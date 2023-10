Hidroituango: EPM adjudicó contrato de obras civiles para construcción de segunda etapa

Empresas Públicas de Medellín informó en la mañana de este miércoles, 11 de octubre, que adjudicó al Consorcio CYS —conformado por Yellow River CO LTD Sucursal Colombia y Schrader Camargo S.A.S.— el contrato para la construcción de las obras finales de la segunda fase de Hidroituango.



(Lo invitamos a leer: Hito en Hidroituango: EPM demolió el tapón de concreto de la tercera conducción)



Se trata de las labores civiles que permitirán culminar el proyecto y poner en funcionamiento las unidades de generación 5, 6, 7 y 8 que, según el cronograma de EPM, entrarán a operar entre el 2025 y el 2027.

El contrato con el consorcio colombo-chino se adjudicó por un valor aproximado de 1,075 billones de pesos y tendrá un plazo de ejecución de 1.125 días calendario.



EPM explicó que, inicialmente, 12 firmas constructoras nacionales e internacionales manifestaron su interés en participar de la solicitud pública de ofertas, pero al final solo tres presentaron propuestas.



(Le puede interesar: Esta es la única empresa que cumplió con los requisitos para terminar Hidroituango)



Además del Consorcio CYS, las empresas Todini Costruzioni Generali S.P.A. y Chica Gezhouba Group Company Limited ofertaron para el millonario proceso, pero fueron rechazadas por EPM al incumplir requisitos de participación.

Facebook Twitter Linkedin

Así se va el cuarto de máquinas de la primera fase de Hidroituango . Foto: Cortesía EPM

Las tres ofertas para terminar Hidroituango

La empresa de servicios públicos abrió, el 10 de marzo de 2022, una solicitud pública de ofertas y aunque 10 firmas manifestaron interés, solo una presentó una propuesta. Sin embargo, ese proceso fue declararon desierto porque el oferente no allegó una de las pruebas que acreditaba el cumplimiento de los requisitos.



La actual contratación inició el 24 de abril pasado y fue adjudicada en las últimas horas por EPM. Hace un mes la empresa dio a conocer que el Consorcio CYS obtuvo un puntaje de 81,3 puntos en el Informe de Análisis y Conclusiones, siendo la firma con menor calificación, y su oferta —por 1,12 billones de pesos—, la más alta.



Sin embargo, según el informe, China Gezhouba Group no cumplió con el requisito de garantía de seriedad de la oferta porque no estaba vigente al momento de la aprobación. La empresa tampoco cumplió con la puntuación mínima exigida en la oferta en lo relacionado con los requisitos financieros para el promedio de los años 2021 y 2022.



(Además: El cruce de versiones entre EPM y Daniel Quintero por millonario crédito con el BID)



Por su parte, la firma italiana no cumplió con el requisito de garantía de seriedad de la oferta porque su garantía emitida por un banco extranjero no estaba confirmada por un establecimiento bancario en Colombia.



Además, la propuesta de Todini Costruzioni fue eliminada porque "se evidenció coincidencia del tercero reportado en las listas del Banco Mundial", lo cual es considerado como causal de eliminación.



Aunque las firmas enviaron observaciones del Informe de Análisis y Conclusiones a las directivas de la empresa, EPM mantuvo las consideraciones iniciales para rechazar y eliminar las ofertas.

Facebook Twitter Linkedin

EPM avanza en la puesta en marcha de las unidades 3 y 4 que deberán operar antes del 30 de noviembre. Foto: EPM

Las obras a cargo de Schrader Camargo

La empresa a cargo de la construcción y operación de Hidroituango dio un parte de tranquilidad al asegurar que el cronograma de culminación de obras no está afectado, tras el largo proceso para encontrar una firma que terminara el proyecto.



De igual manera, EPM afirmó en un comunicado que el nuevo contrato "permitirá una mayor eficiencia económica, control de los costos y de la ejecución" porque se pagará al contratista bajo el esquema de precios unitarios.



(Lea también: Medellín: el millonario contrato de EPM con Disney para los alumbrados navideños)



Antes del inicio de ejecución del contrato, el consorcio colombo-chino deberá presentar una serie de documentos y cumplir algunos requisitos adicionales según las condiciones del proceso.



En total serán 11 los hitos constructivos que asumirá en los próximos años. El primero es la terminación de la estabilización de la almenara 2 con un plazo de 8 meses desde el inicio de labores.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el vertedero de la represa de Hidroituango. A medida que se habiliten las nuevas unidades de generación disminuirá el paso del agua por esta parte de la obra. Foto: Jaiver Nieto

Actualmente, la firma colombiana Schrader Camargo S.A.S, socia del Consorcio CYS, es la encargada de culminar las obras civiles de las unidades de generación 3 y 4

que deben entrar en funcionamiento antes del próximo 30 de noviembre.



La empresa ejecuta un contrato por 54.761 millones de pesos (sin IVA) para adelantar dichas labores que tienen como plazo de finalización el 15 de diciembre de 2023.



En los últimos días, EPM también aceptó un nuevo contrato con Schrader Camargo para adelantar las obras civiles del taponamiento del túnel derecho de desviación y clausura de los túneles de desviación de Hidroituango.



(Consulte acá todas las noticias de Medellin y Antioquia de EL TIEMPO)



Aunque aún no se ha firmado, documentos de EPM señalan que el contrato tendrá un valor estimado de 125.523 millones de pesos y un plazo de ejecución de 330 días.



Se espera que cuando entren en operación las ocho turbinas, la central hidroeléctrica genere 2.4000 megavatios de energía que representarán el 17 por ciento de la demanda nacional.

MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com