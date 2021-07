Gobernación de Antioquia ofrece a EPM su participación en Hidroituango

El gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez, informó este jueves 8 de julio que tanto la gobernación de Antioquia, como el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), están dispuestos en venderle a EPM su participación accionaria de Hidroituango.

Lo anterior, a cambio de una participación directa del ente territorial en la empresa de servicios públicos, buscando evitar "un prolongado y perjudicial" conflicto judicial entre las principales instituciones públicas de la región.



"Idea es propietario del 50,74 por ciento de la Sociedad Hidroituango, la Gobernación es propietaria del 2,14, para un total del 52,88; y EPM es el dueño del 46 por ciento de la participación. Con esta propuesta que estamos formalizando al alcalde de Medellín y a la Junta Directiva de EPM, creemos que es una decisión conveniente y que está orientada a defender al patrimonio público", expresó Suárez.

En la carta enviada al alcalde Daniel Quintero, el mandatario departamental argumenta que la razón de esta propuesta es que EPM, como constructor del proyecto Hidroituango en el marco del contrato BOOMT, tiene unas obligaciones con la Sociedad Hidroituango, "las cuales no han sido cumplidas y son el motivo de varias demandas de esta sociedad contra EPM. La solución de un conflicto con las complejidades y repercusiones de este, no debería llevarnos a los escenarios judiciales, esta debería ser la última opción".



Suárez expresó que está a la espera de una respuesta de EPM y que todo esté listo para conformar los respectivos equipos financieros, jurídicos y técnicos que acompañen la estructuración de la operación y la eventual concreción de la misma.



Hasta el momento, EPM no se ha pronunciado al respecto.

Una propuesta que no es nueva

Esta no es la primera vez que la Gobernación le propone a EPM adquirir la mayoría accionaria de Hidroituango.



En noviembre del 2019, el entonces gobernador de Antioquia, Luis Pérez, también hizo lo propio, con la diferencia que -a cambio de esto- EPM hiciera una entrega total o parcial de alguna de las hidroeléctricas que tiene en operación.



"Con esta negociación, la empresa se evitaría litigios que podrían durar hasta 20 años y se economizan pleitos legales", decía la carta enviada en ese entonces al alcalde Federico Gutiérrez.



La propuesta nunca llegó a concretarse.



