Luego de todo un año de expectativa y polémicas, Hidroituango no comenzará a generar energía este miércoles como se había comprometido con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

En la obligación de energía que adquirió Empresas Públicas de Medellín (EPM), responsable del proyecto, con la Creg, a través de dos subastas en 2012 y 2019, se fijó que antes del 1.º de diciembre debían aportar energía al Sistema Interconectado Nacional.



No obstante la recuperación del proyecto energético, tras la emergencia ocurrida en abril del 2018, cuando se taponó el único túnel de desviación y se debió inundar la casa de máquinas para evitar una tragedia, no fue posible poner en funcionamiento la central energética.



En los últimos días, EPM logró la sincronización de las dos primeras turbinas al Sistema de Potencia Nacional, lo que, según la empresa, significa que ya están disponibles para generar energía.

Sincronización de primera unidad de generación de energía. Foto: EPM

Hemos logrado sincronizar la unidad 1 y 2 con el Sistema Nacional de Potencia, pero no solo eso. Demostramos que las dos unidades son seguras, son estables y que no generan vibraciones. FACEBOOK

“Hemos logrado sincronizar la unidad 1 y 2 con el Sistema Nacional de Potencia, pero no solo eso. Demostramos que las dos unidades son seguras, son estables y que no generan vibraciones. Es un paso muy importante para evitar las sanciones sobre EPM. Todavía falta este miércoles (29 de noviembre) y jueves (30 de noviembre), cuando estaremos trabajando todo el día para garantizar y cumplir los requisitos necesarios para evitar la sanción”, dijo ayer el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, tras la segunda sincronizacion.



Sin embargo, aún no comienza la operación comercial. Falta la última prueba, que será definitiva, y para su realización se deben adelantar las evacuaciones en poblaciones aguas abajo del proyecto para cumplir con lo ordenado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).



Esta prueba consiste en cargar las máquinas de a poco hasta llegar a 300 megavatios de energía con 169 metros cúbicos de agua por segundo procedente del embalse.

Y se realizará cuando se llegue a un acuerdo con las comunidades aguas abajo de la hidroeléctrica y se defina la evacuación preventiva que ordenó la UNGRD.

Evacuación, sin definir

El corregimiento de Puerto Valdivia es el primer caserío aguas abajo de Hidroituango. Foto: Jaiver Nieto

La advertencia sobre la evacuación proviene directamente del Gobierno Nacional, que considera que la central representa un riesgo para las comunidades.



La UNGRD emitió el pasado 4 de noviembre una resolución en la que ordenó adelantar evacuaciones preventivas en las comunidades aguas abajo del proyecto. Principalmente, en el corregimiento de Puerto Valdivia y El Doce, en Tarazá, antes de realizar la prueba con carga nominal que falta para el encendido.



Desde entonces, autoridades locales, departamentales y nacionales adelantan reuniones con el fin de definir los detalles del proceso, pero hasta el momento hay poca claridad sobre cómo se va a realizar y cuándo.



Tanto el alcalde Quintero, presidente de la junta directiva de EPM, como el gerente general de la empresa, Jorge Carrillo, han sido reiterativos en señalar que las pruebas de los últimos meses han resultado exitosas y que todo está listo, pero no hablan de fecha.



El director de la UNGRD, Javier Pava, indicó que hay una preocupación, ya que después de todo lo que ha ocurrido en la obra, se prevé que las condiciones del macizo no sean las mejores y esto pueda traer complicaciones.

La ley 1523 establece que a nosotros nos corresponde una responsabilidad que es advertir, instar, como lo hicimos FACEBOOK

“Nosotros estamos recomendando, como coordinadores del Sistema Nacional de Riesgos, que ante la situación que se puede generar y la incertidumbre frente al inicio de operación, se tomen las medidas de prevención que estipula la ley. En primera instancia la vida. Eso lo hicimos, solicitamos la evacuación. Les corresponde al gobierno departamental, a los alcaldes y concejos municipales que la medida se implemente”, señaló Pava, y agregó: “La ley 1523 establece que a nosotros nos corresponde una responsabilidad que es advertir, instar, como lo hicimos. Hay luego una responsabilidad de las autoridades territoriales quienes son las encargadas de tomar las medidas”.



EPM dice que la fecha de la evacuación se definirá cuando las máquinas estén listas para la prueba de máxima potencia y la logística esté preparada. Además, el gerente Carrillo recordó que serán los alcaldes de los municipios los que den la orden de evacuar. “Esperamos que la otra semana definamos un día para hacer el protocolo”, señaló.



El alcalde de Ituango, Edwin Mira, aseguró que su municipio está preparado para la evacuación, mientras que comunidades en Valdivia y Tarazá se muestran reticentes a salir de sus casas y el simulacro del 15 de noviembre fracasó por baja asistencia. EL TIEMPO se comunicó con la alcaldesa de Valdivia, Olga Arroyave, para conocer cómo preparan la evacuación, pero no atendió las llamadas.



Jaime Gómez, director del Dagran, admitió que el componente comunitario ha sido difícil dentro del proceso.

Están en juego unos US$ 200 millones de la garantía bancaria

Aunque Empresas Públicas de Medellín (EPM) le solicitó el pasado 10 de noviembre a la Creg que modifique la fecha de entrada en operación del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, la entidad que regula los servicios de electricidad y gas todavía no se ha pronunciado.

Facebook Twitter Linkedin

Trabajos en la casa de máquinas de Hidroituango. Foto: Cortesía EPM

Si el proyecto no entra en operación comercial, se le ejecutaría la garantía por esos 200 millones de dólares y se perdería el ingreso de cargo por confiabilidad FACEBOOK

“Si bien el cronograma de construcción y montajes de la obra avanza sin retrasos, EPM ha recibido nuevos requerimientos de diferentes autoridades que le imponen cumplir una serie de obligaciones y actividades adicionales que hacen previsible un desplazamiento del cronograma que no le es imputable”, se leía en el documento.

Entre ellos está la resolución de la UNGRD sobre la recomendación de evacuación de las comunidades, el oficio de la Anla en el que pide actualizar el Plan de Contingencia y un oficio de la Procuraduría General de la Nación.



El problema es que Hidroituango se comprometió en la subasta de cargo por confiabilidad a encender las dos primeras unidades de generación antes del 1.º de diciembre y, si no lo hace este miércoles, se ejecutaría una garantía bancaria por 200 millones de dólares que respalda la entrada en operación comercial de la hidroeléctrica, tal y como ocurrió entre 2018 y 2019, cuando se incumplió la primera fecha para generar.



“Si el proyecto no entra en operación comercial, se le ejecutaría la garantía por esos 200 millones de dólares y se perdería el ingreso de cargo por confiabilidad. No es que tenga una multa en sí, sino que ellos tienen unas garantías que respaldan sus Obligaciones de Energía Firme”, aseguró Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores.



El experto en el sector también señaló que la regulación es muy clara y que en subastas pasadas del cargo por confiabilidad ha habido proyectos que no estuvieron a tiempo y a los cuales se les ejecutó la garantía bancaria que aportaron y se les quitó el ingreso anual que esperaban recibir de dicho cargo cada año.



“Lo que le está pidiendo EPM a la Creg es que haga una excepción. Imagino que la entidad lo estudiará, pero ello implicaría no cumplir con lo que está en el marco regulatorio. Hay que entender que hay muchos proyectos a los que ya se les han ejecutado las garantías y dirían por qué a ellos no se les permitió”, dijo.

Abrirán investigación si no encienden turbinas a tiempo

El fiscal general, Francisco Barbosa, habló sobre el panorama que vendría en Hidroituango en materia penal si las turbinas no se encienden en el tiempo acordado.



La determinación que hay por parte de la Fiscalía General de la Nación es estar al tanto de las fechas ya programadas, pues en el caso de que no se cumpla, van a desplegar un equipo especializado de agentes que viaje a la zona para iniciar una investigación.

Facebook Twitter Linkedin

Panorámica reciente del proyecto, que inicia pruebas dinámicas y de estabilidad de la montaña. Foto: Empresas Públicas de Medellín

Estamos muy pendientes de la puesta en funcionamiento de Hidroitungo para el 30 de noviembre. En caso de que no ocurra, ustedes entenderán que habrá posibles responsabilidades penales y fiscales FACEBOOK

“Estamos muy pendientes de la puesta en funcionamiento de Hidroitungo para el 30 de noviembre. En caso de que no ocurra, ustedes entenderán que habrá posibles responsabilidades penales y fiscales”, señaló Barbosa a la salida de un foro organizado por la revista Semana.



Su posición de hacerle una vigilancia exhaustiva al proyecto parte de que este es un asunto de importancia nacional, el cual también será tenido en cuenta por los fiscales delegados ante la Corte Suprema, quienes estarán a cargo de orientar la eventual investigación que se abra.



Por el momento, la tarea está en hacer un seguimiento, y de ahí identificar con el equipo especializado que se despliegue cuáles podrían ser las responsabilidades penales por atribuir a los implicados.



Por el capítulo judicial de Hidroituango ya fue imputado el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, quien al parecer incurrió en irregularidades detectadas en el direccionamiento del contrato para la construcción de la hidroeléctrica de Ituango.



En síntesis, Ramos Botero, al parecer, actuó en contravía de los intereses del departamento y cambió su posición respecto al proceso de adjudicación del proyecto.



En ese sentido, el exmandatario habría permitido que se pasara de una invitación internacional a una selección directa, con el propósito de favorecer a EPM, por eso lo imputaron por interés indebido en la celebración de contratos, cargo que no aceptó.

Citan a audiencia a EPM.



A la par del anuncio del fiscal general, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) para que el 6 de diciembre estén en una audiencia de trámite de medidas cautelares en la zona de influencia de Hidroituango, pues existe la posibilidad de que haya restos de desaparecidos en ese lugar.



El propósito es socializar con varias entidades y organizaciones un informe pericial realizado por el equipo forense Equitas, en el que se evaluarán las posibilidades de hallazgo y recuperación de cuerpos en la zona colindante a las obras de la represa.

