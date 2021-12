"Lo que sigue es ahora terminar Hidroituango", dijo de manera contundente el alcalde de Medellín y presidente de la Junta de EPM, Daniel Quintero Calle.



Y es que luego del fallo de la Contraloría el pasado 26 de noviembre y del acuerdo de transición firmado el 10 de diciembre, las preguntas se centran en saber cómo se terminará esta obra.



El acuerdo firmado fue por un valor total de 983,8 millones de dólares entre EPM y Mapfre, de los cuales 350 millones -que ya se habían- recibido quedaron en firme, y otros 633 millones de dólares entrarán el 31 de enero de 2022. Las partes pactaron el reconocimiento de 3,9 billones de pesos de los 4,3 billones de pesos del fallo fiscal.

A la fecha, EPM mantiene el cronograma de las dos primeras unidades para el 2022. Foto: Cortesía Grupo EPM

Entre tanto, el resto del dinero del siniestro provendrá de las aseguradoras Sura (unos 400 mil millones de pesos), AXA Colpatria (50 mil millones) y SBS Seguros Colombia (2 mil millones), recursos que también serán pagados.



En entrevista con EL TIEMPO, el mandatario local reiteró los diferentes escenarios a los que se enfrenta la obra, uno de los más urgentes, el firmar la prórroga con el consorcio constructor, pues este se vence este 31 de diciembre.

¿Qué pasará con el preacuerdo para la prórroga? ¿Si se va a firmar ahora que la aseguradora pagará?

La aseguradora y los contratistas tienen que pagar. Dado ese acuerdo, hemos suspendido la licitación y estamos avanzando entonces en las firmas de las prórrogas. Ya firmamos con interventores, ya firmamos con diseñadores y ya enviamos la minuta para firma a los constructores. Si todo va bien, esta misma semana debería quedar firmada la prórroga a los contratistas.



¿O sea que el proceso de licitación no va a avanzar más?

Queda suspendido, pero hay dos variables que puede activarlo nuevamente: que los contratistas no quieran pagar la diferencia que se genera por la tasa de cambio. Si eso ocurre así, el fallo de la Contraloría seguiría vigente y esto tiene dos impactos.



Uno es que les toca pagar y dos es que no pueden continuar. Pero si pagan, pueden continuar. Si pagan, la licitación se mantendría suspendida, lo otro es que no hay acuerdo sobre algunos términos del contrato y eso obligue a reactivar la licitación, pero en cualquier caso, habrá una firma de una prórroga, por lo menos por ocho meses, que puede ser extendida.

Estos algunos de los cables de potencia de Hidroituango. Solo un metro de este llega a pesar hasta 16 kilos (10 toneladas por cable aproximadamente). Foto: EPM

¿Pero los contratistas constructores han mostrado disposición hasta ahora?

Sí, hay disposición de las partes. Yo creo que EPM, recuperando la plata, permite y está de acuerdo en que haya una continuidad.

Usted ha insistido en que los contratistas pagarán el resto del dinero. ¿Cómo hará eso?

Hoy estimamos que dado el cambio de tasa del dólar, hoy los contratistas tendrían que pagar 116 mil millones de pesos para que fenezca el fallo fiscal de la Contraloría General de la República, sumado al resto de la plata que entra por seguros. Si ese pago no se da, el fallo de la Contraloría se mantiene vigente y ellos no podrían continuar, no solo las obras de Hidroituango; sino, además, ninguna obra que estén ejecutando en el país. Nosotros creemos que teniendo en cuenta esas consideraciones, ellos van a pagar esa plata.



Adicionalmente, tendrán que pagar los deducibles, que pueden oscilar entre 400 mil y 800 mil millones de pesos. Esos están pactados en el contrato entre las partes, entre EPM, los contratistas y las aseguradoras, y esos son otros recursos que llegan a EPM. Todo esto sumado significa que EPM podría llegar a recibir hasta 5 billones de pesos. Estos recursos son fundamentales para poder terminar Hidroituango.

Se firmó el acuerdo para el pago de esos 3,9 billones, ¿ahora qué viene para la obra?

Ganamos el primer tiempo que era recuperar los recursos. Esto implica que Mapfre va a pagar el 90 por ciento, el resto será pagado entre las aseguradoras SURA, SBS Axa y los contratistas. Esto va a implicar, obviamente, de todos un esfuerzo importante para poder cumplir los 4,3 billones totales que hacen parte del fallo de la Contraloría. Y el segundo tiempo, ganarlo implicará que saquemos a Hidroituango adelante. Ahorita, tenemos puestas todas las fuerzas y todas las energías en que el proyecto pueda ser inaugurado entre junio y julio del próximo año.

Las dos primeras turbinas de generación deben iniciar operación en el año 2022. Foto: Grupo EPM

¿O sea que sí se va a estar generando energía en el 2022?

En este momento estamos en el 86, 6 por ciento de avance de la obra del proyecto completo, es decir, de las 8 unidades. La primera debería estar echando entre julio y julio, la segunda alrededor de noviembre. La meta es poner en funcionamiento dos turbinas el próximo año.



Hay retos complejos. Este es el proyecto de infraestructura más grande del país hoy, pero quizá uno de los más complejos en términos técnicos del mundo, que se está ejecutando en estos momentos, porque algunas de las obras -por ejemplo- requieren inmersiones a más de 50 metros de profundidad para instalar compuertas en condiciones bien complejas.



Tenemos empresas de Países Bajos contratadas para ese propósito, tenemos a General Eletric para todo el equipo electromagnético. En este momento estamos poniendo los estratores y los rotores de las primeras dos turbinas de generación. Tenemos ya los cables de potencia, los transformadores puestos para recibir esas dos primeras turbinas o esos dos primeros generadores. Creemos que si no hay inconvenientes, si no hay retrasos, podríamos estar entre junio y julio inaugurando las primeras turbinas.

El plan Mireya contempla que EPM se haga cargo de las obras. Si eso llega a pasar, ¿sí se tiene toda la capacidad para hacerlo?

Sí. EPM está preparado para todos los escenarios. Obviamente, en un proyecto uno prefiere que no haya incertidumbre ni cambios.



Sin embargo, teniendo en cuenta que el fallo de la Contraloría tiene el efecto si no pagan de que se tienen que ir, EPM tenía plan B, C y D, y uno de ellos es el Plan Mireya, que es el que se activaría en el caso extremo. Ese plan sigue preparado, formulado, en caso de que por ejemplo alguno de los contratistas se quiebre o no pueda continuar, o decida por alguna razón particular no continuar. EPM está preparado para todos los escenarios.

El alcalde Quintero asegura que lo que sigue ahora es terminar Hidroituango. Foto: Jaiver Nieto

¿Cree que Hidroituango se convirtió en una pelea política entre usted y sus adversarios?

Yo creo que trataron de meterle política para tratar de evitar lo que terminó ocurriendo, y es que se declarara culpable y responsables fiscales a los constructores, a los diseñadores, a los interventores y a varios políticos, incluido Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos, condenados ya a pagar.



Hubo presiones políticas y persecución incluso jurídica, amenazas para que nosotros no avanzáramos y para que la Contraloría no avanzara. Ha reinado la justicia y por primera vez en la historia de EPM se recuperan recursos públicos, eso no había ocurrido antes. Lo que sigue es ahora terminar Hidroituango.



