En una nueva reunión del Puesto de Mando Unificado permanente de Hidroituango que se desarrolló este sábado, 5 de noviembre, en Puerto Valdivia (Antioquia) el Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres presentó una serie de recomendaciones a Empresas Públicas de Medellín.



Se trata de un conjunto de medidas para garantizar la seguridad de las comunidades aguas abajo del proyecto, que hoy están en alerta naranja, según la circular emitida por la UNGRD en 2019.

Estas determinaciones ya habían sido adelantadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, esta semana, a través de su cuenta de Twitter. "Antes de prender cualquier turbina en Hidroituango debe evacuarse la población en riesgo como medida de precaución que es un principio universal", escribió el mandatario.



Así, Javier Pava, director de la UNGRD, llegó con una serie de recomendaciones bajo el brazo para la reunión en la que también participaron el gerente general de EPM, Jorge Carrillo; el director del Dagran, Jaime Gómez; la senadora Isabel Zuleta, autoridades del orden nacional, departamental y local, y personas de la comunidad.

Panorámica reciente del proyecto, que inicia pruebas dinámicas y de estabilidad de la montaña. Foto: Empresas Públicas de Medellín

¿Qué dijo la UNGRD?

Esperamos que EPM, con su asesoría, presenten cómo van a ejecutar el plan de evacuación. Igualmente, pedimos coordinación con las autoridades locales y departamentales para que se lleve a cabo FACEBOOK

"De acuerdo con información de EPM, en este momento estamos en un periodo llamado mixto, entre el proceso de construcción y la entrada en operación. Nosotros consideramos que es un terreno bastante sensible, en términos de riesgo, toda vez que vienen de unos riesgos del proceso constructivo y vamos a entrar en riesgos de la fase de operación", señaló Pava en el encuentro.



A eso se le suma la temporada de lluvias que atraviesa actualmente el país y que ha incrementado los niveles del río Cauca. Por tal razón, Pava recomendó a las autoridades departamentales y locales activar los comités de gestión del riesgo.



Esas incertidumbres, como lo llama Pava, llevan al Gobierno a tomar decisiones bajo el principio de prevención de la vida.



“Esperamos que EPM, con su asesoría, presenten cómo van a ejecutar el plan de evacuación. Igualmente, pedimos coordinación con las autoridades locales y departamentales para que se lleve a cabo”, explicó Pava.



En ese sentido, una de las medidas adoptadas por la UNGRD es la evacuación preventiva de Puerto Valdivia y las construcciones que se ubican hasta el kilómetro 12 de Tarazá. “Esa evacuación debe darse mientras tengamos un riesgo bajo, de que falle algo en el proyecto”, explicó el funcionario.



Dicha evacuación estaría sustentada en un cambio en las condiciones de alerta de la zona, que actualmente se encuentran en naranja, lo que señala que deben estar en alistamiento para evacuación inmediata.

"Es la primera vez que un PMU se hace con la comunidad. En el #GobiernoDelCambio queremos que la comunidad se involucre y participe de la toma de decisiones. El proyecto ahora es sensible porque pronto va iniciar la operación de las dos primeras unidades” señaló Director @UNGRD pic.twitter.com/BZEA56owqg — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) November 5, 2022

La solicitud de EPM

Sin embargo, dejó en claro que su implementación le corresponde a las autoridades locales. “De acuerdo a una cifra inicial serían algo así como cuatro mil familias, pero es un dato que se tiene que revisar permanentemente”, agregó Pava.



Tras su participación en el encuentro, el gerente Carrillo hizo una solicitud. "Un favor, no contaminen de política un escenario que es técnico, no jueguen con la vida. Déjenos concentrarnos en la entrada segura del proyecto y con seguridad no va a pasar nada", afirmó antes de continuar con su agenda en el proyecto Hidroituango.



Sobre las recomendaciones, señaló que estudiaran la solicitud de evacuación del Gobierno Nacional. "Vamos a analizar la resolución. Tengo la confianza de que fue hecha por técnicos. Si eso genera tranquilidad al Gobierno y a las comunidades, por supuesto", puntualizó el gerente.



MEDELLÍN

