Gerente de EPM habla sobre el nuevo informe de errores en Hidroituango

Diseños debilitados, 25 por ciento menos de tornillos, refuerzos menos resistentes y excavación más allá de los límites permitidos, fueron algunos de los errores constructivos que halló el estudio causa-raíz contratado por la reaseguradora Mapfre y realizado por la firma Advanta.



Dicho documento, que según el gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, llegó a su despacho el pasado 17 de agosto, no había sido radicado oficialmente en el interior de la empresa, a pesar de que se realizó en agosto del año pasado.

"Lo que dice el informe, es que si se hubieran cumplido y atendido los diseños plenamente en la construcción de la Galería Auxiliar de Desviación no se hubiera presentado la erosión y por ende, tampoco el taponamiento", aseguró Rendón.



Dicho informe, de la firma Advanta, se dio a conocer una semana después de EPM haber presentado la conciliación con los constructores de Hidroituango (consorcio CCC Ituango) ante el Procurador delegado y ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.



"Este documento, que consideramos muy importante para la organización y que no fue radicado, servirá en ese proceso de conciliación que se realizará el 19 y 20 de octubre. Pero sin duda afecta el proceso, cambia la situación de conciliación con los constructores del proyecto, porque cuando se habla de errores en montaje y construcción lo que dice es que la responsabilidad no se queda en una causa mayor, como se estaba planteando la anterior gerencia", explicó Rendón.

¿Y las pólizas?

El directivo de EPM aclaró que esta situación no afecta el pago de la póliza por lo ocurrido en Hidroituango, pues ya Mapfre entregó un anticipo de 150 millones de dólares y anunció un segundo, que se espera que ocurra este año (se había anunciado para abril).



"La nueva información no afecta de manera alguna el pago de las pólizas, por cuanto estamos hablando de unos errores, según el informe de Advanta, en montaje y construcción. Los errores los tiene cualquier persona o empresa en el marco de un megaproyecto, y como no son con intención de dañar o con dolo, las compañías de seguros están activas para responder", expresó el gerente.



Según Rendón, Mapfre tiene la cobertura global por 2.500 millones de dólares y tiene dos reaseguradores: Suramericana (13 por ciento) y un grupo de empresas londinenses, llamado Global (87 por ciento).



Incluso, aseguró el gerente que este reconocimiento del pago de la póliza no fue por caso de fuerza mayor (derrumbe por causa natural) "y prueba de ello es que la aseguradora demandó después a Integral por errores de diseño".

Sobre créditos con banca internacional

Referente a la decisión del Banco Interamericano de Desarrollo de suspender el desembolso de un crédito para la construcción de Hidroituango, el gerente de EPM indicó lo siguiente: "La prevención del BID no es únicamente por el gobierno corporativo, ese es un último reparo a una tarea que viene investigando desde inicios del año pasado sobre el estado ambiental del proyecto Hidroituango, sobre todo, preocupa mucho para ellos que se explique claramente por qué la resolución de la ANLA está suspendida".



Según Rendón, el BID quiere ver las respuestas de EPM reflejadas en el levantamiento de la resolución 820 impuesta por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que prohíbe que prosigan trabajos constructivos en Hidroituango que no sean aquellos referentes a mitigar la contingencia.



Pero, para que la ANLA proceda a levantar dicha suspensión necesita apoyarse en el concepto de la empresa Pöyry para que entregue ese dictamen, que si es satisfactorio, se levantará la suspensión de la resolución.



"Como no está bajo el control nuestro, no podemos entregar más razones de las que ha entregado la ANLA y el equipo técnico de la organización. Pero el BID tiene también unos reparos el tema de la indemnización a las personas aguas abajo del Río Cauca, las cuales fueron debidamente certificadas", agregó el gerente de EPM.



De igual forma, contó que hay un reparo por una aparente violación de una regla de la arquitectura de gobierno corporativo, lo que el gerente aseguró que no se violó ninguna regla, asegurando que no usurpó las competencias de la junta directiva y que la competencia para actuar era plenamente del gerente general cuando se trata de representar legal y judicialmente a la empresa.

"EPM se comporta en el mercado de capitales, por lo que cada acción que represente un ruido, le pega duro a la reputación y por eso nos tocó atender los llamados de las calificadoras de riesgos, una de ellas, Fitch Ratings nos bajó la calificación, mientras que otra, Moodys, mantuvo la suya. Los demás agentes del sector financiero internacional, verificando con el vicepresidente de Riesgos, Andrés Uribe, mantienen con EPM vínculos estrechos porque hoy la organización está sólida en el cumplimiento de sus obligaciones", aseguró Rendón.



Si bien no precisó de cuánto sería el crédito con el BID, se conoce que el 29 de diciembre de 2017 se firmó un contrato de crédito con el BID Invest por 1.000 millones de dólares para la financiación del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.



De estos, el 21 de diciembre de 2018, EPM recibió $450 millones dólares de este crédito, que tiene plazo de hasta 12 años e incluye desembolso durante 4 años.

DAVID ALEJANDRO MERCADO

Redacción Medellín