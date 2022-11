A las 10 de la mañana de este sábado, 5 de noviembre, llegarán autoridades nacionales y regionales al coliseo del corregimiento de Puerto Valdivia, en el Norte de Antioquia, para una nueva sesión del Puesto de Mando Unificado permanente que analiza las condiciones de riesgo en Hidroituango .



En la reunión se espera materializar lo que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha denominado el 'acuerdo de encendido seguro de Hidroituango'. Se trata de la actualización de la circular del riesgo emitida por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) en 2019, que fijará las condiciones, en términos de prevención, para la puesta en marcha de las dos primeras unidades de generación.

"Los acuerdos que estamos logrando con el Gobierno Nacional son para que tengamos toda la institucionalidad al servicio de la seguridad de los ciudadanos, especialmente, quienes están aguas abajo. El 30 de noviembre no es nuestra fecha. Nuestra fecha es la que determinen las pruebas", explicó el pasado jueves el mandatario distrital.



El 30 de noviembre es la fecha límite que entregó la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para cumplir con el compromiso adquirido en la subasta de cargo por confiabilidad. En caso de que las unidades 1 y 2 no entren en funcionamiento ese día, EPM se verá expuesta a millonarias sanciones y pérdidas económicas por los ingresos que dejaría de recibir.

Trabajos en la casa de máquinas de Hidroituango. Foto: Cortesía EPM

El cronograma avanza según lo establecido

En ese sentido, tanto Quintero como Jorge Carrillo, gerente general de EPM, han sido enfáticos en señalar que la circular permitirá que todas las instituciones del Estado, incluida la Creg, reciban las recomendaciones de alargar los tiempos de entrada en funcionamiento, en caso de ser necesario.



"De modo que no haya presión y que EPM pueda hacer todas las pruebas y encendido seguro", dijo Quintero. El documento le serviría a Empresas Públicas para que solicite ante otras instancias que no se apliquen las sanciones por posibles restrasos.



Pero el propio Carrillo aclaró que hasta este momento no se ha incumplido con la fecha pactada con la Creg y que el cronograma avanza según lo establecido por EPM. En ese sentido, la fecha que entregó la empresa hace un par de semanas del 15 de noviembre, para la primera turbina y el 25 de noviembre para la segunda, siguen en firme.



Incluso, los funcionarios comentaron que las pruebas con aguas dinámicas avanzan satisfactoriamente y que, en este momento, hay un control del 98 por ciento sobre el proyecto.



"Las pruebas están determinando que el macizo está seguro, por lo cual los riesgos pasan a ser de la máquina. Más o menos hacia el martes o miércoles podremos decir eso, que bajaría de forma sensible el nivel de riesgo de todo el proyecto", agregó Quintero.

Panorámica reciente del vertedero del proyecto, por donde pasa el agua del río Cauca. Foto: Empresas Públicas de Medellín

El respaldo al gobernador

El 1 de noviembre, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, le envió una carta al presidente de la República, Gustavo Petro, para que, a través del puesto que tiene el Gobierno Nacional en la Creg, "se gestione ante esa entidad que la entrada en operación de Hidroituango se pueda realizar en un plazo razonable que permita la realización de pruebas requeridas".



Gaviria señaló que, hasta el momento, no había obtenido una respuesta por parte del presidente. Sin embargo, por el pronunciamiento que hizo Petro esta semana a través de su cuenta en Twitter, entiende que indirectamente responde a su solicitud.

Antes de prender cualquier turbina en Hidroituango debe evacuarse la población en riesgo como medida de precaución que es un principio universal.



En el gobierno del cambio por la vida es primero la vida. — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 2, 2022

Además, en la noche del jueves, 3 de noviembre, se conoció una carta que enviaron 17 diputados de la Asamblea de Antioquia al presidente de la República en la que respaldan la solicitud hecha por el gobernador.



"La seguridad de los habitantes aguas abajo del proyecto mismo y la soberanía energética de Colombia ameritan que se tome esta decisión. Avalamos al gobernador cuando indica que 'las decisiones que garantizan la seguridad del proyecto deben tomarse sin ninguna presión económica ni jurídica para EPM'", escribieron los corporados.

Los niveles de riesgo

Puerto Valdivia es un corregimiento ubicado en el municipio Valdivia, al norte de Antioquia, aguas abajo del proyecto. Foto: Jaiver Nieto/ EL TIEMPO

Otro punto que ha dado de qué hablar en los últimos días son los escenarios de riesgo que hay actualmente en el proyecto. En una respuesta que envió esta semana la UNGRD a la Asamblea departamental sobre el estado de riesgo de Hidroituango se explicó que el plan de gestión de riesgos de desastres que presentó EPM tiene identificados "una serie de escenarios de riesgo de los cuales priorizan dos por ser los más críticos".



El primer escenario que detalla es "por falla de presa generado por falla del vertedero, o respuesta del macizo por la entrada en operación entre otros, que pueden generar un caudal de 368.000 metros cúbicos por segundo". La entidad aclara que EPM ha manifestado que es el menos probable "a pesar de la entrada en operación de las unidades 1 y 2 ya que, para mitigar este riesgo, EPM ha informado que está realizando las pruebas necesarios antes de la entrada en operación para dar un factor de seguridad a las comunidades aguas abajo".



El segundo escenario de riesgo descrito en el documento de la UNGRD es el destaponamiento del túnel derecho "que puede generar un caudal de 8.000 metros cúbicos por segundo. Este es el escenario que tiene mayor probabilidad de falla de la presa, dado que no se ha terminado al 100 por siento su taponamiento definitivo", se lee.



La entidad aclara que en el marco del plan presentado por EPM se prioriza el escenario más crítico para preparar la respuesta de las comunidades aguas abajo. "Por lo tanto, los municipios deben realizar los simulacros con los tiempos de las alertas para la evacuación hacia los puntos de encuentro identificados en el marco de dicho escenario", añade.

EPM manifestó que existe riesgo e incertidumbre de desestabilización del Macizo al prender turbinas, ahora corresponde al PMU con base en el principio de precaución proteger a la población. Esta y ninguna otra ha sido mi postura en PMU en acuerdo con el Presidente @petrogustavo https://t.co/aaipwSVepz — Susana Muhamad (@susanamuhamad) November 2, 2022

Y revela que es fundamental desarrollar este proceso cuando se trata de un riesgo tecnológico que estará allí durante la vida útil del proyecto, que será de 50 años.



Ante los escenarios expuestos por la UNGRD, Carrillo explicó que el mayor riesgo actual es el paso continuo de agua por el vertedero porque no está diseñado para trabajar todos los días durante varios años.



"Lo que mitiga el riesgo es pasar el agua por las unidades de generación. Ese riesgo se mantiene hasta que entren la mayoría de unidades de generación. Si hubiera una prueba que saliera regular en la casa de máquinas se puede demorar la entrada en operación del proyecto y alarga el uso del vertedero", detalló el gerente.



Aunque han sido reiterativos los llamados de las autoridades para adelantar acciones de prevención en las comunidades aguas abajo, Olgo Arroyave, alcaldesa de Valdivia, le dijo a EL TIEMPO que por el momento no se han adelantado reuniones para definir simulacros o rutas de evacuación.



Y de momento, sigue vigente la circular emitida por la UNGRD en julio de 2019, en la que se define que Puerto Valdivia (Valdivia), Puerto Antioquia (Tarazá), Tarazá y Cáceres están en alerta naranja y deben permanecer en alistamiento para evacuación inmediata.



Se espera que en los próximos días se anuncien nuevos avances en las pruebas con aguas dinámicas —con las que se hace monitoreo a las vibraciones del macizo— y se pueda establecer si el proyecto iniciará operaciones antes del 30 de noviembre.





SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

Redactor EL TIEMPO Medellín

Escíbanos: sebbol@eltiempo.com