EPM se pronuncia sobre la carta de los constructores de Hidroituango

Después de que se diera a conocer una carta enviada por el Consorcio CCC Ituango, constructor de Hidroituango, al gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo pidiendo claridad sobre su continuidad en el proyecto para el 2022, EPM se refirió al tema.

La empresa indicó que sí recibió dicha carta este viernes 22 de octubre y agregó sobre la misma que entre ambas partes se han sostenido reuniones para resolver temas relacionados con costos, cronograma del Proyecto y claridad sobre los consorciados, incluso, desde antes el fallo de responsabilidad Fiscal de la Contraloría General.



"Estos temas deben dilucidarse antes de decidir sobre la prórroga del contrato. Desafortunadamente, no ha sido posible obtener la aprobación de parte del Consorcio, pese a las diferentes propuestas que le ha extendido la Compañía", aseguró EPM.



Y si bien el proceso en la Contraloría está en primera instancia, EPM aseveró que desde antes ha desarrollado estrategias que permitan enfrentar los posibles escenarios que puedan presentarse.



Por lo anterior, agregó EPM, se inició con un Plan de Acción en caso de que algunos contratistas del Proyecto no puedan o no quieran continuar con su ejecución.



"La Empresa se ve obligada a ser previsiva ante el anuncio de la Contraloría General de la República de vincular en su investigación a 26 personas naturales y jurídicas por su presunta responsabilidad fiscal en las pérdidas por $ 4,3 billones. A lo anterior se suma la declaratoria de reorganización empresarial que ante la Superintendencia de Sociedades vienen surtiendo algunos consorciados", informó EPM.



Y aunque EPM aseguró que "siempre ha estado interesada" en que sigan los actuales contratistas, reconoció que esta semana le propuso al Consorcio que postule lo más pronto posible empresas cesionarias que lo sustituyan en la ejecución del Proyecto.



En caso de una aprobación de la cesión, EPM indicó que se prorrogaría el plazo del contrato actual para continuar las obras con las cesionarias.



El martes 26 de octubre habrá una reunión entre ambas partes para definir esta opción.



"Es importante aclarar que el cambio de alguno de los contratistas o consorciados actuales del Proyecto no es una situación que obedezca a la voluntad de EPM. Esto sería consecuencia de la eventualidad que el fallo de responsabilidad fiscal quede en firme, lo que llevaría a los contratistas actuales a perder la capacidad jurídica y financiera, teniendo presente que esto generaría una inhabilidad sobreviniente en el marco del artículo 9 de la Ley 80 de 1993", puntualizó la empresa.



