Hidroituango sigue dando que hablar a medida que se acerca la fecha límite para que comience a operar antes del 30 de noviembre, so pena de incurrir en multas de la Creg.



En medio de esta coyuntura y sumado al alto costo de las tarifas de energía, el concejal Lucas Cañas, presidente de la corporación, denunció un plan tortuga de los responsables de la construcción de la hidroeléctrica, es decir, el Consorcio CCC Ituango.

“El problema de la crisis energética no es la fórmula, que obviamente puede ser modificada para aliviar en algo, el inconveniente real y de fondo es que no hay energía suficiente en el país para abastecer el mercado local y esto lo saben muy bien los polémicos constructores amigos de gobiernos anteriores que hoy pareciera que también estuvieran en la oposición”, dijo el presidente del Concejo.



Asimismo, solicitó claridad sobre si los retrasos en el proyecto "obedecen a razones reales y de peso o al capricho" de terceros.



Cañas agregó que en los próximos días se citará a un debate de control político , de manera urgente, a los constructores del proyecto para conocer los detalles del supuesto retraso en las obras.



"Que le cuenten a la ciudad por qué la obra no está al día, lejos de excusas políticas han venido ejecutando millonarios recursos con los que se evitaría la reforma política y, al parecer, no los estarían ejecutando de la mejor manera", dijo el concejal.



Consorcio responde

Mediante un comunicado, el Consorcio CCC Ituango, encargado de la construcción de la primera fase de Hidroituango (de las turbinas 1 a la 4), informó que las obras civiles de las turbinas 1 y 2 están al día. Estas son las que deben entrar en funcionamiento antes del 30 de noviembre.



"Se han ejecutado en plazos inferiores a los previstos y no avizoramos atrasos en estas obras civiles que comprometan este importante hito. En los comités semanales liderados por EPM se puede constatar que no se tiene ningún llamado de atención al Consorcio por parte de EPM, o por parte de la Interventoría sobre atrasos en la obra y/o observaciones de hallazgos que cuestionen nuestra ejecución", dice el comunicado.



El consorcio agregó que desde el 1.º de septiembre se encuentran en periodo de empalme, un proceso que irá hasta el 30 de noviembre de este año.



Al ser una empresa subcontratista, como otras que tiene actualmente el proyecto, CCC Ituango indicó que se ha ceñido "fielmente" a los diseños y las instrucciones impartidas por EPM y actuando bajo la estricta supervisión de la interventoría, también designada por EPM.



