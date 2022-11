Ante la expectativa generada por el inicio de las pruebas con aguas dinámicas en la unidad 1 de generación de energía de Hidroituango , que anunció el martes, 15 de noviembre, el gerente general de EPM, Jorge Carrillo, la compañía reveló detalles adicionales sobre los avances del proyecto, que está listo para iniciar operaciones.



Desde la empresa informaron que se adelantó una prueba en la unidad 1 con un giro dinámico entre 6 y 8 revoluciones por minuto, es decir, a muy baja velocidad si se tiene en cuenta que la turbina girará a 180 revoluciones por minuto cuando empiece su operación comercial.

Ese prueba se realizó el lunes, 14 de noviembre, en la previa al simulacro de evacuación que estaba programado en los corregimientos de Puerto Valdivia y El Doce para el martes y que, según las autoridades y la misma comunidad, no contó con la participación esperada por las quejas y reclamos de los pobladores de la zona hacia el proyecto.



Uno de los argumentos de la comunidad para no salir de sus casas fue que, mientras se adelantaba el simulacro, en la obra se estaban realizando pruebas en las turbinas que, para ellos, representarían algún tipo de riesgo.

Prueba sin riesgos

"No van a estar retirados del pueblo, sin los documentos y sin ropa; cómo van a correr por sus pertenencias si algo pasa", dijo a EL TIEMPO Yeison Ladeu, líder comunitario de Puerto Valdivia.



Sin embargo, el vicepresidente de Proyecto de Generación de Energía de EPM, William Giraldo, aclaró que: "Esta prueba no representó riesgos para el personal que labora en el sitio de obras de Hidroituango ni para las comunidades ubicadas aguas abajo de la central, porque todavía la máquina no está conectada al sistema y no se encuentra con carga".



Su objetivo era verificar el correcto funcionamiento del sistema mecánico, ejercicio que se puedo constatar sin dificultades. Además, la empresa señaló que se informará oportunamente el momento en que se adelanten las pruebas a carga nominal, es decir, cuando la máquina ya esté energizada.



"Esas pruebas todavía se demoran un tiempo, mientras terminamos de afinar los controles y ponemos a punto toda la parte electromecánica de los equipos de la turbina 1 y 2", añadió Giraldo.

Panorámica reciente del proyecto, que inició pruebas dinámicas. Foto: Empresas Públicas de Medellín

La moneda de $ 500

El ingeniero contó que se trata de giros tranquilos para este tipo de máquinas —que pesan más de 700 toneladas, cada una— y que son ensayos internos para cuando se pueda conectar al máquina al sistema y hacer el prueba principal.



Por su parte, en alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reveló en la madrugada del miércoles que en la jornada anterior se realizó el giro mecánico de la unidad 1 hasta el 25 por ciento de su velocidad nominal.



Y afirmó que, al no haber vibraciones "una moneda puede sostenerse parada o de canto". En su cuenta de Twitter, incluso, publicó una foto de una moneda de 500 pesos sobre uno de los equipos de la unidad. "El enfoque ahora es en la unidad 2", añadió.

Avances Hidroituango 15 de noviembre:

Encendido seguro.



1- Se realiza giro mecánico hasta el 25% de la velocidad nominal de la unidad 1.



(Al no haber vibraciones una moneda puede sostenerse parada o de canto)



Se tiene previsto que cuando se adelanten las pruebas con carga, EPM ejecutará el plan de evacuación recomendando por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD) en las comunidades aguas abajo del proyecto.



Y para este miércoles, 16 de noviembre, se tiene programada una nueva reunión del consejo departamental de gestión del riesgo de desastres de Antioquia para definir los detalles de la evacuación. La comunidad pide que EPM realice un censo para definir el número de personas afectadas y garantice la protección de su patrimonio.

El corregimiento de Puerto Valdivia es el primer caserío aguas abajo de Hidroituango. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

El cronograma de EPM

Jorge Andrés Carrillo, gerente general del grupo EPM Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Tras una citación en la comisión V de la Cámara de Representantes, el gerente general de EPM, Jorge Carrillo, aseguró que Hidroituango estaría listo para operar el 20 de noviembre, sin tener en cuenta los tiempos para la evacuación.



"Si nos acogiéramos al protocolo de pruebas seguras que siempre hemos tenido, sin hacer una evacuación preventiva, lo más probable es que entráramos el 20 la primera unidad y cinco días después la segunda. Pero esa no es la realidad, hay un acto administrativo de la UNGRD que nos insta a hacer una evacuación preventiva", señaló Carrillo.



Y fue enfático en señalar que ese proceso depende, no solo de EPM, sino de las diferentes entidades del orden nacional y departamental, la misma Fuerza Pública, la Cruz Roja, organismos de control y la comunidad.

De ahí que se haya pedido a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) ampliar la fecha límite para cumplir con el cargo por confiabilidad que está fijada para el próximo 30 de noviembre.



"No puedo asegurar que la preparación vaya a estar lista cuando nosotros en el proyecto estemos listos. Por eso se pidió plazo a la Creg para permitir esa articulación, que es lo que le corresponde hacer al proyecto y al Estado, en aras de que el proyecto entre seguro sin afecta a ninguna comunidad", apuntó el gerente.



En todo caso, EPM espera adelantar en el menor tiempo posible la evacuación de las comunidades para que las primeras dos unidades de generación de energía entren a operar, tras cuatro años de retrasos por la contigencia de 2018.



MEDELLÍN

