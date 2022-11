En una citación de la Comisión V del Senado de la República, el entrante director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), José Fernando Prada, se refirió a la solicitud que hizo EPM, el 10 de noviembre, en la que pide modificar la fecha de entrada en operación de Hidroituango .



En una carta enviada a la Creg, Jorge Carrillo, gerente general de EPM, solicitó que "se amplíe la fecha límite de entrada en operación de las dos primeras unidades del proyecto que cubren las obligaciones de energía firme, por el tiempo necesario para atender esos nuevos requerimientos fijados por las autoridades mencionadas".

La empresa argumenta que, si bien el cronograma de construcción de la obra avanza sin retrasos —e incluso el mismo Carrillo ha dicho que la unidad 1 de generación está lista para ser encendida el 20 de noviembre—, EPM ha recibido requerimientos de autoridades, como la evacuación de comunidad aguas abajo, "que hace previsible un aplazamiento del cronograma que no le es imputable".



Ante esa petición, el director Prada respondió ante los congresistas que: "Revisamos esa solicitud en el seno de la comisión y encontramos que no estaba completa, que faltaba información para que nosotros pudiéramos hacer una evaluación integral de la misma.

Y señaló que la comisión acordó solicitarle a la empresa que complete la información y los documentos para poder entregar una respuesta oportuna.



"La respuesta la estamos entregando hoy (ayer, 16 de noviembre) a la empresa. Por el cambio en la dirección se demoró. Esperemos que nos completen la información, con la solicitud completa entraríamos a evaluar los términos de la solicitud", agregó el funcionario.



El próximo 30 de noviembre culmina el plazo que tiene EPM para cumplir con el cargo por confiabilidad de energía en firme de la Creg con la entrada en operación de las unidades 1 y 2 de generación de energía de Hidroituango.



En caso de no cumplir con la fecha, se ejecutará la garantía, por 207 millones de dólares, y se perderán los ingresos por el cargo de confiabilidad, que según cálculos de EPM, serían unos 64,6 millones de dólares anuales durante 17 años.



Durante su intervención en la comisión, Prada aseguró que los informes de auditoría de Hidroituango, contratados por la Creg, indican que, al 30 de septiembre, el proyecto cumplía con el cronograma para que sus dos unidades entren en operación antes del 30 de noviembre.



MEDELLÍN

