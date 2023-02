En un documento titulado ‘Informe de análisis y conclusiones’ que fue revelado por el diputado Luis Peláez, se informa que una de las empresas del Consorcio Ituango PC-SC, único oferente para la construcción de las obras civiles de la segunda etapa de Hidroituango, no cumple con los requisitos que se necesitan para dicha labor.

Se trata de Schrader Camargo S.A.S, compañía colombiana que junto a Yellow River CO LTD y Power China Internacional Group Limited sucursal Colombia, conforman la unión.



“Por consiguiente, se procedió con lo dispuesto en el numeral 3.1 de Las Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios, que indica: “Serán causales para rechazar la oferta el incumplimiento de cualquiera de los requisitos de participación de esta solicitud de ofertas o por incumplimiento de requisitos legales”, dice el informe.



(Le recomendamos leer: El camino de la treintena de aspirantes para llegar a la alcaldía de Medellín)



Consultada Empresas Públicas de Medellín (EPM) sobre esta nueva realidad para Hidroituango y sus obras, precisaron que se continúa con el trámite de evaluación de la propuesta, así como que hasta el momento el proceso no se ha declarado desierto.



Agregaron que: “En todo caso, lo correspondiente a las unidades de generación 3 y 4 no dependen del contrato que se derive de ese proceso, por lo que no tendría relación con un retraso para la entrada de las 2 unidades de generación cuyo compromiso regulatorio es para 2023”.

Facebook Twitter Linkedin

Las dos primeras unidades de generación de la Central Ituango ya producen energía para el país. Foto: EPM

Es preciso recordar que fue el 7 de diciembre del 2022 cuando EPM informó, pasadas las 4 de la tarde, el cierre de la recepción de las ofertas para la construcción de la segunda etapa de la megaobra sobre el río Cauca.



Ese día, según la empresa, el proceso se adelantó por solicitud pública de ofertas desde el mes de marzo, donde diez empresas, entre nacionales y extranjeras, habían manifestado su interés en participar, pero solo una envió la oferta.



(Puede leer: Ofrecen recompensa para identificar a los agresores de periodistas en Medellín)



“Las unidades 5 a la 8 de Hidroituango no tienen un compromiso regulatorio. Se estima que el inicio de obras comience en el segundo semestre de 2023”, dijeron ese día desde EPM.



La hidroeléctrica de Ituango está compuesto por ocho unidades de generación, con una capacidad instalada de 300 megavatios de energía cada una, para el Sistema Interconectado Nacional (SIN).



MEDELLÍN

Más noticias de Colombia

- En Cauca: menor aceptó haber violado a una niña junto con cuatro hombres más



- Aura María, cásate conmigo': la curiosa pedida de mano en playa de Cartagena