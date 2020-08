Junta de EPM protestó por ser excluida de decisión sobre Hidroituango

Por medio de una carta, integrantes de la Junta Directiva de EPM manifestaron su "preocupación y malestar" por algunas decisiones que se han tomado recientemente desde la gerencia de la empresa, dentro de las que se incluye la demanda contra los constructores, interventores, diseñadores y aseguradores de Hidroituango.



Uno de los tres ítems de la carta reza que ocho de los nueve integrantes de la Junta manifestaron su inconformidad por "la toma de decisiones en temas como: la ampliación del objeto social y decisiones jurídicas contra contratistas y compañías de seguros del proyecto hidroeléctrico Ituango en los que la administración no tuvo en consideración a la Junta Directiva".



En la misiva, los miembros critican también el hecho de "querer dar a entender a la opinión pública que la Junta Directiva participó en dichas decisiones, cuando en efecto no lo hizo".



Y es que en una parte del comunicado oficial de EPM de este lunes, se señala que la Junta hizo parte de la decisión:



"Consecuentes con el compromiso y la responsabilidad de la Administración de EPM y su Junta Directiva se toman estas decisiones contundentes y profundas, en sintonía con los intereses de la sociedad, el Estado, el departamento de Antioquia y el municipio de Medellín, así como en la defensa de los recursos públicos y la culminación del proyecto hidroeléctrico Ituango".



La carta fue compartida en redes sociales por parte de Juan David Valderrama, excandidato a la Alcaldía de Medellín:

Junta directiva de @EPMestamosahi pide junta extraordinaria para hoy. El alcalde y el gerente, toman decisiones sin consultarlos. Cuidemos todos a @EPMestamosahi. pic.twitter.com/vpg3jocQuW — Juan David Valderrama (@JDValde) August 11, 2020

Alfredo Ramos, concejal de la ciudad y también excandidato a la Alcaldía, criticó la situación.

Muy preocupante lo que está sucediendo en EPM, nuestra empresa insignia en Medellín.

Generan múltiples inquietudes una cantidad de decisiones extrañas pero en especial que no se esté considerando la Junta Directiva y que se esté usurpando su nombre para firmar comunicados — Alfredo Ramos (@AlfredoRamosM) August 11, 2020

Es así como la Junta le pidió al gerente general de EPM, Álvaro Guillermo Rendón López, citar a una sesión extraordinaria este martes, "de acuerdo con lo establecido en el Articulo 11 del Acuerdo Municipal No 12 de 1998, aprobado por el Concejo de Medellin".



Cabe mencionar que, además del alcalde Daniel Quintero (es el presidente), la Junta Directiva de EPM está conformada por Luis Fernando Álvarez Jaramillo, Jesús Aristizabal Guevara, Andrés Bernal Correa, Oswaldo León Gómez Castaño, Javier Genaro Gutiérrez Pemberty, Gabriel Ricardo Maya Maya, Manuel Santiago Mejía Correa y Elena Rico Villegas, estos últimos, quienes firmaron la carta.



EPM no confirmó que se esté realizando esta junta, aunque algunos medios locales informaron que se encuentra en marcha.



