La conciliación entre EPM y constructores de Hidroituango fue aplazada

Por segunda ocasión fue aplazada la audiencia de conciliación entre EPM, el Consorcio CCC Ituango (Camargo Correa S. A., Conconcreto S. A., Coninsa-Ramón H. S. A.), el Consorcio Ingetec-Sedic (Ingetec S. A. S. y Sedic S. A.), Seguros Generales Suramericana S. A. y Chubb Seguros Colombia S. A.



Inicialmente, la audiencia estaba programada para el 19 y el 20 de octubre, pero se había pospuesto y estaba programada para las 9 de la mañana de este lunes

Sin embargo, en un auto, la Procuraduría, a través de la Procuraduría 222 Judicial II para Asuntos Administrativos, con sede en Medellín, informó que no sería posible realizarla.



“El despacho advierte, de manera oficiosa, que en la fecha y hora antes señaladas no es posible celebrar la audiencia de conciliación”, dice el documento.



La nueva audiencia quedó programada para el viernes 11 de diciembre a las 9 de la mañana, mediante modalidad no presencial.



Cabe recordar que el pasado 10 de agosto, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien también preside la junta directiva de EPM, anunció una demanda contra los constructores, interventores, diseñadores y aseguradores de Hidroituango, buscando recuperar 9,9 billones de pesos.



Dicha decisión fue el detonante para que la entonces junta directiva presentara su renuncia, asegurando que dicha decisión no le fue consultada.



Posteriormente, el gerente de EPM, Álvaro Rendón, señaló que EPM estaba en la obligación de ejercer aquella acción legal, pues, de lo contrario, quedaba en riesgo de un eventual detrimento patrimonial.



Los $ 9,9 billones que reclama la empresa corresponden al daño emergente (maquinaria, préstamos, intereses, atención a las 4.000 personas afectadas y pagos a la Comisión de Regulación de Energía y Gas) y el lucro cesante (venta de energía, entre otros). Sin embargo, antes de la demanda, EPM debe agotar el requisito de la conciliación, un proceso que puede tardar hasta tres meses.



