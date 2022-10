Más incertidumbres que certezas se tienen en torno al funcionamiento de las primeras turbinas de Hidroituango.



Tras haber modificado dos veces la fecha de entrada en operación (26 de julio y 15 de octubre), se dijo la semana que, de todo ir como está estipulado, la nueva fecha sería el 15 de noviembre.

Esta fecha solo se cumpliría en caso de que no se requieran pruebas adicionales en el megaproyecto que promete generar el 17 por ciento de la energía del país.



Sin embargo, todo parece indicar que dichas pruebas sí se realizarían. Así por lo menos lo recomendó el board de expertos que hace parte del proyecto, según informó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.



"Una junta de directores internacionales hace unas recomendaciones que son importantes, pero no obligatorias. EPM recoge estas sugerencias y las lleva al PMU para su evaluación y que determine cuántas hay que hacer", contó el mandatario local.



Dichas pruebas, indicó Quintero, podrían tardar desde una semana hasta dos meses, que de darse ese tiempo máximo, no se cumpliría con el compromiso de generar antes del 30 de noviembre e incurriría en millonarias multas por parte de la CREG.



(En contexto: Los riesgos que hay si Hidroituango no entra a operar antes del 30 de noviembre)

Creemos que no solo hay que hacer pruebas a las máquinas, sino también a la estabilidad de la montaña FACEBOOK

TWITTER

En dicho PMU, están la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), así como el Ministerio de Minas y de Medio Ambiente.



Se espera que este martes 25 de octubre haya una reunión para determinar si realizarán o no dichas pruebas adicionales, y cuántas.



El alcalde se mostró a favor de que llevar a cabo estas acciones para garantizar que no vuelva a ocurrir una contingencia como la del 2018.



"Creemos que no solo hay que hacer pruebas a las máquinas, sino también a la estabilidad de la montaña. En los últimos dos años se ha estado reforzando la obra y creemos que está más fina que antes, pero queremos estar seguros para garantizar la estabilidad", expresó el alcalde.



(Le recomendamos leer: Firman decreto que prohíbe circulación de carros a gasolina en 2035 en Medellín)

Contra el tiempo

De no comenzar a generar antes del 30 de noviembre con las unidades 1 y 2, las multas que EPM tendría que pagar ascenderían a los 5,8 billones de pesos.



El diputado de Antioquia, Luis Peláez, advirtió que si hidroituango no empieza a funcionar el 30 de noviembre de 2022, o antes, tomará acciones legales.



"Anunciamos una acción fiscal ante la Contraloria General de la República por 5.8 billones que podríamos perder, por omisión a Daniel Quintero (esta vez no existe seguro de obra)", dijo el diputado.

Si hidroituango no empieza a funcionar el 30 de Noviembre de 2022 o antes.



Anunciamos una acción fiscal ante la Contraloria General de la República por 5.8 billones que podríamos perder, por omisión a @QuinteroCalle (Esta vez no existe seguro de obra 🥶🥵) pic.twitter.com/SiVAsiAB9V — Luis PELÁEZ (@luispelaezj) October 24, 2022

MEDELLÍN