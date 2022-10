Para el 15 de octubre estaba prevista la puesta en marcha de la primera turbina de generación de energía en el proyecto Hidroituango, tras 4 años de retrasos por la contingencia en la galería auxiliar en 2018.



El anunció lo daría el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en una rueda de prensa que fue cancelada a última hora, este 30 de septiembre. Por el momento, no se conoce la nueva fecha de inicio de obras.

Para el diputado de Antioquia por el partido Dignidad, Luis Peláez, desde EPM no sostienen la fecha de entrada en funcionamiento porque "no corresponde con la realidad del proyecto".



"Para poner en funcionamiento Hidroituango, el alcalde habla desde la emoción, pero no desde lo técnico. Sus anuncios no le han ayudado en nada a la terminación del proyecto. Incluso está generando controversia", apunto el diputado en conversación con EL TIEMPO.

Posible multa e incremento de tarifas

Luis Peláez, diputado de la Asamblea de Antioquia. Foto: Luis Peláez

Además, hizo una grave denuncia sobre los avances constructivos: "Ordenaron frenar las obras en los frentes de trabajo de la turbina 3 y 4, y unas obras finales en las otras turbinas. Eso no es comprensible, porque la obra completa se necesita cuanto antes".



Paláez aseguró que tiene la información por parte de una fuente directa y que la orden se dio por parte del gerente. "Por eso se le impidió a los periodistas estar en la obra, porque se podía ver, directamente, que las obras están completamente paradas y nadie puede pasar", denunció.



El próximo 30 de noviembre se cumple la fecha límite que tiene EPM para poner en funcionamiento la dos primeras unidades de generación de la hidroeléctrica según los compromisos pactados con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).



El diputado afirmó que, en caso de no cumplir, "EPM tendría posible multa de 150 millones de dólares y aumento en las tarifas de servicios públicos en Medellín y el resto de municipios".



Y resaltó que en los próximos días presentará un debate, que lleva preparando por seis meses, en el que expondrá las irregularidades de Hidroituango en el gobierno de Daniel Quintero porque "Hay responsabilidades que nunca se han tocado y vamos a presentar las denuncias que tenemos".

¿Qué responde EPM?

EL TIEMPO se comunicó con Empresas Públicas de Medellín para conocer su postura frente a las denuncias del diputado.



Desde la Gerencia de Comunicación Corporativa señalaron que, al momento, no hay un pronunciamiento oficial de la compañía frente a los señalamientos y recordaron que, por su parte, no se ha entregado una fecha oficial de inicio de operaciones.



Sin embargo, indicaron que en los próximos días se entregará un informe completo sobre los avances de obra en Hidroituango y que, al momento, el cronograma -que va en un 89,31 por ciento- avanza según lo previsto para cumplir con el compromiso de la CREG el próximo 30 de noviembre.



