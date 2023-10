'Si persiste el bloqueo en vía a Hidroituango, habría que parar la central', alerta EPM

El bloqueo en las vías de acceso a Hidroituango que tiene lugar desde el 3 de octubre tendría mayores consecuencias de lo previsto.



Más allá de la seguridad energética del país y de los trabajadores de la megaobra, EPM indicó otra serie de afectaciones si la situación permanece.

Jorge Andrés Carrillo, gerente general de EPM, manifestó que la población que hay en Hidroituango es de unas 3.000 personas distribuidas en todo el proyecto.



Explicó el gerente que el proyecto está en una fase mixta: una de operación, con las unidades 1 y 2 aportando el 6 por ciento de la energía del país; y otra de construcción con las unidades 3 y 4, con la obligación y el deber de terminarlas antes del 30 de noviembre.

"Ambas fases van a toda marcha, pero con el bloqueo ya no se puede acceder o salir de la casa de máquinas, circular sobre la vía de la presa y conectar a Ituango con Briceño; incluso, no podemos transportar al personal por el embalse, es un bloqueo total", manifestó Carrillo.



Esto implica una afectación en el funcionamiento de Hidroituango, debido a que los turnos están regulados y hay un tiempo máximo por persona de turno.

La central hidroeléctrica tiene dos unidades en funcionamiento. Foto: EPM

"Si no se desbloquea nos toca retirar el personal y suspender la operación de Hidroituango, de las unidades 1 y 2, lo que en este momento es gravísimo teniendo en cuenta la situación energética del país", expresó Carrillo.



No solo eso. El directivo agregó que también se afecta el rendimiento en los tiempos de trabajo en la construcción de las unidades 3 y 4.



A lo anterior se le suma el desabastecimiento de gas, no solo para la central, sino también para los municipios aledaños.



EPM estimó que las reservas que tienen en la zona alcanzan máximo para dos o tres días.



"Esperamos que en las próximas horas se logre un acuerdo, de lo contrario la situación se vuelve insostenible para nosotros porque no tendremos la capacidad de seguir operando y seguir construyendo", contó Carrillo.

Sobre la protesta

Las comunidades del área de influencia de Hidroituango protestan y bloquearon la vía exigiendo buzos para apoyar la búsqueda de dos personas que desaparecieron el domingo, 1 de octubre en la desembocadura del río San Andrés al embalse.



Al respecto, Carrillo explicó que los buzos que estaban realizando trabajos subterráneos en la hidroeléctrica ya no están en el lugar desde hace más de 20 días, por lo que no depende de EPM la consecución de dichos especialistas.



La comunidad tiene bloqueada la vía a la altura del puente sobre el río San Andrés. Foto: Cortesía

"Teníamos unos buzos sumergidos por más de 28 días a 60 metros de profundidad del embalse, esos buzos fueron retirados del proyecto hace más de 20 días y por el tiempo que duraron sumergidos tienen que quedarse ese mismo tiempo (28 días) sin sumergirse porque ponen en riesgo su salud", explicó el Gerente.



Indicó que esta situación ya se le explicó a la comunidad y que EPM ha brindado todo tipo de ayudas con drones, lanchas y personal.



Ya depende de los organismos de rescate la consecución de buzos para apoyar la búsqueda de estas personas.



"Confío en que las conversaciones que se tienen con la comunidad resuelvan el tema en las próximas horas y que podamos recuperar el tiempo que ya nos han quitado estos bloqueos", puntualizó Carrillo.



