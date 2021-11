Esto viene para Hidroituango tras fallo de responsabilidad fiscal

Un día después de conocerse que EPM y los constructores de Hidroituango, el consorcio CCC Ituango, llegaron a un preacuerdo para prolongar el contrato de la obra, la Contraloría confirmó un fallo por 4,3 billones por responsabilidad fiscal en el que también está involucrado el consorcio.



Ante las dudas que generó la decisión fiscal en la que están involucradas 26 personas y empresas, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, citó a una rueda de prensa y aclaró cuál es el futuro del proyecto, que actualmente supera el 85 por ciento de ejecución.





(Además: Quintero dice que se garantizará continuidad de obras de Hidroituango)

Quintero, quien es el presidente de EPM, aseguró que garantizarán "la continuidad de la obra y su entrada en operación el próximo año".



De hecho, el la rueda de prensa manifestó que los contratistas deben continuar la obra hasta que el fallo llegue al Consejo de Estado, por lo que no hay riesgo de que la dejen frenada.



El consorcio, por su parte, emitió un comunicado en el cual informó que recurrirá a todas las instancias legales para "ratificar nuestro correcto actuar y reestablecer nuestros derechos". Es decir, irán al Consejo de Estado. No obstante, este trámite puede tardar meses, por lo que EPM está blindado con sus planes de contingencia.



Y recordó que la posibilidad del fallo de responsabilidad fiscal siempre estuvo presente, por lo que tenían plan A, B y C. "Lo mejor es una cesión, se lo habíamos dicho al contratista", manifestó el mandatario local.



Ahora lo que sucederá es que entra a operar el plan Mireya, que es que EPM con sus recursos y capacidades internas continuará la obra hasta que que haya un nuevo contratista.