemos que la organización, desde el punto de vista técnico, soportó las pérdidas que en ese momento que realizamos el cierre a través del contrato de transacción con Mapfre y estamos convencidos que la cifra que recibió EPM se acompasa con los valores que teníamos contratados en el seguro, que conocemos las pérdidas aseguradas y por las que podíamos reconocer y recibir por parte de los seguros”, puntualizó el funcionario.



Para las unidades de la 5 a la 8, que están en evaluación para ser adjudicadas, EPM se encuentra en proceso de consecución de cobertura de todo riesgo construcción.

Lo que se viene

Hay un centro de monitoreo en la central Foto: Jaiver Nieto

Una de las principales noticias que se esperan en Hidroituango es la adjudicación de la segunda etapa, para la cual solo el Consorcio Ituango PC-SC envió oferta. Este está conformado por Yellow River CO LTD, Power China Internacional Group Limited sucursal Colombia y Schrader Camargo S.A.S.



Sin embargo, el pasado 17 de febrero EPM publicó el informe de análisis y conclusiones donde se informa que el Consorcio no cumple con el requisito de participación establecido en el numeral 2.2.7 Experiencia.



"El oferente tiene 3 días hábiles para dar respuesta al informe de análisis y conclusiones. En este momento el proceso no se ha declarado desierto, EPM continúa con el trámite interno de evaluación de la propuesta", expresó EPM.



Recordó la empresa que las unidades 5 a la 8 de Hidroituango no tienen un compromiso regulatorio.



