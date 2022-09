Tras los cuestionamientos del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, sobre el pago del seguro de Hidroituango tras la contingencia del 2018, EPM no se hizo esperar y dio las explicaciones del caso.



De acuerdo con Gaviria, el monto de la póliza contratada estaba por el orden de los 3.150 millones de dólares que, según él, a precio de hoy, serían entre 14 o 15 billones de pesos.

“Entonces, ¿por qué se arregló por 4 billones?”, cuestionó Gaviria, indicando que se aceptó una tercera parte de lo que había en el papel.



“Cuénteme usted cómo si yo tengo unos seguros por 3.150 millones de dólares yo recibo 1.000. Ese acuerdo se debía haber hecho, claro, pero se debía haber hecho de la siguiente forma: señores seguros, paguen los 4 billones y, después se sigue la reclamación, y si la reclamación no da sino 4 billones, listo, pero si la reclamación da cinco, seis o siete, paguen lo otro”, enfatizó Gavira.



Sobre esto, Andrés Uribe Mesa, vicepresidente de Riesgos EPM, contó cómo fue la negociación para el pago de dicha póliza.



Contó Uribe que el seguro comenzó vigencia en el 2011, terminó en 2021 y durante ese tiempo se hicieron varias modificaciones por lo que, al momento de la contingencia, el valor era de 2.556 millones de dólares en daño material y 628 millones de dólares en lucro cesante.



Al momento del pago, se llegó a un acuerdo por 983,8 millones de dólares (unos 4,3 billones de pesos).



"Es importante reconocer que esto no fue una pérdida por total, por lo que era inverosimil considerar que la aseguradora nos iba a reconocer el valor total asegurado. Por el contrario, la liquidación de la pérdida correspondió con los daños sufridos por la organización", expresó Uribe.



Agregó el directivo que el fallo en segunda instancia de la Contraloría General de la República aceleró el proceso de negociación que dio esta cifra final de $4,3 billones que, según Uribe, dejó satisfechas a ambas partes.



Referente a lo dicho por Gaviria, de que los seguros ascenderían hoy a $14 billones, el directivo de EPM expresó que no es posible realizar una multiplicación del valor del seguro por una tasa de cambio en un tiempo determinado.



"Es importante considerar la naturaleza de la pérdida y reconocer que existen deducibles, sublímites y condiciones de la póliza, por lo que esas informaciones no se acompasan con las condiciones técnicas del seguro", puntualizó Uribe.



