La alegría y el júbilo que se vivió en la central Hidroituango el pasado miércoles tras el inicio de la operación comercial de las unidades 1 y 2 de generación de energía del proyecto hidroeléctrico más importante del país duró menos de lo esperado para EPM y la alcaldía de Medellín.



(Lea también: 'Director de Gestión de Riesgo ni siquiera conoce Hidroituango': Daniel Quintero).



Esa noche, Javier Pava, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), lanzó una serie de advertencias sobre la estabilidad del proyecto que para ese momento parecían haberse disipado con el exitoso resultado de la prueba de rechazo de carga a máxima potencia que requirió de la evacuación de 5.220 personas en comunidades aguas abajo en el Norte y Bajo Cauca de Antioquia.

Creemos que es irresponsable adelantar y poner en marcha el proyecto sin tener la seguridad y la tranquilidad que debemos ofrecerle a los ciudadanos que están aguas abajo del embalse FACEBOOK

TWITTER

“La entrada en operación de dos turbinas en Hidroituango nos lleva a advertir que estos hechos pueden poner en riesgo, como los hemos advertido en la resolución 1056 del 4 de noviembre de 2022, a la población que se encuentra aguas abajo”, dijo Pava en una rueda de prensa.



Además, reveló que el informe solicitado por esa entidad al Servicio Geológico Colombiano (SGC) da cuenta de problemas de inestabilidad en el vaso de la presa y algunos problemas erosivos en áreas subterráneas.



Por esto, se recomendó hacer una serie de estudios adicionales para confirmar las condiciones del macizo rocoso.



(Además: Hidroituango ya le está entregando energía continua al país).



“Creemos que es irresponsable adelantar y poner en marcha el proyecto sin tener la seguridad y la tranquilidad que debemos ofrecerle a los ciudadanos que están aguas abajo del embalse”, añadió el director de la entidad de riesgos.

Facebook Twitter Linkedin

Casa de máquinas de Hidroituango. Foto: Cortesía EPM

Evacuación permanente

EPM reiteró tras las declaraciones de Pava que la central es una infraestructura segura y que no existe ninguna señal que permita afirmar lo contrario. “La Empresa da un parte de tranquilidad a las comunidades, porque tal como lo demostraron las pruebas, Hidroituango opera de manera segura”, señalaron a través de un comunicado.



(Más contenido: Hidroituango inicia operación comercial tras éxito en prueba final).



El alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, Daniel Quintero, aseguró en diálogo con EL TIEMPO que las declaraciones de Pava eran “erráticas y politiqueras” y pidió al director ser “más técnico” a la hora de dar informes.

Hay unas condiciones preestablecidas de inestabilidad en el macizo rocoso que podrían generar problemas no solo en la entrada en operación, sino en su funcionamiento en el largo plazo FACEBOOK

TWITTER

“Le vamos a mandar una carta a la UNGRD preguntándole si él quiere desmontar el proyecto como ha querido la senadora (Isabel) Zuleta y cuál es la influencia de ella en su entidad, porque tenemos información de que es así, de que esto es un tema político, que hay un interés de desmontar el proyecto”, denunció Quintero.



En cuanto a los estudios recomendados por Pava, Quintero afirmó que seguramente seguirán en el futuro y que lo importante es que “lleven a alternativas que sean viables y que permitan darle tranquilidad a las poblaciones”. El mandatario no se refirió a los costos que podrían llegar a tener.



Pero el director de la UNGRD insistió en que se deben de tomar las medidas que correspondan e incluso sugirió una evacuación permanente, al menos, por el tiempo que dure el proyecto, es decir, unos 50 años.



“Los informes que tenemos es que hay unas condiciones preestablecidas de inestabilidad en el macizo rocoso que podrían generar problemas no solo en la entrada en operación, sino en su funcionamiento en el largo plazo. Puede ser que al comienzo no suceda nada, pero si van a colocar tres o cuatro el comportamiento será diferente, o también lo será con el tiempo de operación. Eso no lo saben ellos ni nosotros”, detalló Pava.



Y añadió: “Seguimos insistiendo en que se tomen las medidas que correspondan. Les corresponde a las autoridades competentes en estos casos adelantar las medidas que para tal efecto consideren”.

Facebook Twitter Linkedin

Habitantes de Puerto Valdivia, Valdivia, salen de sus casas. Foto: Jaiver Nieto

La UNGRD instó a las autoridades territoriales tomar las medidas pertinentes en aras de garantizar la protección de la vida en las comunidades aguas abajo. Sin embargo, Jaime Gómez, director del Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), aseguró que la evacuación ya se hizo el pasado miércoles bajo el escenario del riesgo de la ruptura del túnel de desviación derecho.

Se hizo evacuación preventiva, que es sacar a la gente de un escenario de riesgo que estaba definido por el destaponamiento y un aumento del caudal del río Cauca en 8 mil metros cúbicos por segundo FACEBOOK

TWITTER

“Se hizo un ejercicio de evacuación preventiva, que es sacar a la gente de un escenario de riesgo que estaba definido por el destaponamiento y un aumento del caudal del río Cauca en 8.000 metros cúbicos por segundo y el cual ya tiene definida una mancha de inundación y unas viviendas que podrían ser afectadas”, dijo Gómez.



Y confirmó que ese procedimiento se definió en el consejo departamental de gestión del riesgo y en la mesa técnica en la que también participó la UNGRD.



Por su parte, Quintero reiteró que el principal riesgo que tiene actualmente el proyecto es el uso continuo del vertedero y que para disminuir esa condición se deben poner en marcha las seis turbinas restantes de la central.



Las próximas dos unidades en entrar en funcionamiento serán la 3 y 4 que deben estar listas antes del 30 de noviembre de 2023 para cumplir con la obligación de energía en firma que tiene EPM con la Comisión de Regulación de Energía y Gas.



Según el cronograma de la empresa, entre abril y mayo de 2023 entrará a operar la tercera turbina y la cuarta hará lo propio en el segundo semestre. Para la culminación de las obras civiles en esta fase del proyecto, EPM contrató a Schrader Camargo que inició labores el pasado 1 de diciembre.



(Además: 'Es muy grave que Hidroituango no cuente con una póliza de seguro': Contralor).

El estudio

Hasta el momento, los resultados completos del estudio del Servicio Geológico Colombiano no han sido revelados a las autoridades locales en Antioquia ni a la opinión pública.



EL TIEMPO consultó con esa entidad y desde allí respondieron que los resultados están en proceso de oficialización y que una vez se surta ese proceso se darán a conocer. Además, dijeron que por el momento no se entregarán declaraciones porque su director, Julio Ferro, tiene un conflicto de interés con Hidroituango.

Facebook Twitter Linkedin

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en el PMU de Hidroituango. Foto: EPM

El alcalde Quintero aseguró que dos geólogos de esa entidad fueron los encargados de visitar el proyecto y elaborar el informe que aún no se conoce en detalle. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, contó que tampoco conoce los resultados del estudio.

Debemos volver a la seriedad técnica de los informes de los expertos y consultores que han tenido toda la información y rigurosidad FACEBOOK

TWITTER

"Es importante que lo conozca el Dagran, EPM y la opinión pública. La información que nosotros tenemos de las pruebas es la contraria. En las pruebas de rechazo no se presentaron ningunas circunstancias de riesgos de vibraciones anormales. Esto no contribuye a la claridad de la opinión pública”, comentó Gaviria el pasado jueves.



Para el experto Mauricio Alviar, decano de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad EIA, ha habido un manejo inconsistente, contradictorio y generador de incertidumbre alrededor de Hidroituango por cuenta de EPM y otras entidades estatales que no han entregado un único mensaje.



“Debemos volver a la seriedad técnica de los informes de los expertos y consultores que han tenido toda la información y rigurosidad. Con el manejo actual la ciudadanía queda todavía más confundida e incierta con respecto al proyecto”, apuntó el académico.

Facebook Twitter Linkedin

Sincronización de primera unidad de generación de energía. Foto: EPM

Para Alviar, lo que debería seguir en Hidroituango es un acuerdo entre EPM, el Gobierno Nacional, la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia para tener un solo vocero que maneje la información y que esta sea derivada de los estudios técnicos.



Además, sobre la solicitud que hace la UNGRD, afirmó que se deben de revisar los informes previos sobre el comportamiento del macizo –que han costado esfuerzos técnicos y económicos– para determinar la necesidad de adelantar nuevos estudios.



El futuro del proyecto y de la generación de energía dependerá de lo que señalen los nuevos estudios y la conciliación de las posturas técnicas que manejan, por un lado, EPM y por otro, la UNGRD. Además, aún está por verse los resultados del informe del Servicio Geológico Colombiano.

Obras de la segunda fase se inician en 7 meses

La central Hidroituango ya genera energía para el país. En sus primeras 24 horas de funcionamiento se entregaron 6.480 megavatios-hora al mercado de energía, lo que equivale al 3,1 por ciento de la demanda del sistema. Estimaciones de EPM señalan que la operación de cada unidad puede suponer 1.000 millones de pesos diarios.



En los próximos días se conocerá si la empresa le adjudica al Consorcio Ituango PC-SC, único oferente en el proceso, el contrato para la culminación de obras civiles en la segunda fase del proyecto que comprende las unidades 5 a la 8.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



La firma está integrada por Yellow River CO LTD, Power China International Group Limited sucursal Colombia y Schrader Camargo S.A.S. Se espera que las obras se inicien allí en siete meses y que las turbinas empiecen operaciones entre el 2025 y el 2027.

Más noticias de Colombia

Evacúan vagón del Metro de Medellín por broma pesada de un 'influencer'

Policía recupera Rolex de $75 millones robado a estadounidense en El Poblado

Maximiliano Tabares: revelan las causas de la muerte del menor

SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

Periodista de EL TIEMPO - MEDELLÍN

En Twitter: @Sebascarvajal28