Navegar tranquilamente por un espejo de agua rodeado de verdes montañas mientras al fondo se aprecia una presa de 225 metros de altura -equivalente a casi dos veces el edificio Coltejer de Medellín- y 20 millones de m3 de volumen. Esa imagen es la que buscan potenciar en Hidroituango, que más allá de generar el 17 por ciento de la energía del país en 2027 cuando sus ocho turbinas estén en funcionamiento, también, tiene potencial para desarrollar turísticamente a los municipios en su zona de influencia.



En el 2015, cuando apenas despuntaban las obras físicas en la central hidroeléctrica, el entonces Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, indicó que se soñaba en un futuro estar navegando dicha represa.

¿Qué tan viable es el turismo en Hidroituango?

Juan David Blanco, secretario de Turismo de Antioquia, aseguró que la zona tiene todos los atributos para ser un potencial turístico del departamento.



De hecho, en el marco de este megaproyecto, como parte del plan de inversión socioambiental, se ha venido trabajando en el Plan de Ordenamiento del embalse, el cual tiene un componente muy importante en planificación turística.



“Se tiene para los municipios del área de influencia de Hidroituango el ejercicio en distintas etapas de la planificación turística, desde la conceptualización del inventario turístico, el desarrollo de los planes locales, el fortalecimiento de las mesas locales de turismo y la identificación de las iniciativas de bases comunitarias con el objetivo de poder generar el proyecto turístico y desarrollar las capacidades en el territorio”, contó el funcionario.



Aclaró Blanco que cada municipio tiene diferentes etapas o niveles de desarrollo en cuanto a desarrollo turístico, es decir, que mientras algunos ya tienen iniciativas más avanzadas, en otros ni siquiera hay una mesa de turismo organizada.



El objetivo es acompañar cada proceso para que, de manera ordenada, se le vaya dando vida al turismo como una actividad económica para las comunidades asociadas al embalse.



“Hay iniciativas asociadas al agroturismo, así como viñedos, avistamiento de aves, senderismo, caídas de agua y miradores. Peque tiene termales hermosos que no son muy conocidos. Es una zona con una riqueza hídrica que permite generar todo un ecosistema enfocado en el turismo de naturaleza”, contó el secretario.



Una de las iniciativas más avanzadas es la de Diego Palacios, oriundo de Ituango, quien trabajó en Hidroituango y ahora espera beneficiarse con el dinero de las trasferencias y sacar adelante Hidro-Ituango Tours.



El hombre ya ha realizado cinco viajes con una agencia aliada en un plan de varios días que, además de un recorrido en lancha por el embalse y la visita a dos cascadas naturales en su itinerario, incluye parada en la cota de la presa y visitas por San José de la Montaña, San Andrés de Cuerquía, Toledo e Ituango, con platos típicos de la región y muestras culturales de resguardos indígenas que habitan en el territorio.



“Los líderes de turismo necesitamos capacitación por parte de la Gobernación. No hemos tenido apoyo entonces trabajamos con las uñas. La idea en el futuro es tener lanchas propias, pero no tenemos mucho conocimiento del tema turístico, ni redes sociales”, explica el emprendedor.



Y agrega que el objetivo es que sean las mismas personas de los pueblos del área de influencia quienes desarrollen la propuesta turística para quienes deseen conocer el proyecto y sus alrededores.



“En mi caso, soy el único, el que tomó la decisión de crear una empresa, nadie más lo ha hecho. Entonces yo digo, van a venir empresas acá y ¿qué vamos a hacer nosotros?... Con el Trapito Rojo en el hombro, limpiando las lanchas, haciendo los mandados cuando tenemos toda la riqueza”, puntualiza Palacios.



Precisamente, el acompañamiento y la capacitación a las personas de la región, es uno de los retos que tiene la actual Gobernación y la siguiente, que llegará en 2024.



“Se busca focalizar a la subregión como ente turístico y no uno u otro municipio, para poder así promocionar conjuntamente los atractivos que tienen, para lo que es muy importante el papel de EPM como ejecutor del proyecto”, explicó el secretario de Turismo.



Esto, agregó Blanco, ya que gran porcentaje de los predios de la zona de influencia son de EPM y en ese sentido se busca generar la integración de cuidado del ecosistema con el desarrollo de la parte turística.



De acuerdo con el funcionario, esto se puede aprovechar para que, a manera de comodato u otra figura jurídica, para que las comunidades puedan desarrollar su actividad turística y, a la vez, conserven los recursos hídricos y los ecosistemas.



También esto evita un crecimiento no controlado, así como la invasión de predios y de allí la importancia de hacer estos trabajos de la mano con las comunidades.



Aclaró Blanco, sin embargo, que no sería un turismo similar al que hay en Guatapé. El embalse de Hidroituango consiste en 79 km. de espejo de agua, pero con condiciones especiales.



“No es un embalse típico, sino que es muy longitudinal, por lo que están planteados la construcción de embarcaderos en distintos puntos a lo largo del río, lo que lo vuelve un corredor para que la oferta sea más amplia y diversa y no se vuelva hiperconcentrada en un turismo masivo”, afirmó el secretario.



Uno de los puntos esenciales es que, una vez se tenga la viabilidad para las actividades en el cuerpo del embalse, ya haya ejercicios activos de promoción de turismo para lograr un rápido posicionamiento.



En ese orden de ideas, lo que la actual Gobernación está haciendo es la planificación y estructuración, no solo de los municipios desde su organización territorial, sino también el fortalecimiento de las iniciativas de base comunitaria para que, a partir del 2024, con una nueva administración, se pueda consolidar los servicios de promoción y con las iniciativas que se vayan habilitando.



“Todo está enmarcado en la agenda Antioquia 2040, que indica que, si todo sale bien, en un lapso de entre cinco y diez años esté consolidada toda la amplia oferta turística en la zona del embalse de Hidroituango. Con la dinámica turística que estamos viendo, vemos que esto se logrará en corto tiempo”, aseguró Blanco.

Obras en Hidroituango en 2023

Panorámica reciente del proyecto, que inicia pruebas dinámicas y de estabilidad de la montaña. Foto: Empresas Públicas de Medellín

En octubre del 2022 EPM anunció que la firma colombiana Schrader Camargo S.A.S será la encargada de culminar las obras civiles en las unidades 3 y 4 de generación de Hidroituango.



Los trabajos consisten en ejecutar los concretos faltantes para el empotramiento de la turbina número 4, así como el empalme y vaciado de los concretos en los túneles que conducirán el agua desde el embalse hasta las unidades.



Según los compromisos adquiridos con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), las dos turbinas restantes de la primera fase deberán iniciar operaciones antes del 30 de noviembre de 2023.



Para la segunda fase, que comprende las unidades 5 a la 8, el proceso tuvo cinco aplazamientos y, finalmente, en diciembre del año pasado EPM solo recibió una única oferta de un consorcio colombo-chino.



El único interesado que presentó su propuesta formal para la licitación de la segunda etapa de Hidroituango fue el consorcio Ituango PC-SC, conformado por las empresas chinas Yellow River, Power China Internacional y la colombiana Schrader Camargo.



EPM se encuentra evaluando la oferta para determinar si le otorga la licitación del contrato al único proponente o si declara desierta la licitación y repetir el proceso.



EPM ha venido trabajando en un proyecto de conservación de área en el que tienen planteamientos arquitectónicos para desarrollo de infraestructura liviana y el desarrollo de embarcaderos para que el aprovechamiento turístico sea de manera ordenada y no genere un problema de sobredemanda o desbordamiento de las capacidades. Lo que se busca es el cuidado del recurso hídrico.



También, hay otros municipios que tienen asociados al turismo patrimonial.



En algunos de los municipios ya se pueden ver colectivos asociados al desarrollo turístico, mientras que en otros apenas se está determinando cuál puede ser el esquema asociativo para comenzar a hacerlo.



Una de las apuestas que hemos tenido desde el Plan de Desarrollo ha sido la conexión de las cabeceras municipales, entre las cuales hay algunas que están en el área de influencia de Hidroituango, como por ejemplo Peque y Sabanalarga, que están siendo pavimentadas.



Esto se debe complementar con el fortalecimiento de los circuitos estratégicos y las vías 4G que se están construyendo en el departamento.



Estimaciones de Empresas Públicas de Medellín calculan que, cuando entren en funcionamiento las 8 unidades de generación, se entregará durante el primer año cerca de 110.000 millones de pesos en transferencias a 155 municipios que abastecen el Cauca y las Corporaciones Ambientales de Corpourabá y Corantioquia, así como Parques Nacionales Naturales de Colombia.



Por lo pronto, con el encendido de las dos primeras turbinas, los 11 municipios del área de influencia, que incluye a Ituango, Toledo, Briceño, Yarumal, San Andrés de Cuerquia, Peque, Buriticá, Santa Fe de Antioquia, Olaya, Liborina y Sabanalarga en las subregiones del Norte y Occidente del departamento, recibirán cerca de 15.000 millones de pesos en el primer año.

