Con la noticia de la firma de acuerdo de pago por 983,8 millones de dólares (unos 3,9 billones de pesos) por parte de Mapfre por el fallo con responsabilidad fiscal de la Contraloría General (CGR) por los daños en Hidroituango, el megaproyecto recibirá importantes recursos para garantizar la terminación de las obras.



Este monto equivale al 90 % del daño patrimonial que determinó la CGR ($ 4,3 billones).

Sin embargo, aunque se cuente con los recursos, el embrollo está en quién será el que termine las obras.



Y es que si bien este pago del fallo de la Contraloría ya no inhabilita al consorcio constructor CCC Ituango, su contrato termina el próximo 31 de diciembre y aún no se ha informado sobre la firma de una prórroga.



Jorge Andrés Carrillo, gerente general de EPM, informó que tiene acordada una prórroga con el grupo diseñador y asesor, así como con el consorcio interventor.



Sin embargo, aunque está extendida la propuesta al consorcio de las obras principales para que también lo haga, aún no hay respuesta.



"Ya enviamos las minutas al contratista de obras físicas, que solo estaría pendiente de agotar unas instancias administrativas de Brasil y las empresas colombianas (...) Queríamos dar la noticia hoy, pero desafortunadamente no se han agotado esas instancias", expresó Carrillo, quien aseguró que con estas actuaciones se demuestra la voluntad de EPM de terminar la obra. "Queremos que la prórroga está firmada cuento antes", agregó



La intención que tiene EPM es que la prórroga con los contratistas actuales sea por ocho meses, que es el plazo estimado para realizar la licitación y posterior empalme con el nuevo contratista que se encargue de la terminación del megaproyecto.



“Frente a la eventualidad de que no haya voluntad para firmar esa prórroga, EPM tiene que estar preparado, porque no va a pasar que el proyecto se quede un solo día sin quién lo atienda. En caso de esa alternativa, se habla de disponer de todos los recursos disponibles para tener a un ejecutor capacitado que sea capaz de sostener las obras y mitigar los riesgos”, había dicho el gerente en días pasados.



Este es el que ha sido denominado 'Plan Mireya'.

Sobre la importancia de contar con estos recursos, que llegarán el 31 de enero del 2022, Carrillo expresó que es una buena noticia para todos, teniendo en cuenta que el proyecto pasó de 11,4 a 18,3 billones de pesos, valor que ha sido asumido por EPM.



"Son recursos de EPM y tienen que volver a la empresa. Estos recursos llegan con destinación para el proyecto Hidroituango. ¿Que viene?, se esperan desembolsos similares por parte de otras tres aseguradores para tener mayor certidumbre sobre la inhabilidad de los contratistas del proyecto y para generarle flujo de caja a EPM", expresó el directivo.



Asimismo, aseguró que esta noticia permite que Hidroituango tenga en julio del 2022 en funcionamiento la primera unidad y en noviembre del 2022 de la segunda.



El avance general de la obra es superior al 86 por ciento.



De otro lado, Carrillo aclaró que lo firmado es un contrato de cierre, lo que quiere decir que las dos partes se declaran satisfechas con la firma. "Los recursos ya desembolsados no serán reclamados a futuro y EPM tampoco hará reclamaciones futuras y se cerrará el tribunal de arbitramento".



