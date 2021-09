Choque entre Daniel Quintero y Sergio Fajardo por el caso Hidroituango

Sigue dando de qué hablar la noticia del fallo con responsabilidad fiscal por $ 4,3 billones en el caso Hidroituango que vincula a 17 personas naturales, entre las que están los exgobernadores de Antioquia, Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo.

Y Daniel Quintero, alcalde de Medellín, aprovechó la situación para referirse al tema sobre los exmandatarios, quienes han sido oposición de su gobierno.



En Twitter, el mandatario local indicó este lunes 6 de septiembre: "Por Hidroituango, Contraloría declara culpables y obliga a pagar a Contratistas de Hidroituango, a Ramos y a Fajardo. Ojalá paguen y podamos recuperar estos recursos".



Al día siguiente, Quintero volvió a trinar al respecto. "Día 2 desde que Contratistas, Fajardo y Ramos fueron condenados por Hidroituango. Aún no han pagado. Deuda a los antioqueños 4 billones de pesos. Lo suficiente para construir otra línea del Metro", expresó el alcalde.

No voy a entrar en peleas, Alcalde. Me queda claro que usted lo disfruta.

Es el talante que ha mostrado. Espero que nunca se vea envuelto en una infamia similar. Pero si ocurre, tenga la certeza de que yo la condenaré. La política necesita más valores que el cálculo. Un abrazo. https://t.co/YIfHhp6qLt — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) September 7, 2021

En esta ocasión, uno de los aludidos no se quedó callado y le respondió al alcalde de Medellín.



También por Twitter, Fajardo respondió al trino de Quintero y escribió: "No voy a entrar en peleas, alcalde. Me queda claro que usted lo disfruta. Es el talante que ha mostrado. Espero que nunca se vea envuelto en una infamia similar. Pero si ocurre, tenga la certeza de que yo la condenaré. La política necesita más valores que el cálculo. Un abrazo".



A esto, Quintero replicó: "Recuperar los recursos públicos no es pelea, es justicia. Estamos cansados de que la plata se pierda y nadie responda".

Fajardo indicó que la Contraloría ya le notificó sobre este fallo y dijo que no seguirá agotando las instancias para argumentar por qué no están de acuerdo con esta decisión.



"A los que nos siguen, a los que han trabajado con nosotros, les pido mucha tranquilidad y prudencia. No vale la pena entrar en pelea. Vale la pena ser prudentes, vale la pena seguir creyendo en las instituciones", sentenció.



Luis Alfredo Ramos, por su parte, no ha respondido ni se ha manifestado a los trinos de Quintero, pero sí lo hizo sobre el fallo de la Contraloría.



"Fui quien lideró la concreción de la idea de la creación de la Sociedad Hidroituango (...) sin haber participado en el desarrollo y ejecución de las distintas etapas del proyecto mencionado, hasta el momento de la contingencia en 2018", expresó el exgobernador.



Ramos indicó que usará todos los recursos de la ley, comenzando con la propia Contraloría, para responder a esta decisión.



