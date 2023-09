Empresas Públicas de Medellín busca desde hace más de un año una firma, nacional o internacional, que culmine las obras civiles de la segunda fase de Hidroituango. Se trata de la construcción de las turbinas 5 a la 8 que deberían entrar en funcionamiento para el 2027 según el cronograma de la compañía.



Este fin de semana se conoció que solo una empresa —de las tres que presentaron oferta— cumplió con los requisitos exigidos en el segundo proceso de contratación que abrió EPM, tras declarar desierto el primero en marzo pasado.

Se trata del consorcio CyS, conformado por la empresa china Yellow River CO., LDT sucursal Colombia y la colombiana Schrader Camargo S.A.S. La firma presentó una oferta por 1,12 billones de pesos y obtuvo un puntaje de 81,43 puntos, según el Informe de Análisis y Conclusiones presentado por EPM.



Sus rivales, la italiana Todini Costruzioni Generali S.P. A y la asiática China Gezhouba Group Company Limited, presentaron propuestas más económicas —por debajo del billón de pesos— e incluso obtuvieron mejores puntajes, pero no cumplieron con los requisitos exigidos por la empresa.

El espacio para la construcción de las turbinas 5 a la 8 está siendo utilizado para avanzar en la culminación de la primera etapa. Foto: EPM

El espacio para la construcción de las turbinas 5 a la 8 está siendo utilizado para avanzar en la culminación de la primera etapa. Foto: EPM

Según el informe, China Gezhouba Group no cumplió con el requisito de garantía de seriedad de la oferta porque no estaba vigente al momento de la aprobación. La empresa tampoco cumplió con la puntuación mínima exigida en la oferta en lo relacionado con los requisitos financieros para el promedio de los años 2021 y 2022.



Por su parte, la firma italiana no cumplió con el requisito de garantía de seriedad de la oferta porque su garantía emitida por un banco extranjero no estaba confirmada por un establecimiento bancario en Colombia.



Sin embargo, la propuesta de Todini Costruzioni fue eliminada porque "se evidenció coincidencia del tercero reportado en las listas del Banco Mundial", lo cual es considerado como causal de eliminación.



Para los evaluadores, la oferta del Consorcio CyS es elegible aunque por ahora no se ha tomado una decisión definitiva. "EPM actualmente se encuentra en la etapa de respuesta a las observaciones presentadas al Informe de Análisis y Conclusiones, esto como parte de las etapas establecidas en el proceso de contratación", dijo la empresa en un comunicado.

Las unidades 1 y 2 de la central hidroeléctrica ya están operando. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Vale la pena recordar que en febrero pasado se conoció el informe del primer proceso de contratación en el que se indicó que Scharader Camargo no cumplía con los requisitos de experiencia exigidos por EPM para este tipo de obra.



El hecho de que el Consorcio PC-SC —en el que estaba la firma colombiana y la empresa Power China International Group Limited— no suministrara la información solicitada por EPM para acreditar la experiencia conllevó a que el proceso fuera declarado desierto.



Sin embargo, esta vez la empresa colombiana —que actualmente avanza en las obras civiles de las unidades 3 y 4 de Hidroituango— sí cumplió con los requisitos de experiencia según el informe.



Se espera que en los próximos días EPM tome una decisión definitiva y elija al contratista que permitirá que la central alcance su máxima capacidad de generación de energía en cuatro años, una vez estén las ocho unidades en servicio.



MEDELLÍN

