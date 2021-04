Hidroituango: Daniel Quintero se pronunció sobre embargo a contratista

Tras conocerse el embargo de cuentas y bienes por parte de la Contraloría General de la Nación al consorcio Integral, uno de los contratistas de Hidroituango, que hace parte del proceso ordinario de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de más de $4 billones, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se pronunció al respecto.

En su cuenta de Twitter, el mandatario local indicó que “desde el año pasado EPM tiene planes de continuidad que garantizan la terminación del proyecto ante diversos escenarios”.



Cabe recordar, que en diciembre de 2020, EPM prorrogó tres contratos con los consorcios constructores del megaproyecto hasta el 31 de diciembre del año de este año, para garantizar la terminación de la obra.



“Durante el transcurso del mismo año, se buscará la ampliación de estos contratos en la medida en que en EPM se tengan los recursos presupuestales asignados y se cumplan todos los requisitos técnicos y legales correspondientes", informó EPM en su momento.

Sin embargo, en dicha ampliación se tomaron en consideración planes alternativos en caso de que sucediera alguna situación legal con los contratistas implicados en el proceso de responsabilidad fiscal.



Sobre este embargo, la empresa se pronunció expresando que “EPM no es parte en tales procesos y no ha recibido notificación, ni se le han embargado sus cuentas. De acuerdo con lo anterior, EPM en este momento no está en capacidad de informar si tales medidas tienen algún efecto para la empresa o para el proyecto”.

Actualmente Hidroituango está sobre el 82 por ciento de avance en obras y una vez se llegue al 90, podría comenzar a generar energía.



Se espera que las dos primeras turbinas comiencen a operar en el primer semestre del 2022.



El embargo y retención decretado por la Contraloría a las cuentas, se refieren a los “dineros depositados o que lleguen a depositarse en las cuentas bancarias de titularidad de INTEGRAL S.A. hasta por la suma de cuatro billones doscientos treinta mil millones de pesos ($4.230.000.000.000).



De igual forma, se decretó el embargo de 12 bienes inmuebles de propiedad de Integral, “en el porcentaje que le corresponda y hasta por la suma de cuatro billones doscientos treinta mil millones de pesos ($ 4'230'000.000.000) teniendo en cuenta las disposiciones de inembargabilidad vigentes”.



