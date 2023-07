Finalizando la tarde de este jueves, 13 de julio, Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó haber recibido ofertas para la construcción de las obras civiles de las unidades de generación 5 a 8 de Hidroituango.

Este proceso fue publicado el pasado 24 de abril y 12 empresas, entre nacionales y extranjeras, manifestaron su interés en participar.



“Después de atender las diversas solicitudes de aclaración por parte de los interesados se emitieron 4 adendas, en las cuales se modificaron algunos aspectos del proceso con el propósito de incentivar la participación y mitigar un posible riesgo de declaratoria de desierto”, dice el comunicado de la empresa antioqueña.



(Le puede interesar: Medellín: Menores de edad están rompiendo los vidrios del tranvía de Ayacucho)



Las firmas que enviaron sus propuestas fueron: Todini Costruzioni Generali S.P.A.,

China Gezhouba Group Company Limited sucursal Colombia y el Consorcio CyS (Conformado por Yellow River CO., LTD. sucursal Colombia, y Schrader Camargo S.A.S.).

Facebook Twitter Linkedin

Hidroituango Foto: EPM

Se emitieron 4 adendas, en las cuales se modificaron algunos aspectos del proceso con el propósito de incentivar la participación y mitigar un posible riesgo de declaratoria de desierto FACEBOOK

TWITTER

Las empresas Yellow River CO., LTD. y Schrader Camargo S.A.S. hicieron parte del Consorcio Ituango PC-SC junto a Power China Internacional Group Limited sucursal Colombia, que en diciembre de 2022 había ofertado por la segunda fase de la hidroeléctrica.



Para ese momento la firma Schrader Camargo S.A.S no aportó los documentos que acreditaban la experiencia requerida para la segunda fase, por lo que el proceso de selección fue declarado desierto por parte de EPM.



(Le recomendamos leer: Macabro hallazgo: comerciante desaparecido fue encontrado en bolsas plásticas en Bello)



Vale la pena recordar que esta firma avanza en la culminación de las obras civiles en las unidades 3 y 4, turbinas que entran en operación antes del próximo 30 de noviembre.



El cronograma actual para la puesta en servicio de la segunda fase está así: La quinta unidad entraría en funcionamiento en el segundo semestre del 2026, mientras que la sexta, séptima y octava se pondrán en marcha paulatinamente en el primer semestre del 2027.



Conocidos los interesados, EPM iniciará el proceso de evaluación de cada una de las ofertas.



MEDELLÍN

Más noticias de Colombia

- Largas filas, trancones y quejas, generaron el pago de Renta Ciudadana en Cartagena



- Buscan a mujer de Girardot desaparecida: su vehículo fue incendiado en el Tolima



- Pueblo Rico, el municipio de Risaralda que está en alerta por los casos de malaria