Desde las 4 de la mañana de este miércoles, 14 de noviembre, decenas de personas de las comunidades aguas arriba y aguas abajo de Hidroituango llegaron a las afueras del edifico Inteligente de EPM, en el sector del parque de los Pies Descalzos, para protestar por la incertidumbre que hay frente al inicio de operaciones del proyecto.



"No nos mientan más, que con la vida no se juega. Daniel Quintero no hace sino mentirle a las comunidades que no hay riesgo, al igual que EPM, cuando los que estamos en el territorio vivimos con una incertidumbre día tras día, noche tras noche", grita una de las manifestantes a través de un megáfono en la entrada de la sede.

Con pancartas, megáfonos, comida y carpas para pernoctar, miembros de 17 asociaciones de Sabanalarga, Toledo, Ituango, Briceño y San Andrés de Cuerquia, aguas arriba de Hidroituang; y Valdivia, Tarazá y Caucacia, aguas abajo, adelantan la manifestación que se extenderá hasta que se reúnan directivos de la empresa.



Además, esperan que en las próximas horas lleguen más 'refuerzos', con comida, para completar más de 700 personas de las subregiones de Occidente, Norte y Bajo Cauca del departamento.

#Medellín | Pobladores de comunidades aguas abajo de Hidroituango adelantan protesta a las afueras del edificio inteligente de EPM. Se esperan más de 700 personas de 17 asociaciones. Reclaman respuestas sobre riesgo en el proyecto y la evacuación. Video: ⁦@jaiverpress⁩. pic.twitter.com/ySpxokxbQ9 — ADN Medellín (@ADNMedellin) November 16, 2022

Los reclamos de la comunidad

"Estamos reclamándole a EPM por el riesgo que hay en el territorio y el encendido tan inseguro que hay de las turbinas. Por ser tan irresponsables con las comunidades aguas arriba y aguas abajo, que no han respondido por los daños del 2018", aseguró a EL TIEMPO Milena Flórez, presidenta del Movimiento Ríos Vivos.



Y agregó: "La gente tiene temor y tiene miedo. Solo dicen que van a prender turbinas, pero no hay ninguna garantía". Flórez señaló que la protesta se levantará hasta que "se siente la junta directiva de EPM con nosotros".



Eimberto Manuel Vargas, de la Asociación de Mineros y Pescadores Artesanales y habitante de Puerto Valdivia explicó a este diario las tres respuestas que esperan por parte de EPM para poder regresar a sus puntos de origen.



"Esperamos que nos den respuesta, primero, sobre el macizo rocoso, segundo, en qué está el túnel que no han podido reparar en este momento y, tercero, claridad y seguridad en el Puesto de Mando Unificado", apuntó Vargas.

En la zona del parque de los Pies Descalzos se preparan alimentos para los manifestantes. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Precisamente, sobre la evacuación que fue recomendada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y acatada por EPM, el líder comunitario planteó algunas observaciones que espera sean tenidas en cuenta en las reuniones que se adelantan en Medellín para definir sus condiciones.



"¿Cómo nos van a movilizar?, ¿cuáles son las garantías?, ¿a dónde nos van a llegar? Que no nos lleven a un potrero, sin comida, sin salud y sin garantías. La salud del comercio en nuestros corregimientos, apenas se están empezando a recuperar, pero todo el mundo está triste con esta situación en diciembre", agregó Vargas.



Los voceros afirman que hasta el momento no se han reunido con directivos de EPM ni con la alcaldía de Medellín, dueña de la empresa.



"Hemos tenido una mesa de diálogo, quisimos llamarla de negociación pero a raíz de la forma en que EPM le miente a las comunidades no hay credibilidad para estar ahí. No nos dicen la verdad y no están dispuestos a hacer un restablecimiento de derechos en el territorio y hay censos sesgados", aseguró el líder comunitario.

EPM adelanta labores para poner a punto la central. Foto: Cortesía EPM

'No hay riesgos': EPM

EPM, por su parte, ha reiterado en diferentes escenarios que las pruebas que se adelantan actualmente en el proyecto no suponen ningún riesgo para los trabajadores de la obras ni para las comunidades aguas abajo.



De hecho, el gerente general de la empresa, Jorge Carrillo, aseguró este martes, 15 de noviembre, en la Comisión V de la Cámara de Representantes que el proyecto Hidroituango es seguro y estable y que "si nosotros tenemos que invertir billones de pesos para salvar una vida, lo seguiremos haciendo, porque así nos hemos comportado".



Y reiteró que Hidroituango tiene un centro de monitoreo que evalúa permanentemente las condiciones de la obra. "Se reafirma que las condiciones actuales del macizo rocoso, la central subterránea, presa, vertedero y obras anexas, se encuentran estables, dentro del comportamiento esperado", dijo Carrillo frente a los representantes.



En la zona aguas abajo del proyecto hay 94 alarmas, 348 rutas de evacuación y 96 puntos de encuentro. "Déjennos trabajar y entrar seguro el proyecto, que eso va a beneficiar al país entero y a las comunidades aguas abajo del proyecto", puntualizó el gerente al final de su intervención.

El corregimiento de Puerto Valdivia es el primer caserío aguas abajo de Hidroituango. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Además, en las comunidades aguas abajo de Hidroituango, EPM ha invertido 250.552 millones de pesos en el Plan de Acción Específico, desde hace cuatro años, para la recuperación de los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí, tras la contingencia de 2018. Hasta inicios de septiembre, se habían cerrado 38 de las 86 actividades pactadas con la comunidad.



Entre los componentes en que ha invertido la empresa en los municipios están salud, educación, vivienda, servicios públicos, ambiente y social.



Se espera que en las próximas horas se desarrolle una reunión del consejo departamental de gestión de riesgo para definir las condiciones de la evacuación, aguas abajo de Hidroituango, antes de la evacuación.



MEDELLÍN

