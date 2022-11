Esta semana, Empresas Públicas de Medellín adelanta las pruebas con aguas dinámicas en el proyecto de generación de energía Hidroituango. En caso de que los resultados sean positivos, las dos primeras unidades podrán entrar en operación antes del 30 de noviembre.



Esta es la fecha límite para cumplir con el compromiso adquirido en la subasta de cargo por confiabilidad que hizo la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). En caso de que no entre en operación antes de ese día, EPM se puede ver expuesta a la ejecución de las garantías del cargo por confiabilidad.

Ante este panorama de incertidumbre, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, envió una carta, con fecha de este 1 de noviembre, al presidente de la República, Gustavo Petro, para que, a través del puesto que tiene Gobierno Nacional en la Creg "se gestione ante esa entidad que la entrada en operación de Hidroituango se pueda realizar en un plazo razonable que permita la realización de pruebas requeridad".



"Esa exigencia, en estos momentos, creo que puede y debe ser removida. En efecto, entrar en operación el 30 de noviembre próximo o en una fecha cercan no va a afectar el sistema energético del país, máxime, en estos momento cuando todos los embalses están llenos por el fenómeno de la NIña", se lee en la misiva.

Esta es la carta que envió el gobernador Gaviria al Gobierno Nacional. Foto: Gobernación de Antioquia

Sobre el posible inicio de operaciones el 15 de noviembre, como lo ha dicho EPM, en caso de que las pruebas se surtan con éxito, Gaviria señaló que: "Sería extraordinario si se puede entrar antes del 30 de noviembre, pero el mismo gerente de EPM (Jorge Carillo) ha dicho que se tendrían que hacer pruebas adicionales".



Ante el plazo que solicitó el gobernador, aclaró que este se ajustaría al plazo que necesita Hidroituango para realizar todas las pruebas que garanticen la seguridad del proyecto y de las comunidades aguas abajo.



"El aumento no sería de meses, sería de semanas, pero poner una fecha no tiene ningún sentido. Lo importante siempre es la defensa de la vida", precisó Gaviria.



Además, el gobernador aclaró que no tuvo conversaciones con EPM para realizar la solicitud al presidente Petro.



