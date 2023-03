Por ahora, no hay quién construya la segunda fase de la central Hidroeléctrica de Ituango, es decir, las unidades 5 a la 8. EPM anunció hace una semana el proceso de selección fue declarado desierto porque una de las empresas del Consorcio Ituango PC-SC —único oferente— no cumplió con los requisitos de experiencia.



Esta fue una de las razones por las cuales el gerente general de la compañía, Jorge Carrillo, fue citado a responder en un debate de control político a EPM en el concejo de Medellín durante este miércoles. Allí habló sobre las pólizas de seguro del proyecto y el cronograma de obras para su culminación.

A pesar de que el proceso de selección se abrió hace un año, contó con 10 interesados y culminó hace un semana sin la elección de único oferente que presentó oferta, Carrillo aseguró antes del Concejo que EPM aún está a tiempo para continuar con el cronograma de Hidroituango según lo previsto.



"Se ha especulado mucho sobre el impacto que tiene el hecho de que haya quedo desierto el proceso. No es lo deseable, pero quiero explicar el tiempo que tenemos para esta decisión (...) Tras la contingencia de 2018 y las obligaciones regulatorias, EPM decidió convertir el sitio donde van las unidades 5 y 6 en el patio de maniobra para poder armar las unidades de generación y cumplir con los cronograma"

Jorge Andrés Carrillo, Gerente del grupo EPM Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Y agregó: "Hasta que no esté armada la cuarta unidad, que es la última de la primera fase, ningún contratista puede poner una pica y una pala en las unidades 5 y 6 ¿Cuándo va a ocurrir eso? Estamos hablando de agosto o septiembre".



Vale la pena recordar que, actualmente, la firma Schrader Camargo —empresa que no aportó los documentos para acreditar la experiencia requerida para la segunda fase— avanza en la culminación de las obras civiles en las unidades 3 y 4.



Se espera que estas dos turbinas entren en operación antes del próximo 30 de noviembre para cumplir con la obligación de energía en firme de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.



El gerente aseguró que si se hubiese adjudicado el proceso, su fecha de inicio se hubiera agendado entre agosto y septiembre. En todo caso, EPM volverá a sacar un nuevo proceso de selección pública de ofertas para que el contratista inicie operaciones en esa fecha, "confiando en que el proceso sale de manera satisfactoria".



Si eventualmente eso no sucede, Carrillo explicó que: "Si bien tenemos el propósito de iniciar cuanto antes, la etapa dos no tiene obligaciones regulatorias".

Las unidades 1 y 2 de Hidroituango ya están operando Foto: Jaiver Nieto

De esta manera, el cronograma actual para la puesta en servicio de la segunda fase está así: La quinta unidad entraría en funcionamiento en el segundo semestre del 2026, mientras que la sexta, séptima y octava se pondrán en marcha paulatinamente en el primer semestre del 2027.



Los concejales manifestaron durante la sesión su preocupación por el hecho de que el proceso de selección haya sido declarado desierto. El corporado Julio González aseguró que EPM trasladó la responsabilidad de conseguir la póliza todo riesgo a los oferentes de la licitación.



"No pudo obtenerla EPM, entonces le dice a los oferentes que la obtengan ellos, si eso es verdad, obviamente tampoco la van a obtener y por eso no se presentan a la licitación", afirmó el concejal.



Por su parte, el concejal Daniel Duque dijo que: "Lo más importante aquí es que la obra continúe y se pueda entregar de manera oportuna. Los retrasos en el cronograma valen plata (...) Cumplan y entreguen EPM".



MEDELLÍN

