El juzgado 18 administrativo oral del circuito de Medellín acaba de notificar a EPM un recurso de reposición que daría por terminado un largo pleito judicial. Con la decisión, la empresa deberá entregar una copia íntegra del acuerdo de transacción que celebró con Mapfre Seguros en diciembre de 2021.



Se trata del documento con que la aseguradora fijó el pago de 983 millones de dólares por el siniestro del proyecto Hidroituango. La cifra correspondió al 90 por ciento del daño patrimonial que tasó la Contraloría General de la República por 4,3 billones de pesos.

Aunque acuerdo se selló con la presencia del entonces presidente Iván Duque; el excontralor Felipe Córdoba; el gerente de EPM, Jorge Carrillo, y el representante de Mapfre en Colombia, el documento fue clasificado como confidencial y su contenido nunca se reveló a la opinión pública.



Ante esta situación, el concejal de Medellín y hoy candidato a la alcaldía Daniel Duque presentó un derecho de petición, en octubre de 2022, en el que solicitó el acceso al contrato. EPM lo negó al argumentar su carácter reservado, lo que dio inició al litigio que incluso escaló al Consejo de Estado.

Este fue el momento en que se firmó el acuerdo entre las partes en la sede de la Contraloría General de la República. Foto: Contraloría General de la República

Así fue el proceso judicial

Este es el fallo del juzgado administrativo que ordena revelar acuerdo de EPM y Mapfre por póliza de Hidroituango. Foto: Archivo particular

Inicialmente, al juzgado 18 administrativo oral del circuito llegó un recurso de insistencia que fue resuelto en favor de EPM, el 30 de noviembre de 2022, al confirmar la decisión de no entregar el documento.



Ante la negativa, Duque recurrió a un recurso de reposición, que también fue rechazado el pasado mes de mayo. Así, el concejal interpuso una acción de tutela contra el juzgado por la vulneración del derecho fundamental de acceso a la información ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.





Con ponencia de la magistrada Liliana Navarro, la sala Quinta del Tribunal tuteló los derechos de Duque y dejó sin valor los autos con los que el juzgado negó las pretensiones. Además, le ordenó a ese despacho proferir una nueva sentencia en la que se tuviera en cuenta los argumentos de la tutela en un término de 10 días.



Así, el pasado 17 de julio, el juzgado ordenó a Empresas Públicas de Medellín suministrar el documento solicitado en un plazo de tres días siguientes a la notificación.



El despacho argumentó que "no se buscó por el actor información atinente a negocios de carácter privado establecidos por la entidad, sino documentos que obran o se generan en virtud del ejercicio contractual del Estado, en cabeza de Empresas Públicas de Medellín".



También citó al Tribunal Administrativo de Antioquia al señalar que el caso en cuestión "no parte de criterios regulatorios del derecho privado", sino que tiene que ver con un proceso contractual en el cual los documentos "son de carácter público atendiendo a la naturaleza jurídica de la entidad".

¿Qué dijo el Consejo de Estado?

Las entidades estatales y las empresas de derecho privado no están facultadas para regular o establecer,

Sin embargo, esta providencia no había quedado en firme debido a un recurso de reposición y una solicitud de nulidad que interpuso EPM a través de sus apoderados.



El juzgado notificó a las partes, este 28 de agosto, la negativa de ambas pretensiones y aunque sobre la nulidad aún podría haber recursos, una decisión del Consejo de Estado indica que la sentencia quedará en firme.



La sección segunda del alto tribunal resolvió el pasado 3 de agosto la impugnación a la tutela del Tribunal Administrativo de Antioquia y en el fallo confirmó la sentencia en primera instancia a favor de Duque.



Dentro de los argumentos, se explicó que no era necesario la vinculación de Mapfre al proceso —como lo dijo EPM en la solicitud de nulidad— toda vez que "el trámite previsto para el recurso de insistencia no prevé la necesidad de vincular a todo aquel que tenga algún interés sobre el documento, en aras de conocer su percepción, sino que lo que se busca es verificar la naturaleza y el contenido de la información".



Además —dijo el alto tribunal— la excepción a la norma de acceso a la información pública únicamente está dada por la ley y, por ende, "las entidades estatales y las empresas de derecho privado no están facultadas para regular o establecer,

vía pacto contractual, qué información o documentos gozan de reserva legal".



El concejal y candidato Duque celebró la decisión de las instancias judiciales y señaló que es fundamental la publicación del documento para conocer "si EPM recibió lo mínimo que debería haber recibido por ocasión de la contingencia de Hidroituango o si hicieron un acuerdo en detrimento de las Empresas Públicas".



Hasta el momento, EPM no se ha pronunciado al respecto de la decisión que quedaría en firme, en caso de que no haya más recursos, el próximo viernes.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO MEDELLÍN

