El próximo 30 de noviembre se vence el plazo que tiene Empresas Públicas de Medellín para poner en funcionamiento las dos primeras unidades de generación de energía en el proyecto Hidroituango.



De no hacerlo, la compañía se puede ver expuesta a sanciones por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y, según algunos sectores de la opinión pública, las tarifas de los servicios públicos podrían incrementar.

Ante ese panorama, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero y el gerente de EPM, Jorge Carillo, han revelado en dos oportunidades las fechas tentativas para el encendido de las turbinas. Pero estas no se han cumplido por los retrasos en obras.



La primera vez que se comentó el día de inicio fue el 2 de febrero de 2022. En esa oportunidad, el gerente Carillo anunció desde Hidroituangoque la primera unidad entraría en operación el 26 de julio de este año.



“Producto de la serie de reuniones que hicimos ayer, con cronograma en mano y con todo el equipo técnico que lidera el ingeniero William Giraldo (vicepresidente de proyectos de generación de energía), pudimos determinar cuándo va a entrar el proyecto en operación”, aseguró Carrillo.

Retrasos en la obra



Jorge Andrés Carrillo, Gerente del grupo EPM. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Sin embargo, dos meses después, el mismo vicepresidente Giraldo aseguró en un debate de control político en la Asamblea de Antioquia que, por dificultades en la instalación de blindajes metálicos en los túneles de captación que conducen el agua desde el embalse hasta las unidades de generación, no sería posible cumplir con la fecha entregada por el gerente.



“Hemos entrado en retrasos sucesivos que nos han impedido seguir soñando con que en mitad de año entramos en servicio”, dijo el funcionario.

Y agregó: “Nos debemos preocupar porque el proyecto entre en servicio. La fecha es una consecuencia que la darán los equipos que instalemos, las pruebas que ejecutemos y que nos den tranquilidad de que lo que hagamos está bien hecho”.



Aunque finalmente la fecha no se cumplió, el 26 de julio sí se dio inicio a las pruebas en seco y otros ensayos para verificar el correcto funcionamiento de los componentes de la obra.



“Las pruebas con agua las realizaremos entre septiembre y octubre, de manera que se pueda cumplir con la fecha final de entrada en operación comercial de las unidades 1 y 2, con 300 megavatios cada una, el 15 y el 20 de octubre”, recalcó ese día el gerente Carillo.

Petición a la Contraloría

Daniel Quintero, alcalde de Medellín Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Fue a mediados de septiembre cuando el alcalde Quintero anunció que el último día del mes se entregaría la fecha oficial de inicio de operaciones.



Incluso, se alcanzó a convocar una rueda de prensa en Hidroituango, que fue cancelada a última hora. Según dijo EPM, tres derrumbes en la vía que conducen al proyecto impedían el paso de los periodistas.



El lunes 3 de octubre, durante una sesión del consejo de gobierno, Quintero dijo que el pasado viernes 7 viajaría a la obra. “Ahí vamos a dar una buena noticia y se informa la fecha de terminación de pruebas”, afirmó.



Junto con el alcalde estaría el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Javier Pava; pero, por la tormenta Julia en San Andrés, la visita se canceló ese mismo día. “Se aplazó pero se siguen haciendo las pruebas”, confirmaron a este diario desde la Alpujarra.



A la incertidumbre por el inicio de operaciones de la hidroeléctrica, se suman las declaraciones que dio el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en las últimas dos semanas y que Quintero respondió.



En medios de comunicación e incluso frente de la Asamblea departamental, el Gobernador cuestionó el pago que hicieron las aseguradoras por 4,3 billones de pesos por la contingencia de 2018.

NO DEJAREMOS QUE SE ESTIGMATICE NI A HIDROITUANGO NI A ANTIOQUIA.



La pregunta que hoy se hace toda Colombia es ¿por qué contando con unos seguros BIEN contratados, con una cobertura de hasta $ 14 billones, solo se reclamaron 4?



¡Necesitamos respuestas! pic.twitter.com/A6askAryLF — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) October 6, 2022

Este es el comunicado de la Asamblea de Antioquia, el cual fue firmado por 16 diputados. Foto: Archivo particular

Ese fue el valor que fijó la Contraloría General de la República por el daño patrimonial del proyecto y que derivó en un fallo con responsabilidad fiscal contra 26 personas naturales y jurídicas en noviembre de 2021.



“¿Por qué uno acuerda 4 billones con una compañía que está pagando, cuando uno tiene seguros por 14,6 billones de pesos? Esa es la pregunta que no me han respondido”, cuestionó Gaviria.



Por su parte, Quintero pidió, hace una semana, reabrir el proceso fiscal por Hidroituango que se surtió en la Contraloría. “Faltan 5 billones de pesos por recuperar”, señaló.



Ante los pronunciamientos de los mandatarios, esta semana la Asamblea departamental envió una carta al ente de control en la que pide revisar la situación: “Solicitamos y requerimos a la Contraloría General de la República para que realice de forma urgente todas las acciones e investigaciones que sean necesarias y pertinentes, de cara a establecer si puede existir algún tipo de detrimento patrimonial o responsable fiscal, sobre la gestión y negociación del cobro de los seguros y pólizas de Hidroituango”.

Denuncias por demoras

El diputado Luis Peláez y el concejal Lucas Cañas denunciaron esta semana, en diferentes sentidos, supuestos atrasos en las obras de Hidroituango. Foto: Cortesía

El avance de obra en Hidroituango es de 89,31 por ciento: EPM FACEBOOK

Además, en los últimos días también aparecieron dos denuncias, de distintas orillas políticas, sobre supuestos retrasos en la construcción de la obra.



La primera la hizo el diputado del partido Dignidad, Luis Peláez. “El alcalde y el gerente de EPM ordenaron frenar las obras en los frentes de trabajo de la turbina 3 y 4, y unas obras finales en las otras turbinas”, aseguró el político.



Mientras que el presidente del Concejo, el conservador Lucas Cañas, aseveró que el contratista estaba adelantando un supuesto plan tortuga “con claros intereses políticos y económicos”. Ambos señalaron que las pruebas las presentarán en debates de control político que se desarrollarán en sus corporaciones en los próximos días.



EPM no respondió a la denuncia pero sí confirmó que en los próximos días entregará un informe completo sobre los avances de obra que van en 89,31 por ciento. Por su parte, CCC Ituango, principal contratista de la obra, negó el supuesto plan tortuga y dijo que las obas “Se han ejecutado en plazos inferiores a los previstos y no avizoramos atrasos que comprometan este importante hito”.

Hidroituango proveerá el 17 por ciento de la energía del país. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Sobre los supuestos retrasos, el gobernador Gaviria señaló que: “A través de la Sociedad Hidroituango hemos hecho el reclamo y la alerta pertinente a EPM, porque creemos que es muy grave y que puede llevar a un nuevo retraso”.



Y en cuanto al inicio de las operaciones dijo que no tenía la información suficiente para conocer si podrá ponerse en funcionamiento en noviembre.



Javier Darío Toro, gerente de la Sociedad Hidroituango -dueña del proyecto-, le dijo a este diario que los contratistas y EPM han realizado avances importantes en la obra para poder cumplir con la fecha.



“Han venido trabajando fuerte para poder llegar al 30 de noviembre. La situación no es fácil porque hay una serie de circunstancias que están llegando todas juntas y que tienen complejidad técnica. Por eso no se sabe exactamente cuándo van a terminar”.



Sin embargo, recordó que EPM será la encargada de entregar la tercera fecha de su entrada en operación.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

Redactor EL TIEMPO Medellín

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com