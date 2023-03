Empresas Públicas de Medellín volvió a ser objeto de control político por parte del Concejo Distrital que este miércoles, 22 de marzo, citó al gerente general de la compañía de servicios públicos, Jorge Carrillo, para responder por las pólizas de seguro de Hidroituango. la fecha de entrada en operación del proyecto y otros temas claves de la organización.



Durante su intervención, Carrillo recordó que actualmente la construcción de las unidades de generación 3 a la 8 de Hidroituango no cuenta con un seguro todo riesgo para esa etapa del proyecto. ​

"Este es un proyecto siniestrado, no se nos puede olvidar porque eso afecta todo el esquema y así lo tenemos probado", mencionó el gerente en la plenaria del concejo. Eso sí, recalcó que Hidroituango cuenta con seguros de responsabilidad civil, transporte y equipo, maquinaria y todo riesgo para el montaje, en lo que tiene que ver con la etapa constructiva.



Carrillo señaló que por la contingencia de 2018 —que taponó la galería auxiliar de desviación y llevó a que el agua tuviera que circular a través de la casa de máquina— el proyecto no cuenta con un seguro todo riesgo de la manera tradicional.

Las unidades 1 y 2 de Hidroituango ya están operando Foto: Jaiver Nieto

Jorge Andrés Carrillo, Gerente del grupo EPM Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

"Hubo una contingencia millonaria, hubo una reclamación ante el seguro y un pago indemnizatorio, también millonario, y fuera de eso hubo un proceso de responsabilidad fiscal que involucró al asegurador. Todos esos elemento endurecen el mercado", explicó Carrillo, quien dijo que la empresa cuenta con los soportes de las aseguradoras que han rechazado otorgar la póliza.



Sin embargo, durante su intervención el concejal Julio González —uno de los citantes al debate— reveló que en respuesta a esa corporación, EPM también argumentó que el contexto político ha influido en la no consecución de las pólizas.



"Dado que el mercado es bastante sensible y reviste dentro de su análisis de suscripción de riesgos todas las variantes que rodean el proyecto, el contexto político que le ha dado a la reclamación del seguro, incluyendo el fallo de la Contraloría vinculando una cobertura del tipo todo riesgo, ha planteado dificultades adicionales con los mercados para el mantenimiento de las coberturas suscritas hasta ahora y las que no ha sido posible suscribir", se lee en la respuesta.



El concejal González aseguró que el contexto político que rodea al proyecto está en torno al alcalde Daniel Quintero, quien ejerce como presidente de la junta directiva de EPM, el gerente de la empresa y sus vicepresidentes. "Hay interés político en que esto no salga adelante", dijo el concejal al referirse a trinos de Quintero.

Julio González, concejal por el Centro Democrático. Foto: Cortesía Concejo de Medellín

Por su parte, el corporado Daniel Duque, criticó el hecho de que durante su intervención el gerente Carillo no mencionó el contexto político dentro de las razones por las que no hay póliza todo riesgo y por el contrario se refirió a la contingencia.



"La realidad política es lo que aparece en las respuestas a los derechos de petición EPM. Es la politiquería de la alcaldía de Medellín, el presidente de la junta directiva, el gerente de EPM y sus vicepresidentes", afirmó Duque.



Cuando volvió a tomar la palabra, el gerente Carrillo aseguró que no se arrepentía de mencionar el contexto político entre las razones para no tener seguro todo riesgo. Y mencionó al expresidente Iván Duque.



"Muchos hicieron convencer que fue una llamada del expresidente Duque la que logró pagar exitosamente una cifra que hoy algunos critican. Ese tipo de llamadas incomodan al sector asegurador, porque no están acostumbrados a estar en un proceso de responsabilidad fiscal, ni que a un presidente intente contactar el tema y tergiversar lo que pasó en una mesa de negociación. Eso es raro", apuntó el gerente.



Luego lanzó dardos, sin mencionarlo, al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien afirmó el año pasado que el monto pagado por el siniestro de Hidroituango por parte de la aseguradora fue menor a lo adquirido.



"La otra razón por la cual está inquieto el mercado asegurador es porque sienten que se vuelve política una negociación bien llevada en lo técnico a, cuando es tergiversada por un actor que dice que no debió haber sido esa plata sino 14 billones de pesos", agregó.



Al final, Carrillo dijo que el mercado entiende que Hidroituango lleva genera discusiones de ese nivel de "irracionalidad" política, financiera y técnica.



Durante el debate se mencionó que el avance del proyecto es del 95 por ciento. En cuanto a lo que está pendiente por terminar, un 3 por ciento corresponde a obras civiles y el restante al montaje de los equipos electromecánicos.



Por el momento, se prevé que las unidades 3 y 4, que están bajo compromiso con la Creg para el próximo 30 de noviembre, estén listas para el segundo semestre de este año, mientras que la segunda fase se entregará entre el 2026 y 2027.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com