Ante la incertidumbre que hay en el país por la inicio de operaciones de las unidades 1 y 2 de generación de energía de Hidroituango y las condiciones de riesgo que tiene el proyecto en la fase actual, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el gerente general de EPM, aclararon que la fecha dependerá del éxito de las pruebas.



"Los acuerdos que estamos logrando con el Gobierno Nacional son para que tengamos toda la institucionalidad al servicio de la seguridad de los ciudadanos, especialmente, quienes están aguas abajo. El 30 de noviembre no es nuestra fecha. Nuestra fecha es la que determinen las pruebas", explicó este jueves el mandatario distrital.

Este sábado, 5 de noviembre, se desarrollará una nueva reunión del Puesto de Mando Unificado permanente en Puerto Valdivia y que contará con la presencial de las autoridades nacionales, departamentales y locales. Allí se espera actualizar la circular de riesgo del proyecto que está vigente desde 2019.



"Se espera que podamos firmar, para que, en caso de que sea necesario podamos hacer evacuaciones preventivas, en caso de que haya que hacer una prueba que signifique algún riesgo", apuntó Quintero.



Con el documento se conocerán las puntos específicos, aguas abajo del Hidroituango, que tendrían que ser evacuadas de manera preventiva ante la puesta en marcha de las turbinas. Además, se definirán las acciones necesarias para adelantar los simulacros que anunció hace una semana la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Avances Hidroituango 02 de noviembre: Encendido seguro.

1. Iniciaron los movimientos de la válvula cilíndrica, se deben realizar ajustes en el control proporcional, de la unidad 1. pic.twitter.com/he3hLqLup2 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) November 3, 2022

Además, la circular le servirá a EPM para solicitar ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) un nuevo plazo para cumplir con el compromiso adquirido en la subasta de cargo por confiabilidad que vence el próximo 30 de noviembre.



"La circular permitirá que todo el componente institucional, que incluye a la Creg, reciba la recomendación de alargar los tiempos necesarios de modo que no haya presión, que EPM pueda hacer todas las pruebas y encendido seguro", dijo Quintero, quien agregó que con el documento se pasará a otras instancias para pedir que no se apliquen las sanciones.



Sin embargo, desde EPM reiteraron que, hasta el momento, no se ha incumplido con la fecha pactada y que el cronograma avanza según lo establecido por la misma empresa.

'Control del 98 por ciento'

El gerente Carrillo respondió, además, a lo señalado por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, en la tarde del miércoles, a través de su cuenta de Twitter.



"EPM manifestó que existe riesgo e incertidumbre de desestabilización del Macizo al prender turbinas, ahora corresponde al PMU con base en el principio de precaución proteger a la población", escribió la funcionaria.

EPM manifestó que existe riesgo e incertidumbre de desestabilización del Macizo al prender turbinas, ahora corresponde al PMU con base en el principio de precaución proteger a la población. Esta y ninguna otra ha sido mi postura en PMU en acuerdo con el Presidente @petrogustavo https://t.co/aaipwSVepz — Susana Muhamad (@susanamuhamad) November 2, 2022

El gerente afirmó que hoy en día el proyecto es seguro y estable. "Tenemos un control del 98 por ciento. Las vibraciones son inherentes a la circulación de agua y más en un proyecto donde está pasando, a través del río Cauca, una décima parte del río Cauca", explicó Carillo.



Actualmente, EPM realiza monitoreo constante al macizo, a través de 3.000 sensores que determinan si los movimientos están dentro de lo normal.



"Las pruebas están determinando que el macizo está seguro, por cual los riesgos pasan a ser de la máquina. Más o menos hacia el martes o miércoles podremos decir eso, que bajaría de forma sensible el nivel de riesgo de todo el proyecto", agregó Quintero.

EPM adelanta pruebas dinámicas en las unidades 1 y 2 para verificar la fecha de puesta en marcha del proyecto. Foto: EPM

Sobre los escenarios de riesgo que expuso la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en una comunicación que envió a la Asamblea de Antioquia, esta semana, Carrillo explicó que el mayor riesgo actual es el paso continuo de agua por el vertedero porque no está diseñado para trabajar todos los días durante varios años.



"Lo que mitiga el riesgo es pasar el agua por las unidades de generación. Ese riesgo se mantiene hasta que entren la mayoría de unidades de generación. Si hubiera una prueba que saliera regular en la casa de máquinas se puede demorar la entrada en operación del proyecto y alarga el uso del vertedero", detalló el gerente.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, ha sido reiterativo en decir que el inicio de operaciones de Hidroituango debe estar determinado por las condiciones de seguridad del proyecto en aras de garantizar la vida de las comunidades aguas abajo.



"La protección de la vida es la prioridad de todos los que trabajan en la central (...) Antes de cualquier decisión en Hidroituango, se le informará a la comunidad con la anticipación y claridad debida", advirtió el mandatario departamental.





