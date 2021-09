El plan B de EPM para terminar de construir de Hidroituango

Después de que se conociera el fallo con responsabilidad fiscal en primera instancia por $4,3 billones de la Contraloría General de la República contra 26 personas naturales y jurídicas por los sobrecostos en Hidroituango, EPM informó sobre la posibilidad de que sean otros contratistas quienes terminan la megaobra.

Los actuales constructores de la megaobra, el consorcio CCC Ituango, conformado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H., están vinculados a dicho fallo, lo que pondría en riesgo su continuidad para terminar la obra.



Ante esto, EPM informó que puso en marcha un Plan de Acción con el que busca resolver la situación en caso que algunos contratistas del Proyecto Hidroeléctrico Ituango "no puedan o no quieran" seguir con la ejecución de la obra.



Aunque ese no es el escenario deseado por EPM, la Empresa se ve obligada a ser previsiva ante el anuncio de la Contraloría General de la República de vincular en su investigación a 26 personas naturales y jurídicas por su presunta responsabilidad fiscal en las pérdidas por 4.3 billones de pesos, como consecuencia de la contingencia de Hidroituango en abril de 2018.

"Aunque ese no es el escenario deseado por EPM, la Empresa se ve obligada a ser previsiva ante el anuncio de la Contraloría General de la República", informó EPM en un comunicado.



Dicho plan incluye la identificación de posibles nuevos contratistas que cumplan los requisitos y estén en capacidad de continuar con la ejecución de las obras de Hidroituango, que tiene como meta encender las primeras turbinas en el 2022.



En ese orden de ideas, la empresa indicó que tiene identificadas 26 empresas internacionales y 16 nacionales para terminar Hidroituango, a las cuales se les ha invitado a reuniones informativas, tanto para conocer el proyecto como el posible proceso que se surtiría, de ser necesario un nuevo proceso de contratación.



"Las compañías que han manifestado interés realizarán visitas a Hidroituango los días 13 y 14 de septiembre. El objetivo es conocer el proyecto, entrar en detalles técnicos de la obra y conocer las instalaciones como campamentos y diferentes fábricas con los que se cuentan, para hacer un costeo y un dimensionamiento de la oferta que deben preparar", indicó EPM.

Estas empresas son: José Cartellone Construcciones Civiles S.A.S. (Argentina), Estyma Estudios y Manejos S.A. (Colombia), Termotécnica Coindustriales S.A.S. / Grupo Ethuss (Colombia); ICA Constructora S.A. DE C.V. (México), Powerchina International Group LTD Sucursal Colombia (China), SP Ingenieros SAS. (Colombia), GRODCO (Colombia) y MINCIVIL S.A. (Colombia) – WEBUILD (Italia).



EPM agregó que es probable que se programen más visitas para atender a las firmas que muestren interés en terminar la megaobra que promete generar el 17% de la energía del país.



Dichas visitas las coordinadas EPM y son guiadas por su equipo técnico.



