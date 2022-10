A través de una adenda publicada en su porta del contratación, EPM informó que la fecha límite para la recepción de ofertas de interesados en construir las obras civiles finales del proyecto hidroituango fue modificada.



Según el documento, que tiene fecha del 12 de octubre, las empresas y los consorcios interesados en hacerse cargo de las obras tendrán hasta el próximo 4 de noviembre, a las 4 de la tarde, para enviar su propuesta.

Esta es la adenda 8 publicada por EPM dentro de su porta de contratación. Foto: EPM

Esta es la cuarta fecha límite para la recepción de ofertas que entrega EPM dentro del proceso de contratación que inició en marzo de 2022 con la publicación del pliego de condiciones.



El el proceso busca "la ejecución de las obras para la Construcción de Obras civiles finales del Proyecto Hidroeléctrico Ituango".



En el pliego de condiciones fijó la primera fecha de cierre de recepción de ofertas para el 23 de junio pasado. Sin embargo, 4 días antes, la empresa modificó la fecha y quedó para el 27 de julio.



Pero el 22 de ese mes hubo una nueva adenda. Ese día, EPM informó a los interesados del proyecto que el plazo para recibir sus ofertas se extendía hasta el 17 de agosto a las 4 de la tarde. El último cambió se dio el 12 de agosto y estableció que el 14 de octubre sería la fecha límite.

'La fecha se define con las pruebas'

Por el momento, la empresa no ha entregado mayores detalles sobre la modificación. El próximo 30 de noviembre culmina el periodo de empalme pactado con el actual contratista CCC Ituango y ese mismo día se vence el plazo que entregó la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para el inicio de generación de energía.



Precisamente, en cuanto a la fecha de entrada en funcionamiento de las unidades de generación 1 y 2 de Hidroituango, EPM y la Alcaldía de Medellín confirmaron que este 14 de octubre se realizará una visita al proyecto para confirmar los avances en la obra.



"No queremos correr a anunciar la fecha porque depende de forma particular de las pruebas. Estas dicen que hay que ajustar una cosa o la otra. Eso sí, estamos entro de los tiempos", apuntó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.



MEDELLÍN