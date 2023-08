Empresas Públicas de Medellín reveló, en una rueda de prensa este miércoles, 30 de agosto, el acuerdo de transacción que celebró con Mapfre Seguros en diciembre de 2021 por 983 millones de dólares con el que se cerró la reclamación por el siniestro del proyecto Hidroituango.



La publicación del documento se dio tras una orden judicial —en medio de un extenso pleito jurídico— que profirió el juzgado 18 administrativo oral del circuito de Medellín este 28 de agosto y en el que se le ordenó a EPM entregar al concejal y hoy candidato a la alcaldía Daniel Duque una copia del documento en medio de una solicitud de información pública.

El gerente de EPM, Jorge Carrillo, comenzó por explicar que el acuerdo no se había hecho público —pese a las insistencia de Duque y la discusión en los estrados judiciales— debido a una cláusula de confidencialidad que así lo impedía. "No podíamos entregarlo porque estaríamos incumpliendo el contrato", dijo el directivo.



Al respecto, tanto el Tribunal Administrativo de Antioquia como el Consejo de Estado —que resolvieron una tutela contra el juzgado por no acceder a la entrega del documento— dijeron que el acuerdo hace parte de un proceso de contratación cuyos papeles "son de carácter público atendiendo a la naturaleza jurídica de la entidad".

Este es el fallo del juzgado administrativo que ordena revelar acuerdo de EPM y Mapfre por póliza de Hidroituango. Foto: Archivo particular

De esta manera, Carrillo dijo que con la sentencia se les facultaba para mostrar el documento privado. "No hay nada que ocultar y nada de lo que nos vayamos a arrepentir", señaló y aseguró que "ojalá lo hubiéramos podido entregar antes".



Durante la rueda de prensa se recordó que la póliza con la aseguradora tenía dos rubros: daños materiales en la construcción por 2.556 millones de dólares y el lucro cesante por la no entrada en operación del proyecto por 628 millones de dólares.



Por lo tanto, en le proceso de reclamación que se inició en 2018 después de la contingencia de mayo de ese año, se debía probar cada una de las afectaciones que sufrió la obra. Para ese momento, la junta directiva de la época fijó un monto probable de la reclamación en 2,8 billones de pesos, según contó Carrillo.



"Este es un siniestro, no es un obra que haya dejado de existir. El lucro cesante no es ilimitado", dijo el gerente al enfatizar que el pago de la aseguradora correspondía a los daños causados y no a toda la obra porque esta no sufrió una pérdida total.

La central hidroeléctrica tiene dos unidad en funcionamiento. Otras dos turbinas deberán entrar en funcionamiento antes del próximo 30 de noviembre. Foto: EPM

Así, en septiembre de 2019, Mapfre le dijo a EPM que con la información analizada consideraban que el evento se encontraba enmarcado dentro de una reclamación. Aunque para ese momento aún estaba pendiente fijar el monto de la misma. Hay que recordar que entre 2019 y 2021 la empresa recibió anticipos de la aseguradora por 350 millones de dólares.



Sin embargo, recalcó Carrillo, la aseguradora aceleró el proceso cuando la Contraloría General de la República la vinculó al proceso de responsabilidad fiscal, como tercero civilmente responsable, por daño patrimonial tasado en 4,3 billones de pesos.



EPM señaló que el acuerdo tuvo un papel importante en este aspecto porque el fallo se segunda instancia que se conoció en noviembre de 2021 inhabilitaba a los entonces contratistas de Hidroituango para continuar con el proyecto en caso de no responder por el daño patrimonial .



Con la plata girada por Mapfre, , tras los diferentes reajustes que se adelantaron, por 983 millones de dólares se cubrió el 90 por ciento del monto fijado por la Contraloría y el resto se consiguió con otras aseguradoras que ya habían hecho sus desembolsos previamente.

Así quedó la casa de máquinas de Hidroituango —uno de los lugares más afectados— tras la inundación que se adelantó en 2018 para evitar una emergencia mayor. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

"No hubiéramos podido terminar el proyecto sin la firma de este acuerdo", aseguró Carrillo. La aseveración se sustenta en el hecho de que EPM hubiera tenido que cambiar de contratistas y ese proceso habría tardado, por lo menos, dos meses. Eso en dinero podría haber significado entre 4,7 y 7,4 billones de pesos.



"Fue muy conveniente porque todos tenían el interés de quedar absueltos", dijo el gerente sobre las aseguradoras. Incluso, dijo que la expectativas de EPM eran más bajas. Los cálculos de la empresa indicaban un escenario realista por 669 millones de dólares. El más optimista era por 937 millones de dólares.



Sobre la revelación del documento y la reacción de Mapfre, Carrillo explicó que el mismo contrato previa una excepción en caso de que una orden judicial ordenara su divulgación. "Nos comunicamos con Mapfre, le contamos lo que había pasado. No es lo deseable, pero tampoco están ofuscados", puntualizó.



MEDELLÍN

