Casi dos meses después de haber sido declarada desierta la licitación para construir la segunda etapa de Hidroituango-correspondiente a las unidades de generación 5, 6, 7 y 8- EPM anunció que abrirá un nuevo proceso.



Así las cosas, desde este lunes 24 de abril, las empresas nacionales y extranjeras interesadas en participar en esta convocatoria pública deberán adquirir el derecho a participar en el proceso.



El costo de este trámite es de dos millones de pesos, los cuales no son reembolsables, aclaró EPM, que indicó que dicho pago se debe hacer en el portal Te Cuento, entre el 24 de abril y el 10 de mayo del 2023, a través de débito electrónico a cuentas de ahorro o corriente o con cargo a tarjetas de crédito.



¿Cómo participar?



Informó la empresa que los requisitos de participación y las condiciones particulares se pueden consultar en el sitio web de EPM.



“En el menú superior de la página se debe ingresar a la sección “Proveedores y contratistas”, dar clic en ‘Contratación’ y luego seleccionar ‘Consultar solicitudes Te Cuento’. Allí se debe dar clic en ‘Solicitudes abiertas’ e ingresar el código del proceso CRW256463, correspondiente a Hidroituango. Te Cuento es el portal de contratación de EPM”, dijo la empresa.



Los interesados deben atender lo indicado en el numeral 1.4 ‘Etapas y plazos’ de la solicitud de ofertas, de las ‘Condiciones Particulares’.

Proceso dilatado

Las unidades 1 y 2 ya están operando Foto: Jaiver Nieto

Han sido varias las críticas a este proceso licitatorio para la segunda etapa, el cual tuvo cinco aplazamientos y finalmente solo un proponente.



El 10 de marzo de 2022 se publicó el pliego de requisitos para los interesados en construir la segunda etapa con un plazo de inscripción hasta el 25 de ese mes.



Según la empresa, había al menos 10 empresas interesadas en participar.



Sin embargo, la licitación se aplazó para julio del 2022 y posteriormente para agosto de ese año, pero tampoco se dio.



Por tercera vez se pospuso, esta vez para octubre y luego una cuarta, para el 4 noviembre del 2022. Pero, a pocos días de que se cumpliera la fecha, hubo otro aplazamiento, esta vez para el 7 de diciembre.



En el último día del plazo para el cierre del recibimiento de ofertas, hubo un único oferente: se trató del consorcio Ituango PC-SC, conformado por las empresas Powerchina International Group Limited y Schrader Camargo SA. fue el único interesado que presentó propuesta económica formal.



Sin embargo, el pasado 14 de marzo EPM informó que la licitación fue declarada desierta, ya que la empresa Schrader Camargo SA. no cumplía con el requisito de experiencia, además de que la oferta económica "presenta desviaciones sustanciales, información inexacta o contradictoria y valores no justificados en relación con los precios normales del mercado, incurriendo en causales de eliminación".



EPM ha sido reiterativo en que la segunda fase no tiene compromisos regulatorios con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), como sí los tienen las unidades 3 y 4, que deberán estar generando antes del 30 de noviembre de este año.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO