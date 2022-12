Empresas Públicas de Medellín (EPM) confirmó que el proyecto Hidroituango se convirtió en central de generación y está lista para entregar energía al Sistema Interconectado Nacional. El anuncio se dio luego de cumplir con la evacuación de comunidades aguas abajo de la obra y de realizar las pruebas de sincronización y rechazo de carga a máxima potencia en las unidades 1 y 2 del proyecto.



“Estas unidades nos permiten superar los 4.000 megavatios de capacidad instalada en EPM. Hoy comenzará la operación permanente de esta central”, señaló Carlos Orduz, vicepresidente de Generación de Energía de EPM. Además, se espera que con la operación de estas turbinas se generen 600 megavatios de energía y EPM empiece a obtener ganancias sobre los 2.000 millones de pesos diarios.

Desde la empresa entregaron un balance positivo en la ejecución de la última prueba, que estaba pendiente para iniciar la generación de energía continúa.



“Destacamos la rigurosidad de este proyecto porque no hemos dejado nada a la suerte. Es la confirmación de que este proyecto está controlado, seguro y confiable”, expresó Jorge Carrillo, gerente general de EPM.



Entre tanto, 37 kilómetros aguas abajo, pobladores de la ribera del río Cauca en Puerto Valdivia salieron de sus casas durante 5 horas como medida de prevención. Esto, en cumplimiento a la resolución de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que recomendó la evacuación y que se volvió a lanzar advertencias.



Comunidades de Ituango, Briceño, Valdivia y Tarazá, en el Norte y Bajo Cauca de Antioquia, acataron —en su mayoría— la medida. Minutos antes de las 8 de la mañana, buses contratados por EPM empezaron a recoger a los habitantes para llevarlos a los puntos de concentración concertados con las comunidades (balnearios, coliseos y fincas cercanas).



También se adelantaron actividades recreativas con los niños del sector, mientras que algunos adultos aprovecharon para jugar cartas, conversar con sus vecinos o tomar una siesta.



Alejandro Holguín, director técnico de manejo de desastres del Dagran, dijo que el número aproximado de evacuados fue de 4.010 personas, sin tener en cuenta quienes se desplazaron por su propia cuenta. En total, en Ituango evacuaron 15 personas, en Tarazá, 975 y en Puerto Valdivia, 3.020.

Un recorrido realizado por EL TIEMPO pudo constatar que la mayoría de personas salieron de las casas. Vale la pena recordar que algunos sectores de Puerto Valdivia no se encontraban en el perímetro establecido por las autoridades, entre ellos, la zona de El Alto, por donde pasa la vía que conecta a Medellín con la costa caribe.



Myriam Trujillo, coordinadora en campo de la evacuación de EPM, destacó el fortalecimiento de las comunidades con la evacuación. Asimismo, confirmó que a cada familia se le entregará 1’200.000 pesos como compensación. Y líderes de la comunidad confirmaron que algunas personas ya han recibido el pago, que se extenderá hasta el 31 de diciembre.



De otro lado, el Contralor, Carlos Rodríguez, reveló que el megaproyecto no cuenta con una póliza vigente de seguro de todo riesgo. “En el evento de que eso no funcione, la responsabilidad fiscal será muy grave”, afirmó. Así mismo, señaló que investigará qué pasó con el pago de 4 billones de pesos que se hizo a las aseguradoras supuestamente para cubrir esa póliza.



También dijo que dada la trascendencia en materia fiscal, la Delegada para el Sector Infraestructura lidera la vigilancia, “con el fin de estar al tanto de los avances” del proyecto.



Por ahora, EPM avanza en la puesta en marcha de las unidades 3 y 4, que deberán empezar a generar energía antes del 30 de noviembre del 2023 para cumplir con la obligación de energía en firme de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

‘Esperemos que esto no termine en una tragedia’



El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava Sánchez, volvió a advertir sobre el riesgo que representa la entrada en operación de Hidroituango para las comunidades aguas abajo. Además, dijo que debe prevalecer la vida y aseguró que no han recibido informe alguno sobre la puesta en marcha de las dos primeras turbinas.



Pava explicó que las amenazas, las cuales fueron señaladas en la Resolución 1056 del 4 de noviembre, se deben a que “los procesos de vibración de la operación de las turbinas podrían generar algunos efectos externos al macizo rocoso”. Además, recordó dos informes de inspección que le generó “una grave preocupación” a la UNGRD.



En el primero, realizado por el Servicio Geológico Colombiano, se identificaron problemas de inestabilidad en la presa y dificultades de erosión en áreas subterráneas, por lo que se recomendó hacer estudios adicionales. El segundo, de un experto, se refiere a lo que podría suceder por la inestabilidad del macizo rocoso, su colapso y la posible avenida torrencial que se daría sobre la presa.



“Creemos que es irresponsable adelantarlo (el proyecto) y ponerlo en marcha sin tener la seguridad y la tranquilidad que debemos ofrecerles a los ciudadanos que están aguas abajo”, manifestó Pava. Por esto, el funcionario instó a las autoridades territoriales a tomar medidas para proteger a las familias de la zona de influencia e insistió en que son estas quienes deben hacerlas efectivas.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

ENVIADO ESPECIAL A ITUANGO

EL TIEMPO