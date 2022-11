El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró en la mañana de este viernes, 11 de noviembre, que EPM finalizó con éxito las pruebas en Hidroituango y la central está lista para entrar en operación el próximo 15 de noviembre.



Sin embargo, precisó que con el Gobierno Nacional y departamental se evalúan si los tiempos para la evacuación y simulacros en municipios aguas abajo del proyecto se ajustan a esa fecha.



"Vamos a respetar las consideraciones que se han estipulado por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y otras autoridades. En el marco de esa evaluación con el Gobierno Nacional, vamos a identificar si eso supone que podemos prender el próximo martes o no", dijo el alcalde.



Y agregó: "Dependiendo del tiempo que tome la evacuación, será el tiempo adicional que vamos a estar parados. Estamos mirando si alcanzamos a hacerlo para el martes (15 de noviembre) o no. La decisión ha sido tomada y por tanto no se va a prender la turbina si la debida evacuación, a pesar de que estamos muy tranquilos con los resultados de las pruebas", dijo Quintero.



En una reunión del Puesto de Mando Unificado permanente de Hidroituango que se desarrolló el pasado sábado, 5 de noviembre, en Puerto Valdivia (Antioquia) el Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, presentó una serie de recomendaciones a Empresas Públicas de Medellín.



Se trata de un conjunto de medidas, entre las que está la evacuación de entre 4.000 y 5.000 personas antes del encendido, para garantizar la seguridad de las comunidades aguas abajo del proyecto, que hoy están en alerta naranja, según la circular emitida por la UNGRD en 2019.



Dicha evacuación estaría sustentada en un cambio en las condiciones de alerta de la zona, que actualmente se encuentran en naranja, lo que señala que deben estar en alistamiento para evacuación inmediata.



Sobre la evacuación que recomendó la UNGRD hace una semana en el Puesto de Mando Unificado en Puerto Valdivia, el mandatario distrital afirmó que desde Empresas Públicas se acatará esa decisión. A esta hora se adelanta una reunión del consejo departamental de gestión de riesgos para evaluar el alcance de la evacuación y el tiempo de preparación que requiere.

Nuevo requerimiento pone en duda encendido

Este viernes se conoció un nuevo requerimiento por parte de la Anla que pondría en duda el encendido del próximo martes 15 de noviembre.



La Agencia de Licencias Ambientales (Anla) emitió un documento en el que da un plazo de 30 días para que se actualice el plan de contingencia a la Sociedad Hidroituango.



El alcalde Quintero confirmó el requerimiento; sin embargo, dijo que estaban evaluándolo para poder pronunciarse sobre este nuevo hecho.



